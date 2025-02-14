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وزير الدفاع النرويجي يدعو نظيره الأمريكي لزيارة أوسلو ومراقبة الأسلحة النووية الروسية في الشمال
وزير الدفاع النرويجي يدعو نظيره الأمريكي لزيارة أوسلو ومراقبة الأسلحة النووية الروسية في الشمال
سبوتنيك عربي
دعا وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك، اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، إلى النرويج لإظهار كيفية مراقبة أوسلو للقوات النووية الروسية. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T14:11+0000
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وقال ساندفيك، بحسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة النرويجية: "لقد دعونا بيت هيغسيث إلى النرويج. ونعتقد أنه من المهم أن يرى بأم عينيه العمل الذي تقوم به النرويج لمراقبة القوات النووية الروسية في الشمال".وأشار ساندفيك إلى أنه يعتبر الوجود الأمريكي في حلف شمال الأطلسي هو الضامن الأهم لأمن البلاد. وأضاف أنه من المهم في هذا الصدد أن تقيم النرويج اتصالا وثيقا مع السلطات الأميركية. وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات التحالف في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تبقى منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، لكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، وليس هناك جدوى من ذلك. وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الناس الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا مزيف".روسيا تكشف عن نجاح تجارب إطلاق صواريخ "تسيركون" من أعماق البحاربوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية
https://sarabic.ae/20250130/روسيا-زيادة-ترساناتنا-النووية-أمر-غير-مستبعد-في-ظل-سياسة-الغرب-1097318256.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النرويج, اخبار النرويج, روسيا, أخبار روسيا اليوم, نووي, اسلحة نووية

وزير الدفاع النرويجي يدعو نظيره الأمريكي لزيارة أوسلو ومراقبة الأسلحة النووية الروسية في الشمال

14:11 GMT 14.02.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationرتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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دعا وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك، اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، إلى النرويج لإظهار كيفية مراقبة أوسلو للقوات النووية الروسية.
وقال ساندفيك، بحسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة النرويجية: "لقد دعونا بيت هيغسيث إلى النرويج. ونعتقد أنه من المهم أن يرى بأم عينيه العمل الذي تقوم به النرويج لمراقبة القوات النووية الروسية في الشمال".
وأشار ساندفيك إلى أنه يعتبر الوجود الأمريكي في حلف شمال الأطلسي هو الضامن الأهم لأمن البلاد. وأضاف أنه من المهم في هذا الصدد أن تقيم النرويج اتصالا وثيقا مع السلطات الأميركية.
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وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويعمل التحالف على توسيع المبادرات ويسميها "احتواء العدوان الروسي".
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18 ديسمبر 2024, 11:21 GMT
وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات التحالف في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تبقى منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، لكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة.
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، وليس هناك جدوى من ذلك. وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الناس الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا مزيف".
روسيا تكشف عن نجاح تجارب إطلاق صواريخ "تسيركون" من أعماق البحار
بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية
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