https://sarabic.ae/20250412/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-74-مدنيا-جراء-هجوم-متواصل-للـدعم-السريع-على-مخيم-للنازحين-بالفاشر-1099481219.html
الجيش السوداني يعلن مقتل 74 مدنيا جراء هجوم متواصل للـ"دعم السريع" على مخيم للنازحين بالفاشر
الجيش السوداني يعلن مقتل 74 مدنيا جراء هجوم متواصل للـ"دعم السريع" على مخيم للنازحين بالفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، مقتل وإصابة المئات من السودانيين جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على معسكر "زمزم" للنازحين في إقليم دارفور. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T11:35+0000
2025-04-12T11:35+0000
2025-04-12T11:35+0000
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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "الهجوم المتواصل لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، أدى إلى مقتل 74 شخصا حتى الآن".من جهتها، أوضحت صحة دافور، أن "هناك نحو 100 مدني قتلوا في مخيم زمزم للنازحين بالفاشر"، مؤكدة أن "قوات الدعم السريع ارتكبت جريمة إبادة جماعية في ولاية شمال دارفور".وكان وزير الصحة في ولاية شمال دارفور السودانية، إبراهيم خاطر، قد أكد مقتل وإصابة ما يزيد على 150 شخصا، على الأقل، جراء استهداف قوات الدعم السريع سوقا مكتظا بالمدنيين في الولاية الواقعة غربي البلاد.واتهم خاطر، قوات الدعم السريع بـ"ارتكاب مجزرة بشعة طالت عشرات النساء والأطفال وكبار السن، عبر استهداف سوق نيفاشا في مخيم أبو شوك للنازحين شمال الفاشر"، ووصف ما جرى بـ"العمل الإجرامي ضد المواطنين الأبرياء".فيما قال بيان أصدرته غرفة طوارئ أبو شوك، إن "أكثر من 15 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 25 آخرين، في قصف يعد الأعنف من قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات الدعم السريع.ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قوات من الفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق، أعلنت في وقت سابق، عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين، إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن مقتل 74 مدنيا جراء هجوم متواصل للـ"دعم السريع" على مخيم للنازحين بالفاشر
أعلن الجيش السوداني، مقتل وإصابة المئات من السودانيين جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على معسكر "زمزم" للنازحين في إقليم دارفور.
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "الهجوم المتواصل لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، أدى إلى مقتل 74 شخصا حتى الآن".
من جهتها، أوضحت صحة دافور، أن "هناك نحو 100 مدني قتلوا في مخيم زمزم للنازحين بالفاشر"، مؤكدة أن "قوات الدعم السريع ارتكبت جريمة إبادة جماعية في ولاية شمال دارفور".
وكان وزير الصحة في ولاية شمال دارفور السودانية، إبراهيم خاطر، قد أكد مقتل وإصابة ما يزيد على 150 شخصا،
على الأقل، جراء استهداف قوات الدعم السريع سوقا مكتظا بالمدنيين في الولاية الواقعة غربي البلاد.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، الخميس الماضي، أن الأوضاع في مدينة الفاشر السودانية، تتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري، حيث بقيت "الدعم السريع" تستهدف بصورة يومية أجزاء واسعة من المدينة، بما في ذلك مخيمات النازحين.
واتهم خاطر، قوات الدعم السريع بـ"ارتكاب مجزرة بشعة طالت عشرات النساء والأطفال وكبار السن، عبر استهداف سوق نيفاشا في مخيم أبو شوك للنازحين شمال الفاشر"، ووصف ما جرى بـ"العمل الإجرامي ضد المواطنين الأبرياء".
فيما قال بيان أصدرته غرفة طوارئ أبو شوك، إن "أكثر من 15 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 25 آخرين، في قصف يعد الأعنف من قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك".
وأكدت أن "الدعم السريع استخدمت مدافع 120 إضافة إلى مدافع 82، سقطت قذائفها في منازل النازحين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتدمير عشرات المساكن".
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، سيطرته على عدد من المناطق
في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات الدعم السريع.
ونقل موقع
"سودان تريبيون"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قوات من الفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".
ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق، أعلنت في وقت سابق، عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين، إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.
وفي وقت سابق، دشنت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في إقليم النيل الأزرق، تحالفا عسكريا عقب توقيع الوثائق التأسيسية للتحالف السياسي بين الدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية في العاصمة الكينية نيروبي، والممهد لتشكيل سلطة موازية في السودان.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية
وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.