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https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استئناف-إسقاط-المساعدات-على-غزة-من-الجو-1103070442.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف إسقاط المساعدات على غزة من الجو
الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف إسقاط المساعدات على غزة من الجو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استئناف إسقاط المساعدات على قطاع غزة من الجو الليلة. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T20:15+0000
2025-07-26T20:15+0000
غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الإسقاط ستُنفذ بالتعاون مع منظمات دولية"، مؤكدا أنه "سيتم إسقاط 7 حاويات مساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية".وأضاف أن "جيش الدفاع يستعد لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لاغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظ بالسكان".وكشفت مصادر مصرية، في وقت سابق اليوم، عن "جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات إلى غزة، والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع".ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر قولها، إن "الهلال الأحمر المصري بدأ حملة إنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بداية من صباح غدا الأحد"، مؤكدا أن جسر المساعدات الإنسانية للقطاع يتضمن مواد غذائية ودقيقا ومستلزمات طبية.وكشف مسؤولون في البيت الأبيض، أن "فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بدأ بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه قطاع غزة".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين، قولهم إن "ترامب منزعج من مقتل الفلسطينيين ويريد إنهاء حرب غزة"، مشيرين إلى أن إدارة ترامب لا تفضل الهدن القصيرة بغزة التي توصلت إليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأضافوا أن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين أن واشنطن ستغير الاستراتيجية بشأن غزة"، مؤكدين أن "روبيو يؤيد نهجا أكثر شمولا لإنهاء حرب غزة وإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250725/غزة-لا-تحتاج-لاستعراضات-جوية-حماس-ترفض-إلقاء-المساعدات-مجددا-من-السماء-1103037526.html
https://sarabic.ae/20250726/السيسي-وماكرون-يؤكدان-ضرورة-إيصال-المساعدات-الإنسانية-بشكل-كاف-وملائم-إلى-أهالي-قطاع-غزة-1103063149.html
https://sarabic.ae/20250726/حماس-ترد-على-اتهامات-أمريكا-لها-بسرقة-المساعدات-1103049392.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف إسقاط المساعدات على غزة من الجو

20:15 GMT 26.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استئناف إسقاط المساعدات على قطاع غزة من الجو الليلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الإسقاط ستُنفذ بالتعاون مع منظمات دولية"، مؤكدا أنه "سيتم إسقاط 7 حاويات مساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية".
وأضاف أن "جيش الدفاع يستعد لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لاغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظ بالسكان".
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
"حماس": غزة لا تحتاج لاستعراضات جوية ونرفض إلقاء المساعدات مجددا من السماء
أمس, 14:54 GMT
وكشفت مصادر مصرية، في وقت سابق اليوم، عن "جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات إلى غزة، والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع".
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر قولها، إن "الهلال الأحمر المصري بدأ حملة إنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بداية من صباح غدا الأحد"، مؤكدا أن جسر المساعدات الإنسانية للقطاع يتضمن مواد غذائية ودقيقا ومستلزمات طبية.
وكشف مسؤولون في البيت الأبيض، أن "فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بدأ بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه قطاع غزة".
الرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة
14:13 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين، قولهم إن "ترامب منزعج من مقتل الفلسطينيين ويريد إنهاء حرب غزة"، مشيرين إلى أن إدارة ترامب لا تفضل الهدن القصيرة بغزة التي توصلت إليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضافوا أن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين أن واشنطن ستغير الاستراتيجية بشأن غزة"، مؤكدين أن "روبيو يؤيد نهجا أكثر شمولا لإنهاء حرب غزة وإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
"حماس" ترد على اتهامات أمريكا لها بسرقة المساعدات
07:45 GMT
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".
وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.
ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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