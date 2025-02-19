https://sarabic.ae/20250219/في-الذكرى-الـ-80-للحرب-العالمية-الثانية-كيف-تحولت-تونس-إلى-ساحة-حرب-بين-قوات-المحور-وقوات-الحلفاء-1097965670.html

في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية.. كيف تحولت تونس إلى ساحة حرب بين قوات المحور والحلفاء؟

في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية.. كيف تحولت تونس إلى ساحة حرب بين قوات المحور والحلفاء؟

سبوتنيك عربي

تعتبر الحرب العالمية الثانية حدثا بارزا بالنسبة لمنطقة المغرب العربي بصفة عامة ولتونس بصفة خاصة باعتبارها كانت مسرحا للمعارك الهامة التي دارت بين ألمانيا... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

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فبعد إنزال الحلفاء في شمال أفريقيا في 8 نوفمبر/تشرين الأول 1942 تمكنت القوات البريطانية والأمريكية من السيطرة على الجزائر والمغرب بسرعة، مما دفع القوات الألمانية والإيطالية إلى استغلال الأراضي التونسية التي عززت فيها وجودها بهدف منع الحلفاء من التقدم نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.وتحوّلت تونس في ذلك الوقت إلى ساحة مواجهات ضارية في الحملة التي أطلق عليها "حملة تونس" والتي كانت جزءًا من الصراع المحتدم بين قوات الحلفاء وقوات المحور. فما الذي نعرفه عن هذه الفترة التاريخية؟ وما مدى تأثيرها على شعوب شمال أفريقيا عامة وتونس خاصة؟حملة تونسفي حديثه مع "سبوتنيك"، أفاد أستاذ التاريخ عادل بن يوسف الذي يشارك في العديد من الملتقيات التي توثق أحداث الحرب العالمية الثانية أن تونس تحولت إلى ساحة صراع طيلة ستة أشهر بين نوفمبر /تشرين الأول 1942 ومايو/أيار 1943 بين قوات المحور (ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية) وقوات الحلفاء (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا ونيوزيلندا).وأضاف: "شملت حملة تونس جميع بلدان شمال أفريقيا وحققت قوات المحور في بدايتها نجاحا عسكريا ساحقا تحول فيما بعد إلى هزائم متتالية بسبب التفوق العسكري لقوات الحلفاء على المعدات والمؤونة وحتى الجنود. حيث أن أكثر من 140 ألف جندي من قوات المحور تم أخذهم كسجناء حرب".وقال ابن يوسف، إن 9 معارك رئيسية بين الحلفاء والمحور دارت على أرض تونس. وذكر منها معركة سجنان (شمالي البلاد) ومعركة القصرين (وسط غربي البلاد) وأشهرها معركة خط مارث (جنوب شرق) التي انتهت بفوز الحلفاء.وتعتبر معركة "خط مارث" التي دارت بمنطقة مارث بالجنوب الشرقي لتونس أحد أكبر معارك الحرب العالمية الثانية في تونس التي جرت في الفترة الفاصلة بين نوفمبر 1942 ومايو 1943.وتزامنت "معركة مارث" مع بداية ضغط جيوش الحلفاء بقيادة الجنرال "أندرسون" على الجيوش الألمانية والإيطالية التي كان يقودها الجنرال "فون أرنيم" وذلك في مناطق الوسط والشمال التونسية وبداية السيطرة البحرية والجوية لصالح الحلفاء في حوض البحر الأبيض المتوسط.وانتهت المعركة بنجاح القوات البريطانية في عملية التطويق التي قامت بها عبر ممر الحامة (جنوب تونس)، مما أجبر القوات المحورية على إخلاء مواقعها الدفاعية بخط مارث والتراجع باتجاه الشمال، بحسب أستاذ التاريخ المعاصر.يواصل الأستاذ حديثه قائلا: "لقد لحقت بتونس العديد من الأضرار نظرا لعدم جاهزيتها لخوض الحروب في تلك الفترة وواجهت العديد من المشاكل التي طالت السكان الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الرحيل نحو الحدود الجزائرية فضلا عن تدهور المعيشة وتراجع المؤشرات الاقتصادية".