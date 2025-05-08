https://sarabic.ae/20250508/الكرملين-الحوار-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-مستمر-1100309261.html
الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر
الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مستمر، وأن موسكو لديها الفرصة لنقل موقفها إلى واشنطن... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T12:26+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرك مدى أهمية قضية الصراع الأوكراني بالنسبة لروسيا: "الحوار مستمر"، مضيفا: "لدينا الفرصة لتوضيح موقفنا".وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الروسي يتوقع أن تتفهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية الصراع الأوكراني بالنسبة لموسكو.وذكر بيسكوف أنه من أجل حل الوضع في أوكرانيا، من الضروري حل الأسباب الجذرية للصراع، وأردف قائلا:وفي وقت سابق، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الصراع.وفي الوقت ذاته، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الولايات المتحدة تعتزم السعي بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني خلال المائة يوم المقبلة.ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانياترامب يعلق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-واشنطن-قد-تنسحب-من-محادثات-التسوية-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1100157507.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مستمر، وأن موسكو لديها الفرصة لنقل موقفها إلى واشنطن بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرك مدى أهمية قضية الصراع الأوكراني بالنسبة لروسيا: "الحوار مستمر"، مضيفا: "لدينا الفرصة لتوضيح موقفنا".
وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الروسي يتوقع أن تتفهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية الصراع الأوكراني بالنسبة لموسكو.
وذكر بيسكوف أنه من أجل حل الوضع في أوكرانيا، من الضروري حل الأسباب الجذرية للصراع، وأردف قائلا:
"نريد أن تحترم مصالحنا الوطنية. نريد أن تُحل الأسباب الجذرية للعملية العسكرية الخاصة. من المهم معالجة الأسباب الأولية للعملية الخاصة، لأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمصالحنا الوطنية".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
وفي وقت سابق، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة
من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الصراع.
وفي الوقت ذاته، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الولايات المتحدة
تعتزم السعي بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني خلال المائة يوم المقبلة.