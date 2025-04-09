https://sarabic.ae/20250409/قياديان-في-فتح-يوضحان-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-خارطة-طريق-الحركة-للمصالحة-الفلسطينية-1099390510.html

قياديان في فتح يوضحان لـ "سبوتنيك" تفاصيل خارطة طريق الحركة للمصالحة الفلسطينية

قياديان في فتح يوضحان لـ "سبوتنيك" تفاصيل خارطة طريق الحركة للمصالحة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

قال قياديان في حركة فتح الفلسطينية، إن خارطة الطريق التي طرحتها الحركة مؤخرًا، تهدف إلى الخروج من حالة التشرذم والانقسام، ولم شمل الجميع، وإنهاء الانقسام... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T19:05+0000

2025-04-09T19:05+0000

2025-04-09T19:05+0000

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وأكد القياديان أنها تأتي في توقيت مهم جدًا، إضافة إلى قابليتها للتطبيق برعاية مصرية، معتبرين أنها السبيل الوحيد للخروج من حالة القتل والتهجير التي يتعلق لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.وقال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الحركة منفتحة على أي خيار يجرى التوافق حوله مع "حماس"، وتمد يدها لإنهاء الانقسام وتوحيد الجبهة الداخلية.وأكد أن هناك مبادرات وجهدا مصريا للملمة الحالة الوطنية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد لكل الفلسطينيين، معتبرًا أن وحدة القوى الفلسطينية تبدأ بمقاربة سياسية نضالية تنظيمية بين فتح وحماس، تؤسس لحوار وطني شامل.حوار وطنيقال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن خارطة الطريق التي طرحتها فتح للخروج من حالة الانقسام والتشرذم، تستند على رفض فكرة التهجير جملة وتفصيلا، وإجراء مراجعات داخلية على صعيد الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركة حماس.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعتبر هذه المراجعات تمهيدًا للدخول في حالة حوار وطني برعاية مصر، يُفضي إلى ردم هوّة الانقسام، ويُثبت وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بتعهداتها دولياً.وقال إن هناك إمكانية للاتفاق على المقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتكريس السلطة الواحدة والسلاح الواحد، والاتفاق على التعددية السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية كون حركة حماس هي جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي الفلسطيني.ويرى أن هذه الخطة تأتي في ظل حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، ومن هنا تكمن أهميتها والحاجة إليها.ويرى نصر الله، أن الخارطة التي طرحتها حركة فتح، تلقى قبولا مصريًا سيساهم في جعلها قابلة للنجاح والتطبيق، معتبرًا أن المهم في هذه المرحلة أن تتحلى كافة الأطراف الفلسطينية بالإرادة والعزيمة، وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات حزبية ضيقة.توقيت مهمبدورها، اعتبرت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الخارطة التي قدمتها الحركة من أجل إنهاء الانقسام، ولم شمل جميع الفلسطينيين، تحمل مقاربة سياسية نضالية، وتنظيمية كذلك.وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه المقاربة تستند من خلالها حركة فتح وحماس على أسس والتزامات الشرعية الدولية، من خلال سلطة واحدة، وسلاح واحد، والمقاومة الشعبية طريق للنضال الوطني.وترى القيادي في حركة فتح، أن هذه الخارطة هامة جدًا، لا سيما من ناحية التوقيت، في ظل ما يحدث، وقادرة على إنهاء الانقسام الفلسطيني.وأوضحت أن بإمكانها كذلك الخروج باستراتيجية وطنية متكاملة قادرة على مواجهة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.وقال مصدر فلسطيني، إن وفدا رفيعا من حركة فتح عرض على مصر خريطة طريق للحوار مع حركة حماس، تشمل إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع الفصائل الوطنية، على أساس الالتزام بالوحدة السياسية والتمسك بقرارات الأمم المتحدة، والاتفاق على مفهوم موحد للمقاومة، سلمي لا ينطوي على سفك دماء، والاتفاق على دولة حديثة قائمة على التعددية السياسية، وحرية التعبير، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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