https://sarabic.ae/20250601/ما-الذي-ينتظر-رئيس-الحكومة-الجديدة-في-السودان-في-ظل-الصراعات-الحالية-على-السلطة-والثروة-رغم-الحرب؟-1101193614.html

ما الذي ينتظر رئيس الحكومة الجديدة في السودان.. في ظل الصراعات الحالية على السلطة والثروة رغم الحرب؟

ما الذي ينتظر رئيس الحكومة الجديدة في السودان.. في ظل الصراعات الحالية على السلطة والثروة رغم الحرب؟

سبوتنيك عربي

وسط حالة من الخوف والأمل، أدى رئيس الحكومة الجديد في السودان كمال إدريس اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لحكم مرحلة انتقالية... 01.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-01T16:49+0000

2025-06-01T16:49+0000

2025-06-01T16:49+0000

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يرى مراقبون أن تعيين إدريس لرئاسة الحكومة وإن كان ظاهره الرحمة إلا أن باطنة نار مشتعلة ومخاوف وصراعات مكتومة لن تظهر بشكلها الطبيعي إلا عندما تضع الحرب أوزارها ويتجه الشركاء لتقسيم الغنائم، حال ما حسمت الحرب عسكريا لصالح الجيش، الجميع سوف يرى أنه صاحب الفضل وهو الأحق والأكثر تضحية، الأمر الذي يمكن أن يقلب إلى صراعات جديدة، وأن إدريس لن يكون بوسعه رغم كفاءته أن يفعل شيئا أو أن يتمرد سياسيا وإداريا على من أتو به، لذا فإن الإفراط في الأمل بتلك الخطوة قد يكون غير صحي.بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرهان.. ما شكل ودور الحكومة الجديدة في السودان.. وما الذي سيترتب على تلك الخطوة إقليميا ودوليا.. وهل يلعب أنصار النظام السابق دورا فيها؟بداية يقول الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور: "من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يقوم الرئيس الجديد للحكومة المدنية الدكتور كامل إدريس بحل الحكومة الحالية ويشكل حكومة كفاءات (تكنوقراط) بحسب ما هو مُوضح في الوثيقة الدستورية، ويحمل الرئيس الجديد صلاحيات كاملة تمكنه من أداء مهامه".مرحلة انتقاليةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الحكومة الجديدة دورها هو إعادة الحياة السياسية المدنية أو الحكم المدني، وهى مرحلة انتقالية من مراحل الانتقال المدني للسلطة بشكل دستوري من خلال انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الاضطرابات والخلل الأمني".وتابع تاور: "هذه الحكومة سيكون لها دور مهم جدا في الداخل، أما في الخارج فإن دورها سيكون ذا تأثير كبير على عودة السودان إلى المنطقة والعالم لما ظهر من بوادر قبول لها في المجتمعين الإقليمي والدولي بمجرد الإعلان عن اسم رئيسها المدني، فقد نالت قبل أداء اليمين الترحيب والقبول من قبل الاتحاد الأفريقي، ونتوقع أن تغير تلك الحكومة الواقع الحالي في السودان بنشاطها وتطبيقها للقانون، في ظل حياة مدنية كاملة بكل جوانبها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعامل مع كل الدول بما يحقق المصلحة العامة للسودان".مجلس تشريعيوأشار الخبير العسكري إلى أن "الوضع الأفضل مع وجود هذه الحكومة المدنية أن يتم تشكيل مجلس تشريعي انتقالي مدني إلى أن تقوم الانتخابات، بحيث تتكامل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهذه كلها أدوار تقوم بها السلطات وهي أدوار متكاملة مع بعضها بعضا وتخلق دولة لها تقدير واحترام بين الأمم".وفيما يتعلق بأنصار النظام السابق يقول تاور، "أنصار البشير أصدروا بيانات ورحبوا بكامل إدريس، وكامل إدريس ليس حزب مؤتمر وطني بالتأكيد، بل بالعكس هو في العام 2010 ترشح لرئاسة الجمهورية ضد عمر البشير، نعم سقط وفاز البشير، لكن هذا بيان واضح جدا أنه لا ينتمي لحزب البشير، أما كونه يتعامل مع هذه المجموعة أو تلك فهذا أمر طبيعي".الوضع مُعقدمن جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي: "ما زال من المبكر الحديث عن مدى فاعلية دور كامل إدريس كرئيس للوزراء وهل بإمكانه إحداث اختراق في وضع الدولة السودانية وكذلك في حياة الشعب السوداني".