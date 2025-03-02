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خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": زيلينسكي أخطأ في تقدير قيمته وأوروبا غير قادرة على ملء الفراغ الأمريكي
خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": زيلينسكي أخطأ في تقدير قيمته وأوروبا غير قادرة على ملء الفراغ الأمريكي
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير الاستراتيجي في القضايا الدولية، صلاح النشواتي، أنّ "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أخطأ في تقدير قيمته وطريقة تعامله مع الأزمة... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T14:08+0000
2025-03-02T14:08+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
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وبيّن النشواتي في تصريح "سبوتنيك"، أنّ "المشكلة الأساسية تكمن في أن زيلينسكي كان مخطئًا في تقدير وضعه كزعيم أوكرانيا، خاصة مع الخطاب الذي بدأه لحشد الدعم الدولي، والذي كان مبنيًا على فرضية خاطئة بأن المعركة في أوكرانيا ستخوضها أوروبا، بالإضافة إلى التخويف من التراجع عن دعم أوكرانيا".وقال النشواتي إنّ "زيلينسكي بدأ بتصعيد مطالبه بشكل تدريجي، حيث بدأ يطلب طائرات F-16 وأنظمة مضادة للصواريخ المتطورة، بالإضافة إلى تفضيل أوكرانيا على بعض الدول الأوروبية في مسألة الأسلحة، وهو ما أدى إلى اصطدامه بالواقع وصعوبة التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأكد النشواتي أنّ "إدارة ترامب تختلف تمامًا عن الإدارة السابقة، حيث لا تعتبر روسيا خصمًا رئيسيًا في النظام الدولي، بل تتجه نحو الصين كمنافس استراتيجي"، كما أنّ "ما كان يُطلق عليه "نشر الديمقراطية الأمريكية" لم يعد له مكان في السياسة الأمريكية الحالية".وأشار النشواتي إلى أنّ "زيلينسكي كان يعتقد أنه يمكنه الاستمرار في خطاب التخويف، لكنه اصطدم بحقيقة أن هذا الأسلوب لم يعد له تأثير كما كان في السابق، كما أن العلاقة الشخصية بين الرئيس الأمريكي ترامب وروسيا، وخاصة ما ذكره ترامب عن احترامه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبحت أحد العوامل الحاسمة في تحديد مسار الأزمة".وبحسب الخبير، فإنّ "ترامب يسعى إلى تفكيك مفهوم الشخصنة في الأزمة الأوكرانية"، مؤكدًا أنّ "محاولات بعض القادة الأوروبيين عزل بوتين كانت جزءًا من هذا النهج، وهو ما يختلف تمامًا عن الموقف الأمريكي".وفيما يخص المفاوضات، رأى النشواتي أنّ "بوتين لا يزال يقدم الدعم والثقة لترامب في ما يتعلق بالهدنة، حتى في حال عدم مشاركة زيلينسكي في المفاوضات، وأنه يؤيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذه المفاوضات، معتبرًا أنّ "هذه المواقف مهمة، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق الحلول الضرورية، خاصة من خلال بناء الثقة المتبادلة بين قادة العالم".وختم النشواتي أنّ "الوضع في أوكرانيا يشير إلى أزمة معقدة تتطلب حلولًا جذرية"، معتبراً أنّ "مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة قد تتغير في المستقبل، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمسائل الاستراتيجية العالمية".
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روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": زيلينسكي أخطأ في تقدير قيمته وأوروبا غير قادرة على ملء الفراغ الأمريكي

