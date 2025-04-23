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القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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رئيس مجلس إدارة شركة نفطية: زيارة هيثم بن طارق إلى موسكو قد تفتح آفاقا واسعة للاستثمارات المشتركة
رئيس مجلس إدارة شركة نفطية: زيارة هيثم بن طارق إلى موسكو قد تفتح آفاقا واسعة للاستثمارات المشتركة
سبوتنيك عربي
وصف رئيس مجلس إدارة "شركة فهود لخدمات حقول النفط"، سعد بن موسى الجنيبي، زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، بأنها محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T09:09+0000
2025-04-23T09:09+0000
اقتصاد
سلطنة عمان
فلاديمير بوتين
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وقال الجنيبي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن هذه الزيارة "تأتي في توقيت دقيق، وتؤكد على النهج العُماني المتوازن في بناء شراكات متنوعة مع القوى العالمية الكبرى، بما يعزز من المكانة الجيوسياسية والاقتصادية للسلطنة". وتابع الجنيبي "في المجمل، الزيارة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس رؤية القيادة العُمانية نحو الانفتاح المدروس على العالم، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".وأجرى زعيما البلدين محادثات رسمية في الكرملين، أمس الثلاثاء، واتسمت بروح الصداقة والالتزام بمواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.من جهته، أكد سلطان عمان "متانة العلاقات بين بلاده وروسيا، واهتمام عمان بتطوير العلاقات الاقتصادية مع موسكو"، داعيا "ممثلي الأعمال الروس إلى فتح مكاتب تمثيلية في سلطنة عمان".رئيس جمعية الصحفيين العمانية: التنسيق العماني الروسي ركيزة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والدوليمسؤول عماني سابق: خصوصية العلاقات الروسية العمانية تعزز ضرورة التوجه شرقا
https://sarabic.ae/20250422/بوتين-يجري-محادثات-مع-سلطان-عمان-في-موسكو--1099788656.html
https://sarabic.ae/20250422/فلسطين-والطاقة-البيان-الختامي-للمحادثات-الروسية-العمانية-في-موسكو-1099804907.html
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اقتصاد, سلطنة عمان, فلاديمير بوتين
اقتصاد, سلطنة عمان, فلاديمير بوتين

رئيس مجلس إدارة شركة نفطية: زيارة هيثم بن طارق إلى موسكو قد تفتح آفاقا واسعة للاستثمارات المشتركة

09:09 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
وصف رئيس مجلس إدارة "شركة فهود لخدمات حقول النفط"، سعد بن موسى الجنيبي، زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، بأنها محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية.
وقال الجنيبي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن هذه الزيارة "تأتي في توقيت دقيق، وتؤكد على النهج العُماني المتوازن في بناء شراكات متنوعة مع القوى العالمية الكبرى، بما يعزز من المكانة الجيوسياسية والاقتصادية للسلطنة".

ومن الناحية الاقتصادية، أوضح الجنيبي أن "روسيا تمثل شريكاً مهماً في مجالات الطاقة، خصوصاً في ظل التحولات التي يشهدها سوق النفط والغاز العالمي، والبحث عن توازنات جديدة في الإنتاج والتسعير. التعاون بين السلطنة وروسيا في هذا المجال يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة، سواء في الاستثمارات المشتركة أو تبادل الخبرات التقنية، وهو ما ينسجم مع التوجه العُماني نحو تنمية قطاع الطاقة والاستفادة من التجارب العالمية".

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
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ونوه الجنيبي إلى أن "مجالات التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية تمثل مساحة واعدة للتعاون أيضاً، لا سيما في ظل التحديات الصحية العالمية والدور المتزايد للتقنيات الطبية واللقاحات. ومن خلال تجربتي في هذا القطاع، أساسنا شركة (اوبال بايو فارما) لصناعة الأدويه و أرى إمكانات كبيرة لبناء شراكه في مجال الأبحاث والاستثمار مع المؤسسات الروسية، بما يعزز الأمن الدوائي ويخدم التنمية المستدامة في السلطنة".

وتابع الجنيبي "في المجمل، الزيارة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس رؤية القيادة العُمانية نحو الانفتاح المدروس على العالم، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".
وأجرى زعيما البلدين محادثات رسمية في الكرملين، أمس الثلاثاء، واتسمت بروح الصداقة والالتزام بمواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
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أمس, 16:08 GMT

وأكد الرئيس بوتين أن "البلدين يسعيان للتعاون في مجال اللوجستيات والنقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة، ومن المتوقع اتخاذ خطوات إضافية في قطاع الطاقة، وشركات الطاقة الروسية تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع سلطنة عمان"، مبينا أنه من المقرر عقد قمة بين روسيا والدول العربية خلال العام الحالي.

من جهته، أكد سلطان عمان "متانة العلاقات بين بلاده وروسيا، واهتمام عمان بتطوير العلاقات الاقتصادية مع موسكو"، داعيا "ممثلي الأعمال الروس إلى فتح مكاتب تمثيلية في سلطنة عمان".
رئيس جمعية الصحفيين العمانية: التنسيق العماني الروسي ركيزة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي
مسؤول عماني سابق: خصوصية العلاقات الروسية العمانية تعزز ضرورة التوجه شرقا
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