https://sarabic.ae/20250519/الجزائر-الخطاب-الفرنسي-بشأن-التأشيرات-الدبلوماسية-ينحو-منحى-غريبا-ومثيرا-للريبة-1100743257.html

الجزائر: الخطاب الفرنسي بشأن التأشيرات الدبلوماسية ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة

الجزائر: الخطاب الفرنسي بشأن التأشيرات الدبلوماسية ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة

سبوتنيك عربي

أكدت الجزائر أنها تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T14:26+0000

2025-05-19T14:26+0000

2025-05-19T14:26+0000

الجزائر

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وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الاثنين: "سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية، من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".وأكدت الوزارة أنه "على نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، حتى اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية".وأكدت الوزارة أن "الحكومة الجزائرية تؤكد أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بيانا رسميا يعرب عن أسفها، ويحمل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها".وترفض الحكومة الجزائرية رفضا قاطعا، إدعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخل بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاء لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقره.وأردفت: "في أعقاب فرض نظام التأشيرة عام 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقوبل المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه، وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري".وتابعت: "لم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا عام 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددا، وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل عام 2013 إلى اتفاق جديد وسع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم عام 2007".واختتمت الخارجية الجزائرية بيانها، بالقول: "لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة، وتستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".

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الجزائر, أخبار فرنسا , التأشيرات, جوازات سفر, دبلوماسيين