https://sarabic.ae/20250429/دول-بريكس-تدين-قتل-المدنيين-في-الساحل-السوري-وتحذر-من-تهديد-الإرهاب-للدول-المجاورة-1100021651.html

دول "بريكس" تدين قتل المدنيين في الساحل السوري وتحذر من تهديد الإرهاب للدول المجاورة

دول "بريكس" تدين قتل المدنيين في الساحل السوري وتحذر من تهديد الإرهاب للدول المجاورة

سبوتنيك عربي

أدانت وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عمليات القتل الجماعي للمدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين، منذ السادس من مارس/آذار الماضي، محدذرة من أن وجود... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T20:26+0000

2025-04-29T20:26+0000

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وجاء في بيان صادر عن مجموعة وزراء خارجية "بريكس": "الوزراء أدانوا أعمال العنف واسعة النطاق التي ارتكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين منذ السادس من مارس/آذار، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين بين أفراد الطائفة العلوية".وقال وزراء الخارجية إن سوريا يجب أن تواجه بحزم جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وأكدوا التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي ذلك البلد، إلى عملية سياسية سلمية وشاملة بقيادة سوريا وبتسهيل من الأمم المتحدة.وفي السياق ذاته، دعا الوزراء إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.وأعرب الوزراء عن "رفضهم القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين سواء بشكل دائم أو مؤقت"، وأدانوا "الأفكار الاستفزازية الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".وشدد المشاركون في الاجتماع أن "الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية، وسيعتمد بشكل مباشر على تنفيذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعودة (إلى ديارهم)". ومن المرجح أن تدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأمريكي داخل دول "بريكس"، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/ تشرين الأول في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا.شهر على تشكيلها... لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري دون نتائج حاسمةالحكومة السورية المؤقتة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل

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أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, مجموعة بريكس