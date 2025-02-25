https://sarabic.ae/20250225/وزير-الدفاع-الإيراني-أي-خطأ-من-العدو-سيقابل-برد-حازم-عواقبه-ستكون-مؤسفة-عليه-1098146210.html
وزير الدفاع الإيراني: أي خطأ من العدو سيقابل برد حازم عواقبه ستكون مؤسفة عليه
وزير الدفاع الإيراني: أي خطأ من العدو سيقابل برد حازم عواقبه ستكون مؤسفة عليه
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، أعداء بلاده بـ"محاولة خلق الانقسام بين الشباب الإيراني، تحت ذرائع مختلفة". 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T07:04+0000
2025-02-25T07:04+0000
2025-02-25T07:04+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094864400_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_d15fdb16445169a03f3a37d289ee6546.jpg
وقال نصير زاده إن "أي خطأ من العدو سيقابل برد حازم عواقبه ستكون مؤسفة عليه"، مضيفا أنه "مع العلماء الشباب لن يكون من الصعب التغلب على عقبات العقوبات والتهديدات والوصول إلى أعلى القمم"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.ويوم أمس الاثنين، صرح اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء المركزي" التابع للحرس الثوري الإيراني، بأن "أي تهديد من إسرائيل ضد مصالح الشعب الإيراني، سيؤخذ على أنه مدعوم بالكامل أمريكا".وتوعد رشيد، في تصريحات من ميناء "جابهار" المطل على بحر عمان، أثناء مشاركته في مناورات "ذو الفقار 1403″، بـ"ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرّضت إيران لهجوم إسرائيلي"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتابع الجنرال في الحرس الثوري الإيراني: "القوات المسلحة الإيرانية تنظر إلى المناورات على أنها ساحة حرب قبل وقوع الحرب"، مؤكدًا أن "أحد أهم أهداف هذه المناورات هو التأثير على قناعات وإرادة العدو".وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري، قد قال إن "عملية "الوعد الصادق 3" ستُنفذ في التوقيت المناسب، وبحجم ومدى كفيلين بتحقيق تدمير إسرائيل وتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض"، وفق تعبيره.وبحسب وكالة "مهر"، جاءت هذه التصريحات خلال مناورات "الرسول الأعظم"، التي نفذها الحرس الثوري الإيراني وقوات "الباسيج" في مدينة بيرجند شرقي البلاد.وخلال المناورات، وجّه جباري رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: "لقد سعيت جاهدا لإحداث انقسام في بلدنا، لكن انتفاضة الشعب أحبطت كل مؤامراتك".يذكر أنه في عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، شنّت إيران عملية "الوعد الصادق 2" وأطلقت فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على عمليات اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله (الأمين العام الأسبق لحزب الله)، وإسماعيل هنية (الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة حماس) في، وعباس نيلفروشان (جنرال في الحرس الثوري الإيراني)، أعلنت إسرائيل تبنيها.
https://sarabic.ae/20250218/الحرس-الثوري-الإيراني-أي-استهداف-للمنشآت-النووية-يعني-اشتعال-المنطقة-بأكملها-1097935509.html
https://sarabic.ae/20250210/الحرس-الثوري-الإيراني-يرد-على-تهديدات-ترامب-بقصف-طهران-حال-عدم-التوصل-لاتفاق-1097630342.html
https://sarabic.ae/20250223/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-حماس-وحزب-الله-غيرا-معادلة-غزة-1098098897.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094864400_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_83697775748a0e90917b43f5b05011a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, العالم
وزير الدفاع الإيراني: أي خطأ من العدو سيقابل برد حازم عواقبه ستكون مؤسفة عليه
اتهم وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، أعداء بلاده بـ"محاولة خلق الانقسام بين الشباب الإيراني، تحت ذرائع مختلفة".
وقال نصير زاده إن "أي خطأ من العدو سيقابل برد حازم عواقبه ستكون مؤسفة عليه"، مضيفا أنه "مع العلماء الشباب لن يكون من الصعب التغلب على عقبات العقوبات والتهديدات والوصول إلى أعلى القمم"، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
ويوم أمس الاثنين، صرح اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء المركزي" التابع للحرس الثوري الإيراني، بأن "أي تهديد من إسرائيل ضد مصالح الشعب الإيراني، سيؤخذ على أنه مدعوم بالكامل أمريكا
".
وتوعد رشيد، في تصريحات من ميناء "جابهار" المطل على بحر عمان، أثناء مشاركته في مناورات "ذو الفقار 1403″، بـ"ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرّضت إيران لهجوم إسرائيلي"، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وحذّر القائد العسكري الإيراني، "الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، من أي اعتداء على إيران"، قائلًا إنه ردًا على ذلك سيتم “استهداف مصدر العدوان والإمكانات والقواعد المساعدة لإسرائيل في المنطقة".
وتابع الجنرال في الحرس الثوري الإيراني: "القوات المسلحة الإيرانية تنظر إلى المناورات على أنها ساحة حرب قبل وقوع الحرب"، مؤكدًا أن "أحد أهم أهداف هذه المناورات هو التأثير على قناعات وإرادة العدو".
وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري، قد قال إن "عملية "الوعد الصادق 3" ستُنفذ في التوقيت المناسب، وبحجم ومدى كفيلين بتحقيق تدمير إسرائيل وتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض
"، وفق تعبيره.
وبحسب وكالة
"مهر"، جاءت هذه التصريحات خلال مناورات "الرسول الأعظم"، التي نفذها الحرس الثوري الإيراني وقوات "الباسيج" في مدينة بيرجند شرقي البلاد.
وأضاف جباري أن "جبهة المقاومة في ذروة جاهزيتها"، مشيرًا إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، "وجّه بزيادة مدى الصواريخ"، بحسب قوله.
وخلال المناورات، وجّه جباري رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، قال فيها: "لقد سعيت جاهدا لإحداث انقسام في بلدنا، لكن انتفاضة الشعب أحبطت كل مؤامراتك".
يذكر أنه في عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".
وفي أبريل/ نيسان 2024، شنّت إيران هجوما واسعا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على أهداف داخل إسرائيل، وجاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. وتُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، شنّت إيران
عملية "الوعد الصادق 2" وأطلقت فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على عمليات اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله (الأمين العام الأسبق لحزب الله)، وإسماعيل هنية (الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة حماس) في، وعباس نيلفروشان (جنرال في الحرس الثوري الإيراني)، أعلنت إسرائيل تبنيها.