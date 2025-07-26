https://sarabic.ae/20250726/مع-استمرار-الحصار-وفاة-1200-مسن-في-غزة-نتيجة-التجويع-الإسرائيلي-وآلاف-مهددون-بالموت-1103067309.html

مع استمرار الحصار.. وفاة 1200 مسن في غزة نتيجة التجويع الإسرائيلي وآلاف مهددون بالموت

مع استمرار الحصار.. وفاة 1200 مسن في غزة نتيجة التجويع الإسرائيلي وآلاف مهددون بالموت

سبوتنيك عربي

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن نحو 1200 مسن فلسطيني لقوا حتفهم خلال الشهرين الماضيين نتيجة لتداعيات سياسة التجويع الإسرائيلية. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T16:58+0000

2025-07-26T16:58+0000

2025-07-26T17:01+0000

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أكد المرصد، اليوم السبت، أن نحو 1200 من المسنين الفلسطينيين لقوا حتفهم خلال شهرين نتيجة لتداعيات المجاعة التي تسببت فيها إسرائيل جراء حربها على غزة ومنع المساعدات من الوصول إلى الفلسطينيين.ونشر المرصد الأورومتوسطي، اليوم السبت، تقريرا أعرب من خلاله عن خشيته من أن يكون العدد الحقيقي للمتوفين أكبر من ذلك بكثير، موضحا أن حجم الوفيات اليومية في الأسبوعين الأخيرين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يصل يوميا مئات المسنين إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.وأشار إلى أن "وزارة الصحة في قطاع غزة وثّقت رسميا 55 حالة وفاة خلال أسبوع جراء التجويع وسوء التغذية، ما رفع عدد الحالات الموثقة إلى 122 حالة منهم 83 طفلا، وهذه الإحصائية لا تشمل جميع الحالات التي توفت نتيجة تداعيات التجويع والحرمان من العلاج".ووثق المرصد وفاة عشرات المسنين في خيام النزوح نتيجة تداعيات المجاعة وسوء التغذية فضلا عن عدم توفر العلاج، في وقت جرى تسجيلهم كحالات وفاة طبيعية، نتيجة لعدم وجود آلية واضحة لتسجيل هذه الحالات في قائمة الضحايا، وكذلك لميل ذوي الضحايا لدفن ذويهم مباشرة.وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الظروف تشمل جرائم التجويع المتعمّد، وإحداث معاناة شديدة، وحرمانا منهجيا من الرعاية الصحية، إلى جانب الحصار الشامل، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".

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