14:08 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandonالأسلحة الأمريكية الموردة إلى أوكرانيا
الأسلحة الأمريكية الموردة إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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حصري
اعتبر الخبير الاستراتيجي في القضايا الدولية، صلاح النشواتي، أنّ "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أخطأ في تقدير قيمته وطريقة تعامله مع الأزمة الأوكرانية والعلاقات الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية".
وبيّن النشواتي في تصريح "سبوتنيك"، أنّ "المشكلة الأساسية تكمن في أن زيلينسكي كان مخطئًا في تقدير وضعه كزعيم أوكرانيا، خاصة مع الخطاب الذي بدأه لحشد الدعم الدولي، والذي كان مبنيًا على فرضية خاطئة بأن المعركة في أوكرانيا ستخوضها أوروبا، بالإضافة إلى التخويف من التراجع عن دعم أوكرانيا".
ولفت النشواتي إلى أنّ "زيلينسكي اعتمد في خطابه على تقديم نفسه كقائد قادر على تحقيق النصر الساحق، وأنه يمتلك القدرة على اختراق الجبهة الروسية".
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وقال النشواتي إنّ "زيلينسكي بدأ بتصعيد مطالبه بشكل تدريجي، حيث بدأ يطلب طائرات F-16 وأنظمة مضادة للصواريخ المتطورة، بالإضافة إلى تفضيل أوكرانيا على بعض الدول الأوروبية في مسألة الأسلحة، وهو ما أدى إلى اصطدامه بالواقع وصعوبة التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وتابع الخبير الاستراتيجي أنّ "زيلينسكي كان يعتقد أنه قادر على استخدام لغة التخويف للضغط على حلفائه الأوروبيين، إلا أن هذا الأسلوب لم يلقَ نفس الاستجابة من الرئيس الأمريكي، الذي تبنى سياسة مالية صارمة في بداية حكمه، حيث بدأ في التفتيش عن الأموال التي تُنفق على الخارج ومنها الـ "USAID" (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، معتبرًا إياها غير ضرورية".

وأكد النشواتي أنّ "إدارة ترامب تختلف تمامًا عن الإدارة السابقة، حيث لا تعتبر روسيا خصمًا رئيسيًا في النظام الدولي، بل تتجه نحو الصين كمنافس استراتيجي"، كما أنّ "ما كان يُطلق عليه "نشر الديمقراطية الأمريكية" لم يعد له مكان في السياسة الأمريكية الحالية".
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وأوضح النشواتي أنّ "الأزمة الأوكرانية لم تعد ذات أهمية جيوسياسية كما كانت سابقًا، وأن أمريكا والغرب لم يعودوا يركزون على أوكرانيا كما كانوا في البداية، بل أصبحت القضايا الاستراتيجية الأخرى، مثل العلاقة مع الصين والموارد الطبيعية، في مقدمة أولوياتهم".

وأشار النشواتي إلى أنّ "زيلينسكي كان يعتقد أنه يمكنه الاستمرار في خطاب التخويف، لكنه اصطدم بحقيقة أن هذا الأسلوب لم يعد له تأثير كما كان في السابق، كما أن العلاقة الشخصية بين الرئيس الأمريكي ترامب وروسيا، وخاصة ما ذكره ترامب عن احترامه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبحت أحد العوامل الحاسمة في تحديد مسار الأزمة".
وبحسب الخبير، فإنّ "ترامب يسعى إلى تفكيك مفهوم الشخصنة في الأزمة الأوكرانية"، مؤكدًا أنّ "محاولات بعض القادة الأوروبيين عزل بوتين كانت جزءًا من هذا النهج، وهو ما يختلف تمامًا عن الموقف الأمريكي".
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وأردف النشواتي أنّ "الاتحاد الأوروبي أيضًا يحاول تحسين شروط مفاوضاته مع أوكرانيا، حيث يسعى من خلال دعم أوكرانيا إلى أن يظهر كطرف رئيسي في الحلول المقبلة"، مؤكدا أنّ "الاتحاد الأوروبي لن يستطيع ملء الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، وأن محاولة بعض الدول الأوروبية الاستقلال عن أمريكا لن تكون في صالحها على المدى البعيد".
وفيما يخص المفاوضات، رأى النشواتي أنّ "بوتين لا يزال يقدم الدعم والثقة لترامب في ما يتعلق بالهدنة، حتى في حال عدم مشاركة زيلينسكي في المفاوضات، وأنه يؤيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذه المفاوضات، معتبرًا أنّ "هذه المواقف مهمة، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق الحلول الضرورية، خاصة من خلال بناء الثقة المتبادلة بين قادة العالم".
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وأضاف أنّ "العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تحتاج إلى توازن استراتيجي، خاصة في ظل الشراكة المتزايدة بين روسيا والصين، والتي تشمل مجالات الطاقة والموارد الطبيعية"، مبيّنا أن "ترامب يسعى إلى تحقيق توازن بين القوى الكبرى، مع التركيز على المنافسة مع الصين، وهو ما يتطلب تغييرًا في السياسات الغربية تجاه أوكرانيا".
وختم النشواتي أنّ "الوضع في أوكرانيا يشير إلى أزمة معقدة تتطلب حلولًا جذرية"، معتبراً أنّ "مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة قد تتغير في المستقبل، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمسائل الاستراتيجية العالمية".
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