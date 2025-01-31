https://sarabic.ae/20250131/زعماء-ورؤساء-عرب-يهنئون-الشرع-بتوليه-رئاسة-سوريا-1097339444.html
زعماء ورؤساء عرب يهنئون الشرع بتوليه رئاسة سوريا
زعماء ورؤساء عرب يهنئون الشرع بتوليه رئاسة سوريا
سبوتنيك عربي
هنأ عدد من الرؤساء والزعماء العرب قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، في المرحلة الانتقالية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T10:06+0000
2025-01-31T10:06+0000
2025-01-31T10:06+0000
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جاء هذا بعد إعلان المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، يوم الأربعاء الماضي، تولّي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.وهنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن حسين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بتولي رئاسة البلاد.ومن جهته، بعث سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بعد توليه الرئاسة.بدوره، بعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أعرب فيها الملك عن خالص تهانيه وتمنياته للجمهورية العربية السورية بالتوفيق والتقدم والازدهار.ورحبت دولة قطر بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".وتلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع برقية تهنئة من محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائبيه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملةقائد الإدارة السورية الجديدة: أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي
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https://sarabic.ae/20250129/أول-دولة-عربية-ترحب-بانتخاب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا-خلال-المرحلة-الانتقالية-1097293796.html
https://sarabic.ae/20250130/تصويتما-رأيك-بطريقة-تنصيب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا؟---1097300767.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم
زعماء ورؤساء عرب يهنئون الشرع بتوليه رئاسة سوريا
هنأ عدد من الرؤساء والزعماء العرب قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، في المرحلة الانتقالية.
جاء هذا بعد إعلان المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، يوم الأربعاء الماضي، تولّي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.
وهنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن حسين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بتولي رئاسة البلاد.
وأرسل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، باركوا فيها توليه الرئاسة، متمنين للشعب السوري التوفيق والنجاح في صناعة مستقبل أفضل.
ومن جهته، بعث سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية
العربية السورية أحمد الشرع، بعد توليه الرئاسة.
وأرسل أمير دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع عبّر فيها عن خالص تهانيه، مؤكدًا على التطلع الدائم لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.
بدوره، بعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أعرب فيها الملك عن خالص تهانيه وتمنياته للجمهورية العربية السورية بالتوفيق والتقدم والازدهار.
ورحبت دولة قطر
بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".
وتلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع برقية تهنئة من محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائبيه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.
يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية،
يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب
المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".