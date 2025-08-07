https://sarabic.ae/20250807/أستاذ-في-القانون-الدولي-ويتكوف-حمل-اقتراحات-إيجابية-قد-تكون-خطوة-متقدمة-لـلقاء-الكبار--1103460917.html

أستاذ في القانون الدولي: ويتكوف حمل اقتراحات إيجابية قد تكون خطوة متقدمة لـ"لقاء الكبار"

أستاذ في القانون الدولي: ويتكوف حمل اقتراحات إيجابية قد تكون خطوة متقدمة لـ"لقاء الكبار"

تناول أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، الدكتور كميل حبيب، زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، مشيرًا إلى أنها... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح حبيب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن ويتكوف "حمل معه بعض الاقتراحات الإيجابية والبناءة لإنهاء الأزمة الأوكرانية"، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمهّد للقاء الكبار، أي لقاء محتمل يجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وأشار إلى أن "موقف الدول الأوروبية يشهد تعقيدات في ما يتعلق بالاستمرار في دعم أوكرانيا"، بينما تتجه "الولايات المتحدة نحو مقاربة أكثر واقعية في تفهّم الهواجس الروسية المرتبطة بالأمن القومي، وهو ما لا يمكن أن يكون موضع مساومة".واعتبر حبيب أن"صلابة الموقف الروسي في الدفاع عن أمنه القومي، وقوة روسيا وعظمتها وعلاقاتها الدولية، دفعت واشنطن إلى تبني نهج أقل تصلبًا وأكثر واقعية تجاه موسكو".وأشار حبيب إلى أن ترامب "يريد استكمال الحوار مع الرئيس بوتين، وإنهاء الصراع في أوكرانيا"، مؤكدًا في هذا السياق أن "السرية عنصر أساسي لنجاح هذه المحادثات"، وأوضح أن زيارة ويتكوف تأتي في إطار محاولة ترامب "قطع الطريق على الترويكا الأوروبية، والذهاب نحو حل سياسي للأزمة الأوكرانية".صرح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".وقال دميترييف ردا على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نتائج اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تعليقا على "الاجتماع المثمر للغاية" لستيف ويتكوف مع الرئيس بوتين. هناك تقدم يحرز، وستسود قوى إيجابية".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح (أمس) الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".

