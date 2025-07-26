https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استئناف-إسقاط-المساعدات-على-غزة-من-الجو-1103070442.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف إسقاط المساعدات على غزة من الجو

الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف إسقاط المساعدات على غزة من الجو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استئناف إسقاط المساعدات على قطاع غزة من الجو الليلة. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T20:15+0000

2025-07-26T20:15+0000

2025-07-26T20:15+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الإسقاط ستُنفذ بالتعاون مع منظمات دولية"، مؤكدا أنه "سيتم إسقاط 7 حاويات مساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية".وأضاف أن "جيش الدفاع يستعد لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لاغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظ بالسكان".وكشفت مصادر مصرية، في وقت سابق اليوم، عن "جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات إلى غزة، والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع".ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر قولها، إن "الهلال الأحمر المصري بدأ حملة إنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بداية من صباح غدا الأحد"، مؤكدا أن جسر المساعدات الإنسانية للقطاع يتضمن مواد غذائية ودقيقا ومستلزمات طبية.وكشف مسؤولون في البيت الأبيض، أن "فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بدأ بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه قطاع غزة".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين، قولهم إن "ترامب منزعج من مقتل الفلسطينيين ويريد إنهاء حرب غزة"، مشيرين إلى أن إدارة ترامب لا تفضل الهدن القصيرة بغزة التي توصلت إليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأضافوا أن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين أن واشنطن ستغير الاستراتيجية بشأن غزة"، مؤكدين أن "روبيو يؤيد نهجا أكثر شمولا لإنهاء حرب غزة وإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم