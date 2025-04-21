https://sarabic.ae/20250421/ردع-وصفقات-مرتقبة-ما-رسائل-التدريبات-المشتركة-لأول-مرة-بين-مصر-والصين--1099760179.html

"ردع وصفقات مرتقبة"... ما رسائل التدريبات المشتركة لأول مرة بين مصر والصين

"ردع وصفقات مرتقبة"... ما رسائل التدريبات المشتركة لأول مرة بين مصر والصين

سبوتنيك عربي

تجري القوات الجوية المصرية ونظيرتها الصينية أول تدريب جوي مشترك تحت اسم "نسر الحضارة 2025"، في الفترة من منتصف أبريل/نيسان وحتى أوائل مايو/أيار 2025. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

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ويعكس التدريب الذي ينفذ على الأراضي المصرية، مستوى التعاون العسكري بين البلدين، ويتوقع أن يشمل تنفيذ طلعات جوية مشتركة وتبادل الخبرات في مجالات القتال الجوي والتكتيكات، كما يعد مقدمة لصفقات قد تنفذها القاهرة الفترة المقبلة مع بكين.وكانت القاهرة قد أعلنت انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصينية تحت اسم "نسور الحضارة- 2025"، والتي تحمل رسائل وتساؤلات مهمة في ظل ما تعيشه المنطقة من توترات، وما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من فتور.تطرح التدريبات المشتركة تساؤلات مهمة في ظل توترات متقدمة تشهدها المنطقة منذ أكثر من عام، وفتور في العلاقات بين القاهرة وواشنطن على خلفية مقترح التهجير طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقا لرغبة إسرائيلية باحتلال القطاع وإفراغه من سكانه في إطار حرب الإبادة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، وفق توصيف الخبراء.تساؤلات أخرى يطرحها قلق الجانب الإسرائيلي من حصول مصر على منظومة دفاعية صينية متطورة وحديثة.ونقل تقرير لموقع "نزيف.نت" العسكري الإسرائيلي أن مصر تمتلك منظومات دفاعية حديثة ومتنوعة، بما في ذلك المنظومة الصينية بعيدة المدى "إتش كي 9 بي" HK-9B التي تشبه صواريخ "إس-400" S-400 الروسية، موضحا أن المنظومة الصينية توفر العديد من المميزات منها زيادة مدى الاشتباك إلى ما لا يقل عن 200 كيلومتر، وتعزيز قدرات التتبع والاستهداف، الأمر الذي يضع التدريب المشترك محط أنظار العالم.تعليقا على التدريبات المشتركة، قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري المصري، إن هذه التدريبات بين الجيشين، لا علاقة لها بالتوترات الحالية على مستوى الشرق الأوسط.يوضح الخبير المصري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المناورات التي تأتي في سياق التعاون الكبير بين مصر والصين، إذ تعد أعلى درجات التعاون العسكري بين الدول، ما يوضح عمق وقوة العلاقات بينهما.وفق راغب تعد التدريبات المشتركة مع الصين بمثابة مقدمة لصفقات أسلحة، حيث تمكن مثل هذه المناورات الجانب المصري من رؤية الطائرات والأسلحة في الميدان، ليقيم كافة الجوانب الفنية والعملية أثناء التدريب، وهو أمر يتبع مع الجانب الأوروبي والروسي كذلك.أسواق تستهدفها الصينيشير راغب إلى أن الصين معنية بالمنافسة على مستوى توريد الأسلحة الفترة المقبلة، ونجحت بإدخال "عائلة طائرات j" نطاق المنافسة مع نظيراتها الأمريكية والفرنسية والروسية، وشارك بعضها التدريب المشترك مع مصر، مع الأخذ بالاعتبار أن السوق الأفريقي هو أهم الأسواق التي تستهدفها الصين، في حين أن مصر تبحث عن طائرة من الجيل الرابع معادل لطائرات f16، ويمكن أن تكون الطائرات الصينية أحد الخيارات إلى جانب الخيارات الروسية والكورية.وشدد على أن الرسائل الواضحة من التدريبات تتمثل في تنوع التعاون العسكري وتنوع الشراكات، وأنها لا تقبل أي إملاءات، بل تحدد علاقاتها بما يخدم مصالحها.