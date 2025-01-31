https://sarabic.ae/20250131/زعماء-ورؤساء-عرب-يهنئون-الشرع-بتوليه-رئاسة-سوريا-1097339444.html

زعماء ورؤساء عرب يهنئون الشرع بتوليه رئاسة سوريا

زعماء ورؤساء عرب يهنئون الشرع بتوليه رئاسة سوريا

سبوتنيك عربي

هنأ عدد من الرؤساء والزعماء العرب قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، في المرحلة الانتقالية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T10:06+0000

2025-01-31T10:06+0000

2025-01-31T10:06+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096725019_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_5b0677437fa8b0487389e6216c6d65cb.jpg

جاء هذا بعد إعلان المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، يوم الأربعاء الماضي، تولّي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.وهنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن حسين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بتولي رئاسة البلاد.ومن جهته، بعث سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بعد توليه الرئاسة.بدوره، بعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أعرب فيها الملك عن خالص تهانيه وتمنياته للجمهورية العربية السورية بالتوفيق والتقدم والازدهار.ورحبت دولة قطر بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".وتلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع برقية تهنئة من محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائبيه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملةقائد الإدارة السورية الجديدة: أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي

https://sarabic.ae/20250129/الإدارة-السورية-تعلن-تولية-الشرع-رئاسة-البلاد-وحل-حزب-البعث---عاجل-1097291190.html

https://sarabic.ae/20250129/أول-دولة-عربية-ترحب-بانتخاب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا-خلال-المرحلة-الانتقالية-1097293796.html

https://sarabic.ae/20250130/تصويتما-رأيك-بطريقة-تنصيب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا؟---1097300767.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم