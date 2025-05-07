https://sarabic.ae/20250507/وزير-التنمية-الإدارية-اللبناني-أولويات-الوزارة-مكافحة-الفساد-والإصلاح-الإداري-والتحول-الرقمي-1100277610.html
وزير التنمية الإدارية اللبناني: أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والتحول الرقمي
وزير التنمية الإدارية اللبناني: أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والتحول الرقمي
سبوتنيك عربي
تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني الدكتور فادي مكّي، عمل الوزارة في لبنان، متوقفًا عند واقع التخطيط والاستراتيجيات وآفاق المرحلة المقبلة. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T16:39+0000
2025-05-07T16:39+0000
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وأوضح مكّي، في لقاء مع إذاعة "سبوتنيك"، أن خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضعت سابقا في عهد سلفه، إلا أن تركيزه سينصب على 3 أولويات رئيسية، أولها مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي، الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد.وأردف الوزير مكّي: "أما النقطة الثالثة، فتركز على التحول الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية".وفي السياق ذاته، لفت الدكتور مكّي إلى إنجاز مشروع "دولتي 1"، وتوقف تنفيذ "دولتي 2" رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات.وفي الشق السياسي، ثمّن الوزير مكّي زيارات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى الدول العربية، معتبرًا أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية"، مشيرًا إلى مساعٍ لتأمين "مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول"، مؤكدًا في هذا السياق أن "هدف الحكومة يتمثل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة".وأكد الوزير اللبناني فادي مكّي، على "ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات"، مشيرًا إلى أن "إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهًا نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات".وفي موضوع التحول الرقمي، شدد الوزير على أهمية إنشاء منصة مركزية موحدة بين الإدارات لتكون منطلقًا لتقديم الخدمات الحكومية. وأعرب مكّي عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفًا إياها بـ"الرائعة"، خصوصًا في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن "التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة". وأكد الوزير اللبناني أن اختياره لهذا المنصب يمثل "مسؤولية كبيرة"، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة.واختتم مكّي بالإشادة بدور وكالة "سبوتنيك" في العالم العربي، مؤكدًا دعمه لأي جهة إعلامية تلتزم نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، وتراعي السياق الحقيقي للأحداث وتضيء على القضايا الأساسية، منوّهًا بدورها في محاربة الأخبار الكاذبة واحترام حرية الرأي، وداعيًا لاعتماد "مبادئ الحوكمة الرشيدة وأخلاقيات العمل الإعلامي في نقل الصورة والصوت والخبر".بعد انقطاع 4 سنوات... وصول أول طائرة إماراتية إلى مطار بيروت... فيديوالإمارات تعلن موعد رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان
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حصري, لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان
حصري, لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان
وزير التنمية الإدارية اللبناني: أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والتحول الرقمي
16:39 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 16:44 GMT 07.05.2025)
حصري
تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني الدكتور فادي مكّي، عمل الوزارة في لبنان، متوقفًا عند واقع التخطيط والاستراتيجيات وآفاق المرحلة المقبلة.
وأوضح مكّي، في لقاء مع إذاعة "سبوتنيك"، أن خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضعت سابقا في عهد سلفه، إلا أن تركيزه سينصب على 3 أولويات رئيسية، أولها مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي، الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد.
وأضاف: "أما الأولوية الثانية، فتتمثل في الإصلاح الإداري، لا سيما ما يتعلق بترشيق وتحديث عمليات الإدارة العامة، وإعادة النظر في أنظمة الحوكمة والهياكل الإدارية ومفهوم الخدمة العامة، بما يواكب عملية إصلاح شاملة تجعل الإدارة صالحة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة"، مشيرًا إلى "الجانب الوظيفي الذي يشكل محورا أساسيا في عمل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الوزراء المعنيين، الذين تقع هذه الوظائف ضمن نطاق وزاراتهم".
وأردف الوزير مكّي: "أما النقطة الثالثة، فتركز على التحول الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية".
وفي السياق ذاته، لفت الدكتور مكّي إلى إنجاز مشروع "دولتي 1"، وتوقف تنفيذ "دولتي 2" رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات.
كما شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني، على "دور الوزارة المحوري في تنظيم عملية التوظيف بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع معايير دقيقة لاختيار الكفاءات وتحديد الشروط المرجعية والخلفيات الأكاديمية والمهنية المطلوبة"، واصفًا العملية بـ"العلمية والجدّية والحساسة"، إذ تعتمد على تقييم موضوعي يتم من الطرفين، تمهيدًا للمقابلات الشفهية، ليتم لاحقا رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص.
وفي الشق السياسي، ثمّن الوزير مكّي زيارات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى الدول العربية، معتبرًا أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية"، مشيرًا إلى مساعٍ لتأمين "مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول"، مؤكدًا في هذا السياق أن "هدف الحكومة يتمثل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة".
وأكد الوزير اللبناني فادي مكّي، على "ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات"، مشيرًا إلى أن "إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهًا نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات".
وفي موضوع التحول الرقمي، شدد الوزير على أهمية إنشاء منصة مركزية موحدة بين الإدارات لتكون منطلقًا لتقديم الخدمات الحكومية.
وأوضح أن "التحدي الأبرز يكمن في دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد عملية الرقمنة، والعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط بين الوزارات، لتحقيق تحول رقمي فعّال وشاملط.
وأعرب مكّي عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفًا إياها بـ"الرائعة"، خصوصًا في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن "التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي
، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة".
وأكد الوزير اللبناني أن اختياره لهذا المنصب يمثل "مسؤولية كبيرة"، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الاتحادية، أشار الوزير مكّي إلى "إمكانية التعاون في مجالات متعددة"، موجهًا التحية للشعب الروسي في ذكرى النصر على النازية، ومؤكدًا على "أهمية خيار المقاومة لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات".
واختتم مكّي بالإشادة بدور وكالة "سبوتنيك" في العالم العربي، مؤكدًا دعمه لأي جهة إعلامية تلتزم نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، وتراعي السياق الحقيقي للأحداث وتضيء على القضايا الأساسية، منوّهًا بدورها في محاربة الأخبار الكاذبة واحترام حرية الرأي، وداعيًا لاعتماد "مبادئ الحوكمة الرشيدة وأخلاقيات العمل الإعلامي في نقل الصورة والصوت والخبر".