يذهب الخبير المصري إلى أن تأثر العلاقات المصرية الأمريكية نتيجة ملف غزة، يدفع القاهرة باعتبارها دولة وازنة في المنطقة لتعزيز وتوازن علاقاتها مع دول فاعلة في العالم، مثل الصين وروسيا، مع الأخذ بالاعتبار أنها تحافظ على شراكاتها التاريخية أيضا.على مدار الفترة الماضية ذهبت بعض التقديرات إلى احتمالية الصدام بين مصر وإسرائيل، غير أن رؤية الخبير المصري تذهب إلى مستوى آخر من التقدير، إذ يشير إلى أن خوض إسرائيل مواجهة مع الجماعات لا يعني قدرتها على خوض مواجهة مع مصر، في حين أن حالة السلام الممتدة منذ سنوات حققت استفادة للجانبين، كما تأكد للجميع أن الأمن الحقيقي تحققه الجيوش لا المليشيات، مع الأخذ بالاعتبار عدالة القضايا.وفق راغب، فإن الجانب الإسرائيلي لديه "فوبيا" من التطور الكبير الذي يتمتع به الجيش المصري، ويدرك تماما أن جيش مصر لا يمكن مقارنته بجيوش أخرى بالمنطقة، مع إدراكه أيضا أنه يحمي ولا يعتدي.تراجع مستوى التدريب مع الجانب الأمريكيتراجعت التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والجانب الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعدد راغب أسبابه، بداية من اتجاه القاهرة لتنويع مصادر تسليحها، ووجود بعض القيود الأمريكية على توريد بعض الأسلحة، وكذلك خلط واشنطن بين الجوانب السياسية والتجارية وعمليات التسليح، في حين أن بعض الدول الأخرى لا تفرض مثل هذه القيود على عمليات التسليح، بل تتجه لتوطين الأسلحة.يوضح راغب، أن القاهرة ذاهبة لتوطين صناعة الأسلحة المتقدمة ولديها من العلاقات القوية مع روسيا والصين ما يمكنها من ذلك، في ظل حرصها في الوقت الراهن لاقتناء أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، وطائرات الجيل الخامس مستقبلا والتي قد تتميز فيها الصين بدرجة كبيرة، فضلا عن التقنيات المتقدمة التي تتمتع بها الطائرات المسيرة.وأشار إلى أن الصين حققت الاكتفاء وتتجه حاليا للمنافسة على مستوى توريد الأسلحة للخارج بشكل كبير، وتسعى للاستفادة من مصر على مستوى القارة الأفريقية.على المستوى السياسي، يشير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، إلى أن المناورات تأتي في سياق حرص مصر على تنويع مصادر التسليح.يوضح السفير المصري في حديثه مع " سبوتنيك "، أن القاهرة عانت في وقت سابق من الاشتراطات السياسية الأمريكية، ومنع توريد طائرات f16 فاضطرت القاهرة لشراء الرافال الفرنسية.يرى حسن، أن التدريبات العسكرية يتم الترتيب لها قبل فترات طويلة، لكن الرسائل الهامة تتمثل في توازن العلاقات، وهو ما تتجه له مصر منذ فترة طويلة، مع تمتعها بنسبة استقلالية في قرارها وعلاقاتها الخارجية.يشير مساعد وزير الخارجية المصري، إلى سمعة الجيش المصري ومكانته تعتبرها الصين فاتحة نحو أفريقيا، وهو الأمر الذي جرى مع صفقة الرافال الفرنسية، وتحدث بشأنه الرئيس الفرنسي بأن مصر كانت فاتحة هامة لصفقات أخرى على المستوى العالمي.وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لم يبد أي حسن نوايا، تجاه المنطقة خلال الأزمة في غزة، ما يجعل من توازن العلاقات مع القوى العالمية ضرورة.وأوضح حسن، أن مصر تتجه لتوازن علاقتها مع القوى الدولية من حيث التجارة والاستثمار والتسليح منذ فترة، بما يخدم مصالح شعبها، وتعزيز مكانتها في المنطقة، خاصة أنها قواتها تحمي ولا تعتدي.وأعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة-2025) بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، وفق البيان الرسمي.وأضاف البيان: "من المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار".

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