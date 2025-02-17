https://sarabic.ae/20250217/دولة-عربية-تستعد-لاستضافة-حدث-رياضي-عالمي-لأول-مرة--1097870145.html
دولة عربية تستعد لاستضافة حدث رياضي عالمي لأول مرة
دولة عربية تستعد لاستضافة حدث رياضي عالمي لأول مرة
سبوتنيك عربي
تستعد إحدى الدول العربية، خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، لاستضافة حدث رياضي ضخم في قارة آسيا، لأول مرة في تاريخها. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T13:03+0000
2025-02-17T13:03+0000
2025-02-17T13:03+0000
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وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن انطلاق جولة كأس العالم للأندية 2025 لقارة آسيا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، في حدث تاريخي هو الأول من نوعه في القارة.وذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن تنظيم الجولة التاريخية يأتي بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونادي العين، الذي سيكون أول نادٍ بالقارة الصفراء يستضيف جولة الكأس.وتتضمن الجولة محطات تفاعلية في مواقع بارزة، وسيتمكن الجمهور من مشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية، والمشاركة في احتفالات متنوعة تعكس روح البطولة وعراقة كرة القدم العالمية. كما تم اعتماد الجدول الزمني لفعاليات الحدث، إذ تتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية، ولقاءات خاصة مع نجوم اللعبة.وسيتم الكشف عن البرامج التفاعلية المصاحبة للجولة خلال الفترة القادمة، إذ تعكس استضافة الإمارات لهذه الجولة باعتبارها وجهة رائدة للأحداث الرياضية العالمية، بما يرسخ مكانتها في استقطاب أبرز البطولات والفعاليات الدولية.بدعوة من نجم "دوري الملوك".. بيكيه نجم برشلونة الإسباني في زيارة إلى المغرب"رونالدو الظاهرة" يفتح النار على برشلونة ويتحدث عن "لكمة المعدة"... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار كرة القدم
رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار كرة القدم
دولة عربية تستعد لاستضافة حدث رياضي عالمي لأول مرة
تستعد إحدى الدول العربية، خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، لاستضافة حدث رياضي ضخم في قارة آسيا، لأول مرة في تاريخها.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن انطلاق جولة كأس العالم للأندية 2025 لقارة آسيا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، في حدث تاريخي هو الأول من نوعه في القارة.
وذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن تنظيم الجولة التاريخية يأتي بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونادي العين، الذي سيكون أول نادٍ بالقارة الصفراء يستضيف جولة الكأس.
وأشار الاتحاد إلى أنه تم اعتماد برامج استثنائية وفعاليات عدة في أبرز المعالم السياحية في أبوظبي، بما في ذلك مدينة العين، احتفاءً بالبطولة التي تستقطب أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.
وتتضمن الجولة محطات تفاعلية في مواقع بارزة، وسيتمكن الجمهور من مشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية، والمشاركة في احتفالات متنوعة تعكس روح البطولة وعراقة كرة القدم العالمية.
كما تم اعتماد الجدول الزمني لفعاليات الحدث، إذ تتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية، ولقاءات خاصة مع نجوم اللعبة.
وسيتم الكشف عن البرامج التفاعلية المصاحبة للجولة خلال الفترة القادمة، إذ تعكس استضافة الإمارات لهذه الجولة باعتبارها وجهة رائدة للأحداث الرياضية العالمية،
بما يرسخ مكانتها في استقطاب أبرز البطولات والفعاليات الدولية.