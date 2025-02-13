https://sarabic.ae/20250213/مدفيديف-على-النخب-الأمريكية-أن-تفهم-أن-المشاورات-أكثر-قيمة-بكثير-من-إلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-1097739239.html

مدفيديف: على النخب الأمريكية أن تفهم أن المشاورات أكثر قيمة بكثير من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا

مدفيديف: على النخب الأمريكية أن تفهم أن المشاورات أكثر قيمة بكثير من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأنه على النخب الأمريكية أن تفهم أن الاتصالات والمشاورات أكثر قيمة بكثير من الرغبة بإلحاق "هزيمة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T08:00+0000

2025-02-13T08:00+0000

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وكتب مدفيديف عبر حسابه على منصة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي: "في عالمنا الصغير المتناقض ولكن المترابط جدًا، لا يوجد ولا يمكن أن تكون هناك دولة رئيسة وحاكم أكبر للكوكب".إلى ذلك، أجريت يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وأشار ترامب أيضا إلى أن "أوكرانيا ستضطر، يوما ما، إلى إجراء انتخابات رئاسية". وفي الوقت نفسه، قال إن "احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والعودة إلى حدودها، التي كانت قائمة في عام 2014، أمر غير مرجح".وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في منشور لها: "بالنسبة للسيد بوتين، كانت المكالمة بمثابة علامة فارقة، إذ مثلت انهيار الجهود الغربية لعزله دبلوماسيا".ترامب يرسم سياسته تجاه أوكرانيا.. ويؤكد: وقف إطلاق النار في المستقبل غير البعيدترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا

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