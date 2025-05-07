https://sarabic.ae/20250507/وزير-التنمية-الإدارية-اللبناني-أولويات-الوزارة-مكافحة-الفساد-والإصلاح-الإداري-والتحول-الرقمي-1100277610.html

وزير التنمية الإدارية اللبناني: أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والتحول الرقمي

وزير التنمية الإدارية اللبناني: أولويات الوزارة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والتحول الرقمي

سبوتنيك عربي

تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني الدكتور فادي مكّي، عمل الوزارة في لبنان، متوقفًا عند واقع التخطيط والاستراتيجيات وآفاق المرحلة المقبلة. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T16:39+0000

2025-05-07T16:39+0000

2025-05-07T16:44+0000

حصري

لبنان

العالم العربي

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100277452_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5e60930a4a495a8929e75fd71c4d959.jpg

وأوضح مكّي، في لقاء مع إذاعة "سبوتنيك"، أن خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضعت سابقا في عهد سلفه، إلا أن تركيزه سينصب على 3 أولويات رئيسية، أولها مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي، الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد.وأردف الوزير مكّي: "أما النقطة الثالثة، فتركز على التحول الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية".وفي السياق ذاته، لفت الدكتور مكّي إلى إنجاز مشروع "دولتي 1"، وتوقف تنفيذ "دولتي 2" رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات.وفي الشق السياسي، ثمّن الوزير مكّي زيارات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى الدول العربية، معتبرًا أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية"، مشيرًا إلى مساعٍ لتأمين "مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول"، مؤكدًا في هذا السياق أن "هدف الحكومة يتمثل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة".وأكد الوزير اللبناني فادي مكّي، على "ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات"، مشيرًا إلى أن "إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهًا نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات".وفي موضوع التحول الرقمي، شدد الوزير على أهمية إنشاء منصة مركزية موحدة بين الإدارات لتكون منطلقًا لتقديم الخدمات الحكومية. وأعرب مكّي عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفًا إياها بـ"الرائعة"، خصوصًا في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن "التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة". وأكد الوزير اللبناني أن اختياره لهذا المنصب يمثل "مسؤولية كبيرة"، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة.واختتم مكّي بالإشادة بدور وكالة "سبوتنيك" في العالم العربي، مؤكدًا دعمه لأي جهة إعلامية تلتزم نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، وتراعي السياق الحقيقي للأحداث وتضيء على القضايا الأساسية، منوّهًا بدورها في محاربة الأخبار الكاذبة واحترام حرية الرأي، وداعيًا لاعتماد "مبادئ الحوكمة الرشيدة وأخلاقيات العمل الإعلامي في نقل الصورة والصوت والخبر".بعد انقطاع 4 سنوات... وصول أول طائرة إماراتية إلى مطار بيروت... فيديوالإمارات تعلن موعد رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان

https://sarabic.ae/20250425/عون-لبنان-رغم-كل-جراحه-سيظل-نموذجا-للوحدة-ومنارة-للقيم-الإنسانية-1099897580.html

https://sarabic.ae/20250430/وزير-المهجرين-اللبناني-سحب-سلاح-حزب-الله-يسرع-حصول-لبنان-على-الدعم-الخارجي--1100039632.html

https://sarabic.ae/20250424/لبنان-يؤكد-على-ضرورة-انتهاء-احتلال-التلال-الخمس-من-قبل-إسرائيل-في-أسرع-وقت-1099850458.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان