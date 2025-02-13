مدفيديف: على النخب الأمريكية أن تفهم أن المشاورات أكثر قيمة بكثير من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
دبلوماسي مصري: الموقف المصري الثابت هو عدم الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250213/مدفيديف-على-النخب-الأمريكية-أن-تفهم-أن-المشاورات-أكثر-قيمة-بكثير-من-إلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-1097739239.html
مدفيديف: على النخب الأمريكية أن تفهم أن المشاورات أكثر قيمة بكثير من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا
مدفيديف: على النخب الأمريكية أن تفهم أن المشاورات أكثر قيمة بكثير من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأنه على النخب الأمريكية أن تفهم أن الاتصالات والمشاورات أكثر قيمة بكثير من الرغبة بإلحاق "هزيمة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T08:00+0000
2025-02-13T08:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446223_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_6cea4d769b452bc2cd226388bbce1dbc.jpg
وكتب مدفيديف عبر حسابه على منصة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي: "في عالمنا الصغير المتناقض ولكن المترابط جدًا، لا يوجد ولا يمكن أن تكون هناك دولة رئيسة وحاكم أكبر للكوكب".إلى ذلك، أجريت يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وأشار ترامب أيضا إلى أن "أوكرانيا ستضطر، يوما ما، إلى إجراء انتخابات رئاسية". وفي الوقت نفسه، قال إن "احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والعودة إلى حدودها، التي كانت قائمة في عام 2014، أمر غير مرجح".وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في منشور لها: "بالنسبة للسيد بوتين، كانت المكالمة بمثابة علامة فارقة، إذ مثلت انهيار الجهود الغربية لعزله دبلوماسيا".ترامب يرسم سياسته تجاه أوكرانيا.. ويؤكد: وقف إطلاق النار في المستقبل غير البعيدترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يتوقع-زيارة-بوتين-للولايات-المتحدة-1097732752.html
https://sarabic.ae/20250212/في-السعودية-ترامب-يعتزم-التواصل-مع-بوتين-بشكل-متكرر-1097731940.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446223_319:0:3048:2047_1920x0_80_0_0_c2aa5259307205032e09bca239849104.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

مدفيديف: على النخب الأمريكية أن تفهم أن المشاورات أكثر قيمة بكثير من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا

08:00 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأنه على النخب الأمريكية أن تفهم أن الاتصالات والمشاورات أكثر قيمة بكثير من الرغبة بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
وكتب مدفيديف عبر حسابه على منصة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي: "في عالمنا الصغير المتناقض ولكن المترابط جدًا، لا يوجد ولا يمكن أن تكون هناك دولة رئيسة وحاكم أكبر للكوكب".

وأضاف: "يجب على النخب الأمريكية المتغطرسة وما يسمى بالدولة العميقة (البيروقراطية الأمريكية) أن تتعلم هذا الدرس، وأن تفهم أن الاتصالات والمشاورات أكثر قيمة بكثير من الرغبة بإلحاق هزيمة استراتيجية بدولة مثل روسيا".

قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
ترامب: أتوقع زيارة بوتين للولايات المتحدة الأمريكية
00:47 GMT
إلى ذلك، أجريت يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.

وقال الرئيس الأمريكي، تعليقًا على المحادثة مع نظيره الروسي، إنه ينوي الاتصال بشكل متكرر مع الرئيس بوتين، عبر الهاتف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
"في السعودية".. ترامب يعلن عزمه التواصل مع بوتين بشكل متكرر
أمس, 22:27 GMT
وأشار ترامب أيضا إلى أن "أوكرانيا ستضطر، يوما ما، إلى إجراء انتخابات رئاسية". وفي الوقت نفسه، قال إن "احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والعودة إلى حدودها، التي كانت قائمة في عام 2014، أمر غير مرجح".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في منشور لها: "بالنسبة للسيد بوتين، كانت المكالمة بمثابة علامة فارقة، إذ مثلت انهيار الجهود الغربية لعزله دبلوماسيا".
ترامب يرسم سياسته تجاه أوكرانيا.. ويؤكد: وقف إطلاق النار في المستقبل غير البعيد
ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала