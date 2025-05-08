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الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر
الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مستمر، وأن موسكو لديها الفرصة لنقل موقفها إلى واشنطن... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T12:26+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرك مدى أهمية قضية الصراع الأوكراني بالنسبة لروسيا: "الحوار مستمر"، مضيفا: "لدينا الفرصة لتوضيح موقفنا".وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الروسي يتوقع أن تتفهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية الصراع الأوكراني بالنسبة لموسكو.وذكر بيسكوف أنه من أجل حل الوضع في أوكرانيا، من الضروري حل الأسباب الجذرية للصراع، وأردف قائلا:وفي وقت سابق، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الصراع.وفي الوقت ذاته، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الولايات المتحدة تعتزم السعي بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني خلال المائة يوم المقبلة.ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانياترامب يعلق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-واشنطن-قد-تنسحب-من-محادثات-التسوية-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1100157507.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا

الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر

12:26 GMT 08.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مستمر، وأن موسكو لديها الفرصة لنقل موقفها إلى واشنطن بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرك مدى أهمية قضية الصراع الأوكراني بالنسبة لروسيا: "الحوار مستمر"، مضيفا: "لدينا الفرصة لتوضيح موقفنا".
وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الروسي يتوقع أن تتفهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية الصراع الأوكراني بالنسبة لموسكو.
وذكر بيسكوف أنه من أجل حل الوضع في أوكرانيا، من الضروري حل الأسباب الجذرية للصراع، وأردف قائلا:

"نريد أن تحترم مصالحنا الوطنية. نريد أن تُحل الأسباب الجذرية للعملية العسكرية الخاصة. من المهم معالجة الأسباب الأولية للعملية الخاصة، لأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمصالحنا الوطنية".

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: واشنطن قد تنسحب من محادثات التسوية بشأن أوكرانيا... فيديو
4 مايو, 15:18 GMT
وفي وقت سابق، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الصراع.
وفي الوقت ذاته، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الولايات المتحدة تعتزم السعي بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني خلال المائة يوم المقبلة.
ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا
ترامب يعلق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو
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