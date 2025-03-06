https://sarabic.ae/20250306/قيادي-في-حماس-يصف-المفاوضات-مع-إدارة-ترامب-بـالاستطلاعية-1098425906.html

قيادي في حماس يصف المفاوضات مع إدارة ترامب بـ"الاستطلاعية"

قيادي في حماس يصف المفاوضات مع إدارة ترامب بـ"الاستطلاعية"

سبوتنيك عربي

وصف مصدر قيادي في حركة حماس، المفاوضات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، مع ممثل عن الإدارة الأمريكية بالاستطلاعية. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T06:44+0000

2025-03-06T06:44+0000

2025-03-06T06:44+0000

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ونقلت وسائل إعلام عربية عن قيادي بالحركة، قوله: إن "المباحثات المباشرة التي جرت بحضور آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى، جاءت مباشرة بعد حديث ترامب قبل أسبوعين، بشأن تقديم حماس بادرة حسن نية بإطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الأمريكية. وكشف القيادي بالحركة، أن "حماس طرحت خلال المحادثات صفقة شاملة تنتهي بوقف الحرب"، مؤكداً أن "الأسرى الذين تطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراحهم كانوا جنوداً مقاتلين أُسروا من مواقع عسكرية وليسوا مدنيين، ولا كانوا في مواقع مدنية، وتراوح أعدادهم بين 4 و6 أسرى". وأكد القيادي، أن "تحرك إدارة ترامب لم يكن الأول من نوعه"، لافتاً إلى "محاولات لم تكتمل قامت بها إدارة الرئيس السابق جو بايدن قبل الانتخابات الأمريكية، بعدما تأكدت من صعوبة التوصل إلى اتفاق في ظل وجود رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث سعت وقتها لصفقة جزئية يخرج بموجبها الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية".وكان البيت الأبيض، أكد أن المبعوث الخاص المشارك في المفاوضات بشأن غزة لديه الصلاحية للتواصل مع أي طرف، بما في ذلك حركة حماس، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تتم بالتنسيق مع إسرائيل.جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الحركة، حيث أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن هذه المحادثات تُعقد "بحسن نية للقيام بما هو صحيح لصالح الشعب الأمريكي"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حماس "آخر تحذير" من أجل أن تطلق "في الحال" سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!"، متابعا: "سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي