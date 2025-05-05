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وفاة سائحة وابنها والبحث عن مفقود... السيول تضرب مدينة البتراء الأثرية في الأردن
وفاة سائحة وابنها والبحث عن مفقود... السيول تضرب مدينة البتراء الأثرية في الأردن
سبوتنيك عربي
عثرت فرق البحث والإنقاذ، جنوبي الأردن، على جثتي أم وابنها من الجنسية البلجيكية فقدا جراء السيول التي شهدها لواء الشوبك، أمس الأحد. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T12:13+0000
2025-05-05T12:13+0000
أخبار الأردن
سائحة
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قوله اليوم الاثنين: "تمكنت فرق البحث والإنقاذ، من العثورعلى جثتي السائحة البلجيكية وابنها بعد ساعات طويلة من العمل الميداني في ظروف جوية صعبة وتضاريس معقدة، حيث تم إخلاء الجثتين وفتح تحقيق في الحادثة".وأوضحت أن بلاغا ورد إلى شرطة غرب معان، أفاد بمحاصرة السيول لمجموعة من السياح في منطقة الشوبك، حيث جرى إخلاء 14 سائحا دون إصابات، في حين استمر البحث عن السائحة وابنها اللذين عثر عليهما لاحقا متوفيين.بالتوازي، أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي أنها أجلت، أمس الأحد، مئات السياح من المدينة الأثرية كإجراء احترازي بعد تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول في عدد من مناطق الإقليم.وأكد مفوض شؤون المحمية والسياحة، يزن محادين، "إيقاف بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري منذ ساعات الظهيرة"، مشيرًا إلى أن "الإجلاء تم بسلاسة تامة وبلا إصابات، وشمل السياح الموجودين في مناطق الخزنة والسيق والدير وسطوح النبي هارون".
https://sarabic.ae/20250501/إعلام-الجيش-الأردني-يجتاز-الحدود-السورية-وينفذ-مهمة-محددة-1100066751.html
https://sarabic.ae/20250429/الأردن-يصدر-قرارا-جديدا-يتعلق-بدخول-ومغادرة-السوريين-1100009550.html
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أخبار الأردن, سائحة, العالم العربي
أخبار الأردن, سائحة, العالم العربي

وفاة سائحة وابنها والبحث عن مفقود... السيول تضرب مدينة البتراء الأثرية في الأردن

12:13 GMT 05.05.2025
© Sputnik . Atiya Atiyaسيول الجزيرة
سيول الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik . Atiya Atiya
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عثرت فرق البحث والإنقاذ، جنوبي الأردن، على جثتي أم وابنها من الجنسية البلجيكية فقدا جراء السيول التي شهدها لواء الشوبك، أمس الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قوله اليوم الاثنين: "تمكنت فرق البحث والإنقاذ، من العثورعلى جثتي السائحة البلجيكية وابنها بعد ساعات طويلة من العمل الميداني في ظروف جوية صعبة وتضاريس معقدة، حيث تم إخلاء الجثتين وفتح تحقيق في الحادثة".
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت في بيان سابق، عن تشكيل فرق بحث وإنقاذ في إقليم الجنوب من مديريات شرطة الطفيلة والبترا، للتعامل مع بلاغين حول فقدان أشخاص في كل من الشوبك والحسا.
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وأوضحت أن بلاغا ورد إلى شرطة غرب معان، أفاد بمحاصرة السيول لمجموعة من السياح في منطقة الشوبك، حيث جرى إخلاء 14 سائحا دون إصابات، في حين استمر البحث عن السائحة وابنها اللذين عثر عليهما لاحقا متوفيين.
أما في محافظة الطفيلة، باشرت الفرق عمليات البحث عن حدث مفقود في منطقة الحسا أثناء رعيه الأغنام قرب أحد مجاري السيول، ولا تزال الجهود مستمرة في ظل صعوبات ميدانية بسبب الأحوال الجوية والتضاريس الوعرة.
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بالتوازي، أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي أنها أجلت، أمس الأحد، مئات السياح من المدينة الأثرية كإجراء احترازي بعد تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول في عدد من مناطق الإقليم.
وأكد مفوض شؤون المحمية والسياحة، يزن محادين، "إيقاف بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري منذ ساعات الظهيرة"، مشيرًا إلى أن "الإجلاء تم بسلاسة تامة وبلا إصابات، وشمل السياح الموجودين في مناطق الخزنة والسيق والدير وسطوح النبي هارون".
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