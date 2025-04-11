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مسؤول سوداني: أكثر من 150 قتيلا وجريحا بقصف على معسكر نازحين في الفاشر
مسؤول سوداني: أكثر من 150 قتيلا وجريحا بقصف على معسكر نازحين في الفاشر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الصحة في ولاية شمال دارفور السودانية، إبراهيم خاطر، مقتل وإصابة ما يزيد على 150 شخصا على الأقل جراء استهداف قوات "الدعم السريع" سوقا مكتظا بالمدنيين... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T08:12+0000
2025-04-11T08:12+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية
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وذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، مساء الخميس، أن الأوضاع في مدينة الفاشر السودانية تتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري، حيث ظلت "الدعم السريع" تستهدف بصورة يومية أجزاء واسعة من المدينة، بما في ذلك مخيمات النازحين.واتهم إبراهيم خاطر قوات "الدعم السريع" بارتكاب مجزرة بشعة طالت عشرات النساء والأطفال وكبار السن، عبر استهداف سوق نيفاشا في مخيم أبو شوك للنازحين شمال الفاشر ووصف ما جرى بالعمل الإجرامي ضد المواطنين الأبرياء.فيما قال بيان أصدرته غرفة طوارئ أبو شوك، إن "أكثر من 15 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 25 آخرين في قصف يعد الأعنف من قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك".وأكد أن "الدعم السريع" استخدمت مدافع 120 إضافة إلى مدافع 82، سقطت قذائفها في منازل النازحين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتدمير عشرات المساكن.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات "الدعم السريع".ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق أعلنت، في وقت سابق، عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.في وقت دشنت قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو في إقليم النيل الأزرق، تحالفا عسكريا عقب توقيع الوثائق التأسيسية للتحالف السياسي بين الدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية في العاصمة الكينية نيروبي، والممهد لتشكيل سلطة موازية في السودان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250410/الإمارات-أمام-العدل-الدولية-لم-نقدم-أسلحة-لأي-من-طرفي-الحرب-في-السودان-1099421470.html
https://sarabic.ae/20250403/رغم-التحذيرات-الدولية-لا-يزال-المدنيون-في-دارفور-أهدافا-لطرفي-الحرب-في-السودان-1099202501.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية

مسؤول سوداني: أكثر من 150 قتيلا وجريحا بقصف على معسكر نازحين في الفاشر

08:12 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد وزير الصحة في ولاية شمال دارفور السودانية، إبراهيم خاطر، مقتل وإصابة ما يزيد على 150 شخصا على الأقل جراء استهداف قوات "الدعم السريع" سوقا مكتظا بالمدنيين في الولاية الواقعة غربي البلاد.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، مساء الخميس، أن الأوضاع في مدينة الفاشر السودانية تتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري، حيث ظلت "الدعم السريع" تستهدف بصورة يومية أجزاء واسعة من المدينة، بما في ذلك مخيمات النازحين.
مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
الإمارات أمام العدل الدولية: لم نقدم أسلحة لأي من طرفي الحرب في السودان
أمس, 16:07 GMT
واتهم إبراهيم خاطر قوات "الدعم السريع" بارتكاب مجزرة بشعة طالت عشرات النساء والأطفال وكبار السن، عبر استهداف سوق نيفاشا في مخيم أبو شوك للنازحين شمال الفاشر ووصف ما جرى بالعمل الإجرامي ضد المواطنين الأبرياء.
فيما قال بيان أصدرته غرفة طوارئ أبو شوك، إن "أكثر من 15 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 25 آخرين في قصف يعد الأعنف من قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك".
وأكد أن "الدعم السريع" استخدمت مدافع 120 إضافة إلى مدافع 82، سقطت قذائفها في منازل النازحين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتدمير عشرات المساكن.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات "الدعم السريع".
ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".
ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق أعلنت، في وقت سابق، عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
رغم التحذيرات الدولية.. لا يزال المدنيون في دارفور أهدافا لطرفي الحرب في السودان
3 أبريل, 20:27 GMT
في وقت دشنت قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو في إقليم النيل الأزرق، تحالفا عسكريا عقب توقيع الوثائق التأسيسية للتحالف السياسي بين الدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية في العاصمة الكينية نيروبي، والممهد لتشكيل سلطة موازية في السودان.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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