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دول "بريكس" تدين قتل المدنيين في الساحل السوري وتحذر من تهديد الإرهاب للدول المجاورة
دول "بريكس" تدين قتل المدنيين في الساحل السوري وتحذر من تهديد الإرهاب للدول المجاورة
سبوتنيك عربي
أدانت وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عمليات القتل الجماعي للمدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين، منذ السادس من مارس/آذار الماضي، محدذرة من أن وجود... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان صادر عن مجموعة وزراء خارجية "بريكس": "الوزراء أدانوا أعمال العنف واسعة النطاق التي ارتكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين منذ السادس من مارس/آذار، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين بين أفراد الطائفة العلوية".وقال وزراء الخارجية إن سوريا يجب أن تواجه بحزم جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وأكدوا التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي ذلك البلد، إلى عملية سياسية سلمية وشاملة بقيادة سوريا وبتسهيل من الأمم المتحدة.وفي السياق ذاته، دعا الوزراء إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.وأعرب الوزراء عن "رفضهم القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين سواء بشكل دائم أو مؤقت"، وأدانوا "الأفكار الاستفزازية الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".وشدد المشاركون في الاجتماع أن "الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية، وسيعتمد بشكل مباشر على تنفيذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعودة (إلى ديارهم)". ومن المرجح أن تدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأمريكي داخل دول "بريكس"، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/ تشرين الأول في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا.شهر على تشكيلها... لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري دون نتائج حاسمةالحكومة السورية المؤقتة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
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أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, مجموعة بريكس
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, مجموعة بريكس

دول "بريكس" تدين قتل المدنيين في الساحل السوري وتحذر من تهديد الإرهاب للدول المجاورة

20:26 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 20:27 GMT 29.04.2025)
© AP Photoمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo
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أدانت وزراء خارجية مجموعة "بريكس" عمليات القتل الجماعي للمدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين، منذ السادس من مارس/آذار الماضي، محدذرة من أن وجود الجماعات الإرهابية في سوريا يهدد الدول المجاورة.
وجاء في بيان صادر عن مجموعة وزراء خارجية "بريكس": "الوزراء أدانوا أعمال العنف واسعة النطاق التي ارتكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين منذ السادس من مارس/آذار، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين بين أفراد الطائفة العلوية".

وتابع البيان: "أدان الوزراء، استمرار الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الجماعات التابعة لتنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) وتنظيم القاعدة (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) في سوريا، والتهديد الذي يشكله وجود مقاتلين إرهابيين أجانب على الأراضي السورية، فضلاً عن خطر انتشار الإرهاب من سوريا إلى الدول المجاورة".

وقال وزراء الخارجية إن سوريا يجب أن تواجه بحزم جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وأكدوا التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي ذلك البلد، إلى عملية سياسية سلمية وشاملة بقيادة سوريا وبتسهيل من الأمم المتحدة.
تحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
وزراء خارجية "بريكس" يعربون عن أملهم في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
18:53 GMT
وفي السياق ذاته، دعا الوزراء إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وجاء في البيان: "دعا (وزراء خارجية مجموعة بريكس) الأطراف إلى مواصلة المفاوضات بحسن نية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين المحتجزين، فضلاً عن تسهيل وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأعرب الوزراء عن "رفضهم القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين سواء بشكل دائم أو مؤقت"، وأدانوا "الأفكار الاستفزازية الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
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17:24 GMT
وشدد المشاركون في الاجتماع أن "الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية، وسيعتمد بشكل مباشر على تنفيذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعودة (إلى ديارهم)".

وبدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" (أو ممثلوهم)، يوم أمس الإثنين، اجتماعا لمدة يومين في البرازيل، قبل قمة رؤساء الدول، المقرر عقدها في ريو يومي 6 و7 يوليو/ تموز المقبل.

ومن المرجح أن تدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأمريكي داخل دول "بريكس"، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/ تشرين الأول في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا.
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