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https://sarabic.ae/20250201/أبرز-اللاعبين-القادمين-والمغادرين-بعد-إغلاق-سوق-الانتقالات-في-السعودية-1097375128.html
أبرز اللاعبين القادمين والمغادرين بعد إغلاق سوق الانتقالات في السعودية
أبرز اللاعبين القادمين والمغادرين بعد إغلاق سوق الانتقالات في السعودية
سبوتنيك عربي
أُسدل الستار على سوق الانتقالات الشتوية في المملكة العربية السعودية، الذي نجحت فيه بعض الأندية في الظفر بخدمات لاعبين محليين وأجانب. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T11:26+0000
2025-02-01T11:26+0000
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اللاعب محمد صلاح
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ونشرت وسائل إعلام سعودية، قائمة اللاعبين المغادرين والقادمين لأندية المقدمة في دوري "روشن"، الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، مؤكدة أن اللاعبيين الجدد سيخوضون النصف الثاني من الموسم، وجاءت الانتقالات وفق التالي:الهلال: غادر نيمار إلى سانتوس البرازيلي، فيما قدم كايو سيزار قادماً من فيتوريا غيماريش البرتغالي.النصر: غادر مختار علي إلى الاتفاق، ونواف العقيدي إلى الفتح، وسيكو فوفانا إلى رين الفرنسي، وتاليسكا إلى فنربخشة التركي، فيما قدم بسام هزازي، وأحمد الرحيلي من الاتفاق، وجون دوران قادماً من أستون فيلا الإنجليزي.الاتحاد: غادر طلال حاجي إلى الرياض، وأحمد بامسعود إلى الاتفاق، وأحمد الغامدي إلى نيوم، فيما قدم أوناي هيرنانديز من برشلونة الإسباني، وماريو ميتاي تمّ شراء عقده.الأهلي: غادر علي الأسمري إلى نيوم، وياسين الزبيدي إلى الأخدود، فيما قدم ماتيو دامس من آيندهوفن الهولندي، وجالينو من بورتو البرتغالي، وعيد المولد من الأخدود.وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال إن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.وتابع في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن، اليوم الخميس: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".وأردف: "محمد صلاح لم يتبق له سوى 6 أشهر في تعاقده مع ليفربول الإنجليزي، وهو لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن".وأوضح تركي الفيصل: "النجم المصري هو اللاعب المسلم الأكثر شهرة في العالم ولدينا علاقة جيدة معه ونشعر وكأنه واحد منا". وقال الفيصل: "وجود صلاح أو لاعبين آخرين يمثلون قدوة جيدة سيكون امتيازا للدوري السعودي".وقال وزير الرياضة السعودي إن إجابة السؤال حول إمكانية انتقال صلاح للدوري السعودي من عدمه متروكة للأندية التي ستتخذ القرار المناسب، مضيفا: "سننتظر ما تتوصل إليه المفاوضات".تأتي تصريحات تركي الفيصل في الوقت الذي يؤدي فيه محمد صلاح موسما رائعا في الدوري الإنجليزي سجل خلاله 23 هدفا للريدز إضافة إلى صناعة 17 هدفا آخر في 32 مباراة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار, اللاعب محمد صلاح
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار, اللاعب محمد صلاح

أبرز اللاعبين القادمين والمغادرين بعد إغلاق سوق الانتقالات في السعودية

11:26 GMT 01.02.2025
© Photo / wikipedia.orgنادي النصر السعودي
نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Photo / wikipedia.org
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أُسدل الستار على سوق الانتقالات الشتوية في المملكة العربية السعودية، الذي نجحت فيه بعض الأندية في الظفر بخدمات لاعبين محليين وأجانب.
ونشرت وسائل إعلام سعودية، قائمة اللاعبين المغادرين والقادمين لأندية المقدمة في دوري "روشن"، الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، مؤكدة أن اللاعبيين الجدد سيخوضون النصف الثاني من الموسم، وجاءت الانتقالات وفق التالي:
الهلال: غادر نيمار إلى سانتوس البرازيلي، فيما قدم كايو سيزار قادماً من فيتوريا غيماريش البرتغالي.
النصر: غادر مختار علي إلى الاتفاق، ونواف العقيدي إلى الفتح، وسيكو فوفانا إلى رين الفرنسي، وتاليسكا إلى فنربخشة التركي، فيما قدم بسام هزازي، وأحمد الرحيلي من الاتفاق، وجون دوران قادماً من أستون فيلا الإنجليزي.
نيمار خلال فوز باريس سان جيرمان على أتلانتا (2-1) والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 12 أغسطس آب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
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الاتحاد: غادر طلال حاجي إلى الرياض، وأحمد بامسعود إلى الاتفاق، وأحمد الغامدي إلى نيوم، فيما قدم أوناي هيرنانديز من برشلونة الإسباني، وماريو ميتاي تمّ شراء عقده.
الأهلي: غادر علي الأسمري إلى نيوم، وياسين الزبيدي إلى الأخدود، فيما قدم ماتيو دامس من آيندهوفن الهولندي، وجالينو من بورتو البرتغالي، وعيد المولد من الأخدود.
وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال إن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.
وتابع في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن، اليوم الخميس: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".
وأردف: "محمد صلاح لم يتبق له سوى 6 أشهر في تعاقده مع ليفربول الإنجليزي، وهو لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن".
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وأوضح تركي الفيصل: "النجم المصري هو اللاعب المسلم الأكثر شهرة في العالم ولدينا علاقة جيدة معه ونشعر وكأنه واحد منا". وقال الفيصل: "وجود صلاح أو لاعبين آخرين يمثلون قدوة جيدة سيكون امتيازا للدوري السعودي".
وقال وزير الرياضة السعودي إن إجابة السؤال حول إمكانية انتقال صلاح للدوري السعودي من عدمه متروكة للأندية التي ستتخذ القرار المناسب، مضيفا: "سننتظر ما تتوصل إليه المفاوضات".
تأتي تصريحات تركي الفيصل في الوقت الذي يؤدي فيه محمد صلاح موسما رائعا في الدوري الإنجليزي سجل خلاله 23 هدفا للريدز إضافة إلى صناعة 17 هدفا آخر في 32 مباراة.
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