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن رئيس الحكومة الجديد كمال إدريس، أمامه أوضاع شديدة التعقيد قد لا ينجح في معالجتها، وذلك ليس لعدم كفاءته فهو رجل رفيع التأهيل وله رؤية تنموية جديرة بالدراسة وتستحق التجربة، كان قد نشرها منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يزال يعمل على تطويرها مع مجموعة من الأكاديميين، ولكن السؤال الكبير هو.. هل (كامل إدريس) يملك تفويضا كاملا لحكم السودان كما كان لدى السيد عبدالله حمدوك".واستطرد: "لكن برغم امتلاك (كامل إدريس) لكل هذه الميزات، إلا أنه لن يستطيع فعل شي في ظل وجود البرهان ونائبه كباشي في قيادة القوات المسلحة السودانية، واعتقد أنهم اعتادوا مسألة أنهم حكاما للسودان، ولن يكون من السهل التصرف دون العودة لهم أو موافقتهم وهما ليسا على توافق كبير حول إدارة الجهاز التنفيذي للدولة، وقد لاحظنا بوضوح شكل الصراع الناعم بين مجموعة كباشي ومجموعة البرهان داخل الجهاز التنفيذي، والذي كان يتخذ شكل الصراع الخشن بين المجموعتين في كثير من الوزارات".السلطة والثروةوأوضح المحلل السياسي، "أن رئيس الحكومة الجديد سوف يواجه نفوذ (جبريل إبراهيم) الذي أصبح الرجل الأقوى في الجهاز التنفيذي طوال عامين، بسبب عدم وجود رئيس وزراء، لدرجة أن الموالين له كانوا يتعاملون معه على أنه سيد الجهاز التنفيذي بلا منازع، خاصة في الوزارات ذات الثقل الاقتصادي ،سوف يواجه إدريس أزمة كبيرة في السيطرة على موارد الدولة السودانية المتنازع عليها طيلة فترة الحرب، وقد نشأت شبكات فساد لها نفوذ وتستطيع عرقلة أي محاولة لانتزاع امتيازاتها".وحول تأثير وصول إدريس رسميا إلى السلطة يقول علي: "أما على الصعيد الاقليمي والدولي فلا أظن أنه سوف يكون الرجل الأول فيما يخص السودان، وهذا الوضع قد تم التحوط له من قبل البرهان جيدا، حيث قام بتعديل الوثيقة الدستورية لتقليل صلاحيات رئيس الوزراء ونقلها للمجلس السيادي، مما يتيح له أن يكون السيد الأول دون منازع وتعود كل القضايا المصيرية له من تعيين وإقالة وزراء وولاة الولايات، لأن أي تصرف في الإجراءات هذه بموافقة المجلس السيادي، وهذا يعني في الحقيقة موافقته، لأن هذا المجلس في الحقيقة هو مجلس الرجل الواحد وليس لأعضاءه نفوذ غير البرهان وكباشي بدرجة اقل".وأضاف علي، "الصورة التي تحدثنا عنها بعد حلف رئيس الحكومة الجديد لليمين الدستورية، نجد أن كامل إدريس لن يكون سوى ممثل للسيد البرهان في الفضاء الإقليمي والدولي".عودة النظام السابقوأردف علي: "النظام السابق قد عاد بكل الوجوه الاسلامية الصريحة وتمكن من مفاصل الدولة السودانية، والتي لم يكن قد خرج منها بالكلية في فترة الحكومة المنقلب عليها في 25 أكتوبر/تشرين أول 2021، وقد اشتدت قبضته على الجيش والأجهزة النظامية والقضاء والنيابة العامة، وقد أصدر السيد هارون الرئيس المكلف للمؤتمر الوطني تصريحا يرحب فيه بتعيين إدريس، وقد يكون هذا التصريح تذكيرا له بأن لا ينجرف لأي تصريحات معادية للإسلاميين وأنهم موجودين في كل مكان حوله".أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس السبت، أداء الدكتور كامل إدريس القسم أمام قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، رئيسا لمجلس الوزراء في البلاد.ووصل رئيس مجلس الوزراء السوداني المكلف بتشكيل الحكومة، كامل إدريس، إلى مطار بورتسودان الدولي، يوم الخميس الماضي، استعدادا لأداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء مهام منصبه رسميا، وكان في استقباله عدد من الوزراء والمسؤولين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريا في 19 مايو/ أيار الجاري، بتعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء.يشار إلى أن كامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأيلول/سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.كما أنه خاض الانتخابات الرئاسية السودانية في العام 2010، كمرشح مستقل، حيث واجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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