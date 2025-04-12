الجيش السوداني يعلن مقتل 74 مدنيا جراء هجوم متواصل للـ"دعم السريع" على مخيم للنازحين بالفاشر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250412/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-74-مدنيا-جراء-هجوم-متواصل-للـدعم-السريع-على-مخيم-للنازحين-بالفاشر-1099481219.html
الجيش السوداني يعلن مقتل 74 مدنيا جراء هجوم متواصل للـ"دعم السريع" على مخيم للنازحين بالفاشر
الجيش السوداني يعلن مقتل 74 مدنيا جراء هجوم متواصل للـ"دعم السريع" على مخيم للنازحين بالفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، مقتل وإصابة المئات من السودانيين جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على معسكر "زمزم" للنازحين في إقليم دارفور. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T11:35+0000
2025-04-12T11:35+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "الهجوم المتواصل لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، أدى إلى مقتل 74 شخصا حتى الآن".‌‏من جهتها، أوضحت صحة دافور، أن "هناك نحو 100 مدني قتلوا في مخيم زمزم للنازحين بالفاشر"، مؤكدة أن "قوات الدعم السريع ارتكبت جريمة إبادة جماعية في ولاية شمال دارفور".وكان وزير الصحة في ولاية شمال دارفور السودانية، إبراهيم خاطر، قد أكد مقتل وإصابة ما يزيد على 150 شخصا، على الأقل، جراء استهداف قوات الدعم السريع سوقا مكتظا بالمدنيين في الولاية الواقعة غربي البلاد.واتهم خاطر، قوات الدعم السريع بـ"ارتكاب مجزرة بشعة طالت عشرات النساء والأطفال وكبار السن، عبر استهداف سوق نيفاشا في مخيم أبو شوك للنازحين شمال الفاشر"، ووصف ما جرى بـ"العمل الإجرامي ضد المواطنين الأبرياء".فيما قال بيان أصدرته غرفة طوارئ أبو شوك، إن "أكثر من 15 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 25 آخرين، في قصف يعد الأعنف من قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات الدعم السريع.ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قوات من الفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق، أعلنت في وقت سابق، عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين، إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250410/الإمارات-أمام-العدل-الدولية-لم-نقدم-أسلحة-لأي-من-طرفي-الحرب-في-السودان-1099421470.html
https://sarabic.ae/20250410/الدعم-السريع-قواتنا-سيطرت-على-مدينة-أم-كدادة-شرقي-الفاشر--1099407969.html
https://sarabic.ae/20250406/الخرطوم-تعترض-على-تنظيم-بريطانيا-مؤتمرا-بشأن-السودان-دون-دعوة-حكومته-للمشاركة-1099279892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a76c58693f522616c0af1fdae7cd3de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن مقتل 74 مدنيا جراء هجوم متواصل للـ"دعم السريع" على مخيم للنازحين بالفاشر

11:35 GMT 12.04.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، مقتل وإصابة المئات من السودانيين جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على معسكر "زمزم" للنازحين في إقليم دارفور.
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "الهجوم المتواصل لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، أدى إلى مقتل 74 شخصا حتى الآن".
‌‏من جهتها، أوضحت صحة دافور، أن "هناك نحو 100 مدني قتلوا في مخيم زمزم للنازحين بالفاشر"، مؤكدة أن "قوات الدعم السريع ارتكبت جريمة إبادة جماعية في ولاية شمال دارفور".
مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
الإمارات أمام العدل الدولية: لم نقدم أسلحة لأي من طرفي الحرب في السودان
10 أبريل, 16:07 GMT
وكان وزير الصحة في ولاية شمال دارفور السودانية، إبراهيم خاطر، قد أكد مقتل وإصابة ما يزيد على 150 شخصا، على الأقل، جراء استهداف قوات الدعم السريع سوقا مكتظا بالمدنيين في الولاية الواقعة غربي البلاد.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، الخميس الماضي، أن الأوضاع في مدينة الفاشر السودانية، تتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري، حيث بقيت "الدعم السريع" تستهدف بصورة يومية أجزاء واسعة من المدينة، بما في ذلك مخيمات النازحين.

واتهم خاطر، قوات الدعم السريع بـ"ارتكاب مجزرة بشعة طالت عشرات النساء والأطفال وكبار السن، عبر استهداف سوق نيفاشا في مخيم أبو شوك للنازحين شمال الفاشر"، ووصف ما جرى بـ"العمل الإجرامي ضد المواطنين الأبرياء".
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
الدعم السريع: قواتنا سيطرت على مدينة أم كدادة شرقي الفاشر
10 أبريل, 11:39 GMT
فيما قال بيان أصدرته غرفة طوارئ أبو شوك، إن "أكثر من 15 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 25 آخرين، في قصف يعد الأعنف من قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك".
وأكدت أن "الدعم السريع استخدمت مدافع 120 إضافة إلى مدافع 82، سقطت قذائفها في منازل النازحين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتدمير عشرات المساكن".
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات الدعم السريع.
ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قوات من الفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".
وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة
6 أبريل, 18:18 GMT
ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق، أعلنت في وقت سابق، عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين، إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.

وفي وقت سابق، دشنت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في إقليم النيل الأزرق، تحالفا عسكريا عقب توقيع الوثائق التأسيسية للتحالف السياسي بين الدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية في العاصمة الكينية نيروبي، والممهد لتشكيل سلطة موازية في السودان.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала