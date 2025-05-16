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أهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفوضات
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عرضت حياته لخطر... ترامب يكشف تنفيذ "رحلة سرية" إلى دولة عربية
عرضت حياته لخطر... ترامب يكشف تنفيذ "رحلة سرية" إلى دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل زيارة سرية أجراها إلى العراق خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى أنه تبلغ خلالها أن حياته كانت "في خطر". 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T08:33+0000
2025-05-16T08:33+0000
ترامب
العراق
رحلة
قاعدة جوية
قطر
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ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله في خطاب ألقاه أمام الجنود الأمريكيين في قاعدة "العديد" الجوية في العاصمة القطرية الدوحة، إنه "قرر القيام بالزيارة للقاء أحد الجنرالات الأمريكيين والاستفسار عن سبب تأخر حسم المعركة ضد تنظيم "داعش"، وأضاف: "لم أكن أفهم كيف يمكن لمجموعة إرهابية أن تصمد كل هذا الوقت، فقلت: أريد أن أذهب بنفسي".وأشار إلى أن "الزيارة كانت محاطة بإجراءات أمنية مشددة، ولم يتم الإعلان عنها مسبقا".وقال ترامب إنه التقى خلال الزيارة جنرالا يلقبه بـ"ريزن كين"، وسأله عن سبب التأخر في هزيمة تنظيم "داعش"، فرد الجنرال: "إذا منحتني الصلاحية الكاملة، سأقضي على داعش في ثلاثة أسابيع فقط".وأوضح ترامب أن "الجنرال أبلغه أن القيود المفروضة على العمليات كانت تجبر الطائرات على الانطلاق من قواعد بعيدة، ما قلل من فاعلية الضربات الجوية".وتأتي تصريحات ترامب في سياق تأكيده على أسلوبه "الحاسم" في القيادة، حيث قال إن الجنرالات في واشنطن "كانوا مجموعة من عديمي الفائدة"، بينما الجنرال الميداني قدم خطة فعالة أنهت وجود "داعش" بشكل كامل خلال أسابيع.
https://sarabic.ae/20250514/البيت-الأبيض-ترامب-يوقع-اتفاقية-تبادل-تجاري-مع-قطر-بقيمة-12-تريليون-دولار-1100539026.html
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https://sarabic.ae/20250515/خلال-زيارة-ترامب-الإمارات-تعلن-استثمار-14-تريليون-دولار-في-أمريكا-1100582684.html
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ترامب, العراق, رحلة, قاعدة جوية, قطر
ترامب, العراق, رحلة, قاعدة جوية, قطر

عرضت حياته لخطر... ترامب يكشف تنفيذ "رحلة سرية" إلى دولة عربية

08:33 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل زيارة سرية أجراها إلى العراق خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى أنه تبلغ خلالها أن حياته كانت "في خطر".
ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله في خطاب ألقاه أمام الجنود الأمريكيين في قاعدة "العديد" الجوية في العاصمة القطرية الدوحة، إنه "قرر القيام بالزيارة للقاء أحد الجنرالات الأمريكيين والاستفسار عن سبب تأخر حسم المعركة ضد تنظيم "داعش"، وأضاف: "لم أكن أفهم كيف يمكن لمجموعة إرهابية أن تصمد كل هذا الوقت، فقلت: أريد أن أذهب بنفسي".
وسرد ترامب تفاصيل الرحلة: "غادرت الساعة الثالثة صباحا، وكانت طائرة "إيرفورس ون" بانتظاري. قالوا لي سيدي لدينا مشكلة، علينا إطفاء كل الأضواء وإغلاق الستائر عند التحليق فوق أراضي العدو"، وتابع: "لم أر شيئا، لا أضواء، لا مسارات، لا أعرف كيف فعلوها".
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وأشار إلى أن "الزيارة كانت محاطة بإجراءات أمنية مشددة، ولم يتم الإعلان عنها مسبقا".

ورغم أنه لم يحدد تاريخها، فإن البيت الأبيض كان أعلن، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، عن زيارة مفاجئة للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق، لتهنئة القوات الأمريكية بمناسبة عيد الميلاد.

وقال ترامب إنه التقى خلال الزيارة جنرالا يلقبه بـ"ريزن كين"، وسأله عن سبب التأخر في هزيمة تنظيم "داعش"، فرد الجنرال: "إذا منحتني الصلاحية الكاملة، سأقضي على داعش في ثلاثة أسابيع فقط".
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وأوضح ترامب أن "الجنرال أبلغه أن القيود المفروضة على العمليات كانت تجبر الطائرات على الانطلاق من قواعد بعيدة، ما قلل من فاعلية الضربات الجوية".

وأضاف ترامب: "بعد عودتي إلى واشنطن، وافقت على الخطة... وبعد وقت قصير، هزمنا 100% خلافة داعش".

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وتأتي تصريحات ترامب في سياق تأكيده على أسلوبه "الحاسم" في القيادة، حيث قال إن الجنرالات في واشنطن "كانوا مجموعة من عديمي الفائدة"، بينما الجنرال الميداني قدم خطة فعالة أنهت وجود "داعش" بشكل كامل خلال أسابيع.
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- سبوتنيك عربيأهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفوضات05:54 GMT
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