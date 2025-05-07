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الخارجية الروسية: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تعود لطبيعتها
الخارجية الروسية: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تعود لطبيعتها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T05:34+0000
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وقالت زاخاروفا تعليقا على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إنها ليست مسألة سهلة، لكنها تسير على عدة مسارات، وعلى وجه الخصوص، يجري العمل بشكل محدد على تحسين عمل السفارات.وأضافت أن "هذه الاتصالات (روسيا والولايات المتحدة) تعود إلى طبيعتها، بعد أن كانت في حالة خراب مطلق، وهذا ليس بالأمر السهل بالطبع، لكنه يسير على عدة مسارات".وأضافت زاخاروفا: "هناك اتصالات في مكان ما، وأعني أن الاتصالات تجري في مكان ما، بما في ذلك في الخارج، في اتجاه برلمانيينا، ويتواصل أعضاء مجلس الشيوخ لدينا أيضًا مع نظرائهم الأمريكيين".وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".وبدوره، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في العاصمة الروسية موسكو، كان بناءً ومفيدًا.البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: التواصل الروسي الأمريكي في المنظمة أصبح أسهل في عهد ترامبنائب المبعوث الروسي: محادثات التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة تتجاوز بكثير الصراع في أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية الروسية: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تعود لطبيعتها
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها.
وقالت زاخاروفا تعليقا على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إنها ليست مسألة سهلة، لكنها تسير على عدة مسارات، وعلى وجه الخصوص، يجري العمل بشكل محدد على تحسين عمل السفارات.
وأضافت أن "هذه الاتصالات (روسيا والولايات المتحدة) تعود إلى طبيعتها، بعد أن كانت في حالة خراب مطلق، وهذا ليس بالأمر السهل بالطبع، لكنه يسير على عدة مسارات".
وتابعت زاخاروفا: "كما ترون، هذه اتصالات، تشمل مشاورات بين دبلوماسيين. وقد حدد وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، لهجتها".
وأضافت زاخاروفا: "هناك اتصالات في مكان ما، وأعني أن الاتصالات تجري في مكان ما،
بما في ذلك في الخارج، في اتجاه برلمانيينا، ويتواصل أعضاء مجلس الشيوخ لدينا أيضًا مع نظرائهم الأمريكيين".
واختتمت قائلة: "يجري العمل حاليًا على تحسينات أو العودة إلى نوع من الوضع الطبيعي أو بعض جوانبه في أنشطة سفاراتنا، ولا أعرف كيف أصف ذلك".
وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".
وبدوره، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في العاصمة الروسية موسكو، كان بناءً ومفيدًا.