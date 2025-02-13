https://sarabic.ae/20250213/مدفيديف-على-النخب-الأمريكية-أن-تفهم-أن-المشاورات-أكثر-قيمة-بكثير-من-إلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-1097739239.html
مدفيديف: على النخب الأمريكية أن تفهم أن المشاورات أكثر قيمة بكثير من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا
مدفيديف: على النخب الأمريكية أن تفهم أن المشاورات أكثر قيمة بكثير من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأنه على النخب الأمريكية أن تفهم أن الاتصالات والمشاورات أكثر قيمة بكثير من الرغبة بإلحاق "هزيمة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب مدفيديف عبر حسابه على منصة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي: "في عالمنا الصغير المتناقض ولكن المترابط جدًا، لا يوجد ولا يمكن أن تكون هناك دولة رئيسة وحاكم أكبر للكوكب".إلى ذلك، أجريت يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وأشار ترامب أيضا إلى أن "أوكرانيا ستضطر، يوما ما، إلى إجراء انتخابات رئاسية". وفي الوقت نفسه، قال إن "احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والعودة إلى حدودها، التي كانت قائمة في عام 2014، أمر غير مرجح".وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في منشور لها: "بالنسبة للسيد بوتين، كانت المكالمة بمثابة علامة فارقة، إذ مثلت انهيار الجهود الغربية لعزله دبلوماسيا".ترامب يرسم سياسته تجاه أوكرانيا.. ويؤكد: وقف إطلاق النار في المستقبل غير البعيدترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
مدفيديف: على النخب الأمريكية أن تفهم أن المشاورات أكثر قيمة بكثير من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأنه على النخب الأمريكية أن تفهم أن الاتصالات والمشاورات أكثر قيمة بكثير من الرغبة بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
وكتب مدفيديف عبر حسابه على منصة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي: "في عالمنا الصغير المتناقض ولكن المترابط جدًا، لا يوجد ولا يمكن أن تكون هناك دولة رئيسة وحاكم أكبر للكوكب".
وأضاف: "يجب على النخب الأمريكية المتغطرسة وما يسمى بالدولة العميقة (البيروقراطية الأمريكية) أن تتعلم هذا الدرس، وأن تفهم أن الاتصالات والمشاورات أكثر قيمة بكثير من الرغبة بإلحاق هزيمة استراتيجية بدولة مثل روسيا".
إلى ذلك، أجريت يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية
بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.
وقال الرئيس الأمريكي، تعليقًا على المحادثة مع نظيره الروسي، إنه ينوي الاتصال بشكل متكرر مع الرئيس بوتين، عبر الهاتف.
وأشار ترامب أيضا إلى أن "أوكرانيا ستضطر
، يوما ما، إلى إجراء انتخابات رئاسية". وفي الوقت نفسه، قال إن "احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والعودة إلى حدودها، التي كانت قائمة في عام 2014، أمر غير مرجح".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في منشور لها: "بالنسبة للسيد بوتين، كانت المكالمة بمثابة علامة فارقة،
إذ مثلت انهيار الجهود الغربية لعزله دبلوماسيا".