الحرب تغذي الحراك ضد الاستعماربدوره أفاد أستاذ التاريخ حاتم الرياحي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن دخول قوات الحلفاء البلاد التونسية في 7 مايو 1943 مثّل ضربة قوية لدول المحور في شمال أفريقيا حين استسلم نحو 250 ألف جندي ألماني وإيطالي في 13 مايو من نفس السنة.وتابع: "انتصار الحلفاء في شمال أفريقيا فتح جبهة ثانية ضد المحور وسمح باحتلال جزيرة صقلية وغالب الأراضي الإيطالية في صيف 1943 وأبعد الخطر المتأتي من قوات المحور على حقول النفط بالشرق الأوسط وخطوط التزويد البريطاني لآسيا وأفريقيا".كما أضاف "لقد أسهمت كل هذه التطورات في زيادة الوعي الوطني لدى التونسيين، وساعدت لاحقًا في تغذية الحركات التحررية ضد الاستعمار الفرنسي".وفي خضم هذه الأحداث الدامية التي عاشتها البلاد، استطاعت تونس أن تحقق مكسبا مهما وهو إصدار العديد من اللوائح التي تنص على احترام الشعوب وإقرار قانون دولي يتم بمقتضاه التعامل مع العديد من الدول، بحسب المؤرخ التونسي محمد التليلي.ويرى التليلي، في حديث مع "سبوتنيك"، أن إصدار القانون الدولي يعتبر أهم نقطة مضيئة في تاريخ بلد يرنو إلى الديمقراطية وإلى تحقيق العدالة والكرامة، مضيفا: "هذا القانون الدولي هو الذي سمح فيما بعد لتونس بتسيير علاقاتها الدولية في ظل التطورات الأخيرة التي تعيش على وقعها دول الشرق الأوسط".نتائج كارثية"كان للحرب العالمية الثانية تأثيرات سلبية على واقع التونسيين وعلى البنية التحتية وكانت النتائج كارثية"، هكذا وصف أستاذ التاريخ عماد بن يوسف مخلفات هذا الصراع على التونسيين.وقال ابن يوسف، في تصريح لـ"سبوتنيك": "مشهد مغادرة السكان لقراهم تكرر في أكثر من محافظة تونسية. لقد عاشت على وقعه محافظة سوسة الساحلية ومدينة صفاقس جنوب البلاد التي لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة المواجهات القائمة آنذاك".ولفت إلى أن "جميع المعارك الحاصلة نجم عنها مقتل أكثر من 60 ألف مواطن تونسي أعزل من مختلف المحافظات، كما توجد أيضا مقابر للجنود (من مختلف الجنسيات) الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب".وأكد ابن يوسف، أن هذه المعارك أثرت حتى على الحياة الاقتصادية للدولة التونسية، حيث تقلّصت المبادلات التجارية الداخلية والخارجية أثناء الحرب وشهد قطاع الصيد البحري تراجعا هاما من 8 آلاف طن قبل الحرب إلى 1200 طن مع نهاية الحرب.كما لحقت الأضرار قطاع المناجم الذي شهد هو الآخر تراجعا من 2 مليون طن إلى 700 طن في تلك الفترة، إضافة إلى تراجع عدد العمال من 5 آلاف عامل في قطاع الفوسفات إلى 3 آلاف عامل، بحسب المتحدث ذاته.وبين أستاذ التاريخ أنه مع صعوبة الوضع الاقتصادي في تلك الفترة إلتجأت تونس إلى إعتماد سياسة التقشف في العديد من المواد الأولية التي يحتاجها السكان كمادة السكر والحليب والزيت والطحين.وبحسب عماد بن يوسف، فإن تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وإنتشار الأمراض آنذاك كمرض السل وأوبئة أخرى خطيرة فتح المجال للعديد من الأحزاب السياسية الناشئة لدخول عالم السياسة بنية الإصلاح وتقديم تصورات جديدة تخدم مصلحة البلاد بعد توقف الحرب سنة 1945.كما كشف ابن يوسف، أن الحرب العالمية الثانية بقدر ما كانت مدمرة للانتاج والبنية التحتية والأوضاع الاجتماعية إلا أنها قدمت روحا جديدة للحركة الوطنية والنقابية والثقافية من خلال الكتابة في الصحف من أجل المطالبة بالاستقلال.

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