زعماء ورؤساء عرب يهنئون الشرع بتوليه رئاسة سوريا

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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
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العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
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زعماء ورؤساء عرب يهنئون الشرع بتوليه رئاسة سوريا
زعماء ورؤساء عرب يهنئون الشرع بتوليه رئاسة سوريا
سبوتنيك عربي
هنأ عدد من الرؤساء والزعماء العرب قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، في المرحلة الانتقالية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T10:06+0000
2025-01-31T10:06+0000
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جاء هذا بعد إعلان المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، يوم الأربعاء الماضي، تولّي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.وهنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن حسين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بتولي رئاسة البلاد.ومن جهته، بعث سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بعد توليه الرئاسة.بدوره، بعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أعرب فيها الملك عن خالص تهانيه وتمنياته للجمهورية العربية السورية بالتوفيق والتقدم والازدهار.ورحبت دولة قطر بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".وتلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع برقية تهنئة من محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائبيه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملةقائد الإدارة السورية الجديدة: أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي
https://sarabic.ae/20250129/الإدارة-السورية-تعلن-تولية-الشرع-رئاسة-البلاد-وحل-حزب-البعث---عاجل-1097291190.html
https://sarabic.ae/20250129/أول-دولة-عربية-ترحب-بانتخاب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا-خلال-المرحلة-الانتقالية-1097293796.html
https://sarabic.ae/20250130/تصويتما-رأيك-بطريقة-تنصيب-أحمد-الشرع-رئيسا-لسوريا؟---1097300767.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم

زعماء ورؤساء عرب يهنئون الشرع بتوليه رئاسة سوريا

10:06 GMT 31.01.2025
© Sputnik قرارات لمنع "الاختلاط" في المحافظات السورية
 قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
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هنأ عدد من الرؤساء والزعماء العرب قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، في المرحلة الانتقالية.
جاء هذا بعد إعلان المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، يوم الأربعاء الماضي، تولّي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.
وهنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن حسين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بتولي رئاسة البلاد.

وأرسل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، باركوا فيها توليه الرئاسة، متمنين للشعب السوري التوفيق والنجاح في صناعة مستقبل أفضل.

الشرع يلتقي قادة الفصائل الثورية… اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية
29 يناير, 19:19 GMT
ومن جهته، بعث سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بعد توليه الرئاسة.

وأرسل أمير دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع عبّر فيها عن خالص تهانيه، مؤكدًا على التطلع الدائم لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.

بدوره، بعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أعرب فيها الملك عن خالص تهانيه وتمنياته للجمهورية العربية السورية بالتوفيق والتقدم والازدهار.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
أول دولة عربية ترحب بتنصيب أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية
29 يناير, 22:56 GMT
ورحبت دولة قطر بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".
وتلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع برقية تهنئة من محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائبيه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
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تصويت...ما رأيك بطريقة تنصيب أحمد الشرع رئيسا لسوريا؟
أمس, 07:58 GMT
يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".
الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة
قائد الإدارة السورية الجديدة: أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي
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