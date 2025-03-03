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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لمصر بانتهاك اتفاقية السلام
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لمصر بانتهاك اتفاقية السلام
سبوتنيك عربي
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، "بغلق أبواب غزة وفتح أبواب جهنم وعودة القتال مرة أخرى حتى تحقيق الحسم الكامل، وذلك إذا لم تفرج حركة... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T19:21+0000
2025-03-03T19:21+0000
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‌‏وأكد كاتس، في تصريحات له، أن بلاده "لن تسمح أبدا أن تسيطر حماس على غزة والقتال سينتهي بأمرين واضحين، عودة المختطفين جميعا وتدمير سلطة حماس"، مشيرا إلى أن إسرائيل استجابت لطلب الوسطاء السماح ببضعة أيام أخرى من المفاوضات، رغم رفض حماس خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.وفي موضوع آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "مصر أكبر وأقوى دولة عربية واتفاقية السلام أخرجتها من دائرة الحرب بقرار غير وجه التاريخ"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لمصر بانتهاك اتفاقية السلام وستتعامل مع الأمر لأن الاتفاقية ما زالت قائمة.وصرحت وسائل إعلام أمريكية، في الآونة الأخيرة، بأن "مصر أطلقت حملة ضغط دبلوماسي، بعيدا عن الأنظار، ضد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة".ونقلت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، عن مسؤولين قولهم، إن "القاهرة حذّرت من أن مقترح ترامب، يضع اتفاق السلام بينها وبين تل أبيب في خطر".وتابعت: "يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها تستعد لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم الرفض الدولي لخطة ترامب، التي تهدف إلى تفريغ القطاع من الفلسطينيين".كما أشارت إلى أن "الرفض الدولي الواسع لمقترح ترامب، جعل إدارته تتراجع عن بعض بنود المقترح، وتقول إن عملية نقل سكان غزة إلى مكان آخر ستكون مؤقتة، لكنها أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين لم يوضحوا كيف أو متى تخطط إدارة ترامب لتنفيذ مقترحها".وفي وقت سابق، قال ‏ترامب إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية القتال"، مؤكدًا أن واشنطن "ستحوّل القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينيين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، إن الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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https://sarabic.ae/20250225/السيسي-يؤكد-رفض-مقترحات-التهجير-وتجنب-التسبب-في-تهديد-الأمن-القومي-لدول-المنطقة-1098155998.html
https://sarabic.ae/20250228/استطلاع-55--من-الإسرائيليين-يرون-نتنياهو-لا-يبذل-جهودا-كافية-لتنفيذ-خطة-تهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1098252996.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لمصر بانتهاك اتفاقية السلام

19:21 GMT 03.03.2025
© Getty Images / NurPhotoوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، "بغلق أبواب غزة وفتح أبواب جهنم وعودة القتال مرة أخرى حتى تحقيق الحسم الكامل، وذلك إذا لم تفرج حركة حماس عن المختطفين قريبا".
‌‏وأكد كاتس، في تصريحات له، أن بلاده "لن تسمح أبدا أن تسيطر حماس على غزة والقتال سينتهي بأمرين واضحين، عودة المختطفين جميعا وتدمير سلطة حماس"، مشيرا إلى أن إسرائيل استجابت لطلب الوسطاء السماح ببضعة أيام أخرى من المفاوضات، رغم رفض حماس خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.
وفي موضوع آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "مصر أكبر وأقوى دولة عربية واتفاقية السلام أخرجتها من دائرة الحرب بقرار غير وجه التاريخ"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لمصر بانتهاك اتفاقية السلام وستتعامل مع الأمر لأن الاتفاقية ما زالت قائمة.
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وصرحت وسائل إعلام أمريكية، في الآونة الأخيرة، بأن "مصر أطلقت حملة ضغط دبلوماسي، بعيدا عن الأنظار، ضد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة".
ونقلت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، عن مسؤولين قولهم، إن "القاهرة حذّرت من أن مقترح ترامب، يضع اتفاق السلام بينها وبين تل أبيب في خطر".
وتابعت: "يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها تستعد لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم الرفض الدولي لخطة ترامب، التي تهدف إلى تفريغ القطاع من الفلسطينيين".
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كما أشارت إلى أن "الرفض الدولي الواسع لمقترح ترامب، جعل إدارته تتراجع عن بعض بنود المقترح، وتقول إن عملية نقل سكان غزة إلى مكان آخر ستكون مؤقتة، لكنها أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين لم يوضحوا كيف أو متى تخطط إدارة ترامب لتنفيذ مقترحها".
وفي وقت سابق، قال ‏ترامب إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية القتال"، مؤكدًا أن واشنطن "ستحوّل القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".
وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينيين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".
وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، إن الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.
يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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