https://sarabic.ae/20250225/وزير-الدفاع-الإيراني-أي-خطأ-من-العدو-سيقابل-برد-حازم-عواقبه-ستكون-مؤسفة-عليه-1098146210.html

وزير الدفاع الإيراني: أي خطأ من العدو سيقابل برد حازم عواقبه ستكون مؤسفة عليه

وزير الدفاع الإيراني: أي خطأ من العدو سيقابل برد حازم عواقبه ستكون مؤسفة عليه

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، أعداء بلاده بـ"محاولة خلق الانقسام بين الشباب الإيراني، تحت ذرائع مختلفة". 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T07:04+0000

2025-02-25T07:04+0000

2025-02-25T07:04+0000

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وقال نصير زاده إن "أي خطأ من العدو سيقابل برد حازم عواقبه ستكون مؤسفة عليه"، مضيفا أنه "مع العلماء الشباب لن يكون من الصعب التغلب على عقبات العقوبات والتهديدات والوصول إلى أعلى القمم"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.ويوم أمس الاثنين، صرح اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء المركزي" التابع للحرس الثوري الإيراني، بأن "أي تهديد من إسرائيل ضد مصالح الشعب الإيراني، سيؤخذ على أنه مدعوم بالكامل أمريكا".وتوعد رشيد، في تصريحات من ميناء "جابهار" المطل على بحر عمان، أثناء مشاركته في مناورات "ذو الفقار 1403″، بـ"ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرّضت إيران لهجوم إسرائيلي"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتابع الجنرال في الحرس الثوري الإيراني: "القوات المسلحة الإيرانية تنظر إلى المناورات على أنها ساحة حرب قبل وقوع الحرب"، مؤكدًا أن "أحد أهم أهداف هذه المناورات هو التأثير على قناعات وإرادة العدو".وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري، قد قال إن "عملية "الوعد الصادق 3" ستُنفذ في التوقيت المناسب، وبحجم ومدى كفيلين بتحقيق تدمير إسرائيل وتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض"، وفق تعبيره.وبحسب وكالة "مهر"، جاءت هذه التصريحات خلال مناورات "الرسول الأعظم"، التي نفذها الحرس الثوري الإيراني وقوات "الباسيج" في مدينة بيرجند شرقي البلاد.وخلال المناورات، وجّه جباري رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: "لقد سعيت جاهدا لإحداث انقسام في بلدنا، لكن انتفاضة الشعب أحبطت كل مؤامراتك".يذكر أنه في عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، شنّت إيران عملية "الوعد الصادق 2" وأطلقت فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على عمليات اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله (الأمين العام الأسبق لحزب الله)، وإسماعيل هنية (الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة حماس) في، وعباس نيلفروشان (جنرال في الحرس الثوري الإيراني)، أعلنت إسرائيل تبنيها.

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