https://sarabic.ae/20250302/خبير-استراتيجي-لـسبوتنيك-زيلينسكي-أخطأ-في-تقدير-قيمته-وأوروبا-غير-قادرة-على-ملء-الفراغ-الأمريكي-1098317540.html

خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": زيلينسكي أخطأ في تقدير قيمته وأوروبا غير قادرة على ملء الفراغ الأمريكي

خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": زيلينسكي أخطأ في تقدير قيمته وأوروبا غير قادرة على ملء الفراغ الأمريكي

سبوتنيك عربي

اعتبر الخبير الاستراتيجي في القضايا الدولية، صلاح النشواتي، أنّ "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أخطأ في تقدير قيمته وطريقة تعامله مع الأزمة... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T14:08+0000

2025-03-02T14:08+0000

2025-03-02T14:08+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097653242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed573b998189ee66ebb7046c06fd7b13.jpg

وبيّن النشواتي في تصريح "سبوتنيك"، أنّ "المشكلة الأساسية تكمن في أن زيلينسكي كان مخطئًا في تقدير وضعه كزعيم أوكرانيا، خاصة مع الخطاب الذي بدأه لحشد الدعم الدولي، والذي كان مبنيًا على فرضية خاطئة بأن المعركة في أوكرانيا ستخوضها أوروبا، بالإضافة إلى التخويف من التراجع عن دعم أوكرانيا".وقال النشواتي إنّ "زيلينسكي بدأ بتصعيد مطالبه بشكل تدريجي، حيث بدأ يطلب طائرات F-16 وأنظمة مضادة للصواريخ المتطورة، بالإضافة إلى تفضيل أوكرانيا على بعض الدول الأوروبية في مسألة الأسلحة، وهو ما أدى إلى اصطدامه بالواقع وصعوبة التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأكد النشواتي أنّ "إدارة ترامب تختلف تمامًا عن الإدارة السابقة، حيث لا تعتبر روسيا خصمًا رئيسيًا في النظام الدولي، بل تتجه نحو الصين كمنافس استراتيجي"، كما أنّ "ما كان يُطلق عليه "نشر الديمقراطية الأمريكية" لم يعد له مكان في السياسة الأمريكية الحالية".وأشار النشواتي إلى أنّ "زيلينسكي كان يعتقد أنه يمكنه الاستمرار في خطاب التخويف، لكنه اصطدم بحقيقة أن هذا الأسلوب لم يعد له تأثير كما كان في السابق، كما أن العلاقة الشخصية بين الرئيس الأمريكي ترامب وروسيا، وخاصة ما ذكره ترامب عن احترامه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبحت أحد العوامل الحاسمة في تحديد مسار الأزمة".وبحسب الخبير، فإنّ "ترامب يسعى إلى تفكيك مفهوم الشخصنة في الأزمة الأوكرانية"، مؤكدًا أنّ "محاولات بعض القادة الأوروبيين عزل بوتين كانت جزءًا من هذا النهج، وهو ما يختلف تمامًا عن الموقف الأمريكي".وفيما يخص المفاوضات، رأى النشواتي أنّ "بوتين لا يزال يقدم الدعم والثقة لترامب في ما يتعلق بالهدنة، حتى في حال عدم مشاركة زيلينسكي في المفاوضات، وأنه يؤيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذه المفاوضات، معتبرًا أنّ "هذه المواقف مهمة، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق الحلول الضرورية، خاصة من خلال بناء الثقة المتبادلة بين قادة العالم".وختم النشواتي أنّ "الوضع في أوكرانيا يشير إلى أزمة معقدة تتطلب حلولًا جذرية"، معتبراً أنّ "مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة قد تتغير في المستقبل، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمسائل الاستراتيجية العالمية".

https://sarabic.ae/20250302/لافروف-ترامب-يريد-السلام-وأوروبا-تطالب-باستمرار-الحرب--1098307893.html

https://sarabic.ae/20250302/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-التي-تدعم-القطاع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---1098306526.html

https://sarabic.ae/20250302/الكرملين-واشنطن-تعيد-تشكيل-جميع-التوجهات-الخارجية-بسرعة-وهذا-يتوافق-إلى-حد-كبير-مع-رؤية-موسكو-1098304693.html

https://sarabic.ae/20250301/ماكرون-يقول-إنه-لا-يستبعد-استئناف-الحوار-مع-الرئيس-الروسي-1098299456.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري