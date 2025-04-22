https://sarabic.ae/20250422/بمشاركة-كبار-العلماء--موسكو-تحتضن-مؤتمرا-علميا-دوليا-بمناسبة-الذكرى-80-للنصر-على-النازية-1099777840.html

بمشاركة كبار العلماء... موسكو تحتضن مؤتمرا علميا دوليا بمناسبة الذكرى 80 للنصر على النازية

بمشاركة كبار العلماء... موسكو تحتضن مؤتمرا علميا دوليا بمناسبة الذكرى 80 للنصر على النازية

سبوتنيك عربي

تنطلق في موسكو، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العلمي الدولي بمناسبة "الذكرى الثمانين للنصر على النازية" في الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، ويمتد... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T08:01+0000

2025-04-22T08:01+0000

2025-04-22T08:02+0000

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يهدف المؤتمر إلى تطوير مناهج علمية منسقة لتاريخ الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، ومحاربة محاولات تشويه التاريخ، ونمو كراهية الأجانب، وإعادة تأهيل الأيديولوجية النازية.وسيكون هذا الحدث العلمي الرئيسي المخصص للذكرى الثمانين للنصر. وسيتناول المشاركون في المؤتمر القضايا المثيرة للجدل في الحرب العالمية الثانية. ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 عالما أجنبيا من بلدان رابطة الدول المستقلة وآسيا وأفريقيا وأوروبا الغربية والشرقية.وسيتضمن المؤتمر عرضًا للعمل الجماعي لمؤرخين من دول الاتحاد السوفيتي السابق، بعنوان "النصر العظيم. شعوب الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية والحرب الوطنية العظمى"، والذي أعدّ برعاية الرابطة الدولية للمؤرخين وأمناء الأرشيف في دول رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى منصة نقاش خاصة بعنوان "النظام العالمي الجديد: تشكيل عالم متعدد الأقطاب ودور روسيا"، والتي ستخصص لدراسة الاتجاهات الرئيسية في تغيرات النظام العالمي الحديث، وأزمة نظام الأمن الأوروبي - أسبابها وعواقبها. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لدراسة معايير بناء الأمن الأوراسي كبديل للنظام الأوروبي.ومن بين المشاركين أيضًا مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية فلاديمير ميدينسكي، ونائب رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم نيكولاي ماكاروف، والمدير العلمي لمعهد التاريخ العام التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والرئيس المشارك للجمعية التاريخية الروسية، ألكسندر تشوباريان، ورئيس معهد البحوث (التاريخ العسكري) التابع للأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيفان باسك، وآخرون.وفي اليوم الثاني، سيواصل المؤتمر أعماله في مقر الجمعية التاريخية الروسية. وسيقام اجتماع احتفالي للجمعية الدولية للمؤرخين وأمناء الأرشيف في دول رابطة الدول المستقلة، بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها.ومن المتوقع أيضًا مشاركة متحدثين أجانب مشهورين، منهم أستاذ جامعة كينت (بريطانيا) ريتشارد ساكوا، وأستاذ الجامعة الفيدرالية في ريو غراندي دو سول (البرازيل) فابيانو ميلنيتشوك، والمؤرخ الفرنسي باسكال كوشي.تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعوديةطهران تستضيف مؤتمر "ديبلوك 2025" للبلوكتشين

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