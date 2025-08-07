أستاذ في القانون الدولي: ويتكوف حمل اقتراحات إيجابية قد تكون خطوة متقدمة لـ"لقاء الكبار"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
أستاذ في القانون الدولي: ويتكوف حمل اقتراحات إيجابية قد تكون خطوة متقدمة لـ"لقاء الكبار"
أستاذ في القانون الدولي: ويتكوف حمل اقتراحات إيجابية قد تكون خطوة متقدمة لـ"لقاء الكبار"
تناول أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، الدكتور كميل حبيب، زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، مشيرًا إلى أنها... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T06:56+0000
2025-08-07T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
وأوضح حبيب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن ويتكوف "حمل معه بعض الاقتراحات الإيجابية والبناءة لإنهاء الأزمة الأوكرانية"، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمهّد للقاء الكبار، أي لقاء محتمل يجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وأشار إلى أن "موقف الدول الأوروبية يشهد تعقيدات في ما يتعلق بالاستمرار في دعم أوكرانيا"، بينما تتجه "الولايات المتحدة نحو مقاربة أكثر واقعية في تفهّم الهواجس الروسية المرتبطة بالأمن القومي، وهو ما لا يمكن أن يكون موضع مساومة".واعتبر حبيب أن"صلابة الموقف الروسي في الدفاع عن أمنه القومي، وقوة روسيا وعظمتها وعلاقاتها الدولية، دفعت واشنطن إلى تبني نهج أقل تصلبًا وأكثر واقعية تجاه موسكو".وأشار حبيب إلى أن ترامب "يريد استكمال الحوار مع الرئيس بوتين، وإنهاء الصراع في أوكرانيا"، مؤكدًا في هذا السياق أن "السرية عنصر أساسي لنجاح هذه المحادثات"، وأوضح أن زيارة ويتكوف تأتي في إطار محاولة ترامب "قطع الطريق على الترويكا الأوروبية، والذهاب نحو حل سياسي للأزمة الأوكرانية".صرح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".وقال دميترييف ردا على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نتائج اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تعليقا على "الاجتماع المثمر للغاية" لستيف ويتكوف مع الرئيس بوتين. هناك تقدم يحرز، وستسود قوى إيجابية".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح (أمس) الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تناول أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، الدكتور كميل حبيب، زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، مشيرًا إلى أنها "بالغة الأهمية في هذا التوقيت الحرج من مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية".
وأوضح حبيب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن ويتكوف "حمل معه بعض الاقتراحات الإيجابية والبناءة لإنهاء الأزمة الأوكرانية"، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمهّد للقاء الكبار، أي لقاء محتمل يجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

ولفت حبيب إلى أن "الاقتراح الذي تقدم به بوتين لعقد مؤتمر شبيه بمؤتمر فيينا عام 1815، الذي أسس مرحلة جديدة من العلاقات بين الدول الأوروبية، قد يكون نقطة انطلاق نحو تعاون أوروبي–روسي مشروط بنجاح المفاوضات وتحقيق الإجماع".

بوتين وترامب في قمة إبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
إعلام: ترامب يحث فريقة على الإسراع بترتيب اجتماعات مع بوتين وزيلينسكي
04:25 GMT
وأشار إلى أن "موقف الدول الأوروبية يشهد تعقيدات في ما يتعلق بالاستمرار في دعم أوكرانيا"، بينما تتجه "الولايات المتحدة نحو مقاربة أكثر واقعية في تفهّم الهواجس الروسية المرتبطة بالأمن القومي، وهو ما لا يمكن أن يكون موضع مساومة".
واعتبر حبيب أن"صلابة الموقف الروسي في الدفاع عن أمنه القومي، وقوة روسيا وعظمتها وعلاقاتها الدولية، دفعت واشنطن إلى تبني نهج أقل تصلبًا وأكثر واقعية تجاه موسكو".

ورأى حبيب أن إنهاء الصراع في أوكرانيا "لا يمكن أن يتم إلا من خلال التفاوض"، مشددًا على ضرورة أن "يتحرك ترامب سياسيًا لمفاوضة الأوروبيين والضغط عليهم لإيجاد صيغة مشتركة مع روسيا"، مؤكدًا أنه "لا يمكن حل أي مشكلة في العالم من دون الحوار مع روسيا".

وأشار حبيب إلى أن ترامب "يريد استكمال الحوار مع الرئيس بوتين، وإنهاء الصراع في أوكرانيا"، مؤكدًا في هذا السياق أن "السرية عنصر أساسي لنجاح هذه المحادثات"، وأوضح أن زيارة ويتكوف تأتي في إطار محاولة ترامب "قطع الطريق على الترويكا الأوروبية، والذهاب نحو حل سياسي للأزمة الأوكرانية".
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترامب يسعى للقاء بوتين الأسبوع المقبل تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
أمس, 19:35 GMT

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن "أي تفاهم روسي أميركي سيرخي بظلاله على عدد كبير من الأزمات على المسرح الدولي، وقد تشكل أوكرانيا مدخلًا لتفاهمات استراتيجية أوسع بين موسكو وواشنطن، قد تؤسس لمرحلة جديدة من الإيجابية والاستقرار الدولي إذا شملت الصين، إيران، والهند، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة بناء النظام العالمي على قواعد تحترم القانون الدولي".

صرح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".
وقال دميترييف ردا على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نتائج اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تعليقا على "الاجتماع المثمر للغاية" لستيف ويتكوف مع الرئيس بوتين. هناك تقدم يحرز، وستسود قوى إيجابية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات، أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح (أمس) الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".
