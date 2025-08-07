https://sarabic.ae/20250807/أستاذ-في-القانون-الدولي-ويتكوف-حمل-اقتراحات-إيجابية-قد-تكون-خطوة-متقدمة-لـلقاء-الكبار--1103460917.html
أستاذ في القانون الدولي: ويتكوف حمل اقتراحات إيجابية قد تكون خطوة متقدمة لـ"لقاء الكبار"
أستاذ في القانون الدولي: ويتكوف حمل اقتراحات إيجابية قد تكون خطوة متقدمة لـ"لقاء الكبار"
سبوتنيك عربي
تناول أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، الدكتور كميل حبيب، زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، مشيرًا إلى أنها... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T06:56+0000
2025-08-07T06:56+0000
2025-08-07T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
وأوضح حبيب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن ويتكوف "حمل معه بعض الاقتراحات الإيجابية والبناءة لإنهاء الأزمة الأوكرانية"، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمهّد للقاء الكبار، أي لقاء محتمل يجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وأشار إلى أن "موقف الدول الأوروبية يشهد تعقيدات في ما يتعلق بالاستمرار في دعم أوكرانيا"، بينما تتجه "الولايات المتحدة نحو مقاربة أكثر واقعية في تفهّم الهواجس الروسية المرتبطة بالأمن القومي، وهو ما لا يمكن أن يكون موضع مساومة".واعتبر حبيب أن"صلابة الموقف الروسي في الدفاع عن أمنه القومي، وقوة روسيا وعظمتها وعلاقاتها الدولية، دفعت واشنطن إلى تبني نهج أقل تصلبًا وأكثر واقعية تجاه موسكو".وأشار حبيب إلى أن ترامب "يريد استكمال الحوار مع الرئيس بوتين، وإنهاء الصراع في أوكرانيا"، مؤكدًا في هذا السياق أن "السرية عنصر أساسي لنجاح هذه المحادثات"، وأوضح أن زيارة ويتكوف تأتي في إطار محاولة ترامب "قطع الطريق على الترويكا الأوروبية، والذهاب نحو حل سياسي للأزمة الأوكرانية".صرح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".وقال دميترييف ردا على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نتائج اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تعليقا على "الاجتماع المثمر للغاية" لستيف ويتكوف مع الرئيس بوتين. هناك تقدم يحرز، وستسود قوى إيجابية".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح (أمس) الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".
https://sarabic.ae/20250807/إعلام-ترامب-يحث-فريقة-على-الإسراع-بترتيب-اجتماعات-مع-بوتين-وزيلينسكي-1103459152.html
https://sarabic.ae/20250806/إعلام-ترامب-يسعى-للقاء-بوتين-الأسبوع-المقبل-تمهيدا-لمفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1103454289.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_897c6bedc9889d72b605a97a0cb34477.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أستاذ في القانون الدولي: ويتكوف حمل اقتراحات إيجابية قد تكون خطوة متقدمة لـ"لقاء الكبار"
حصري
تناول أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، الدكتور كميل حبيب، زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، مشيرًا إلى أنها "بالغة الأهمية في هذا التوقيت الحرج من مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية".
وأوضح حبيب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن ويتكوف "حمل معه بعض الاقتراحات
الإيجابية والبناءة لإنهاء الأزمة الأوكرانية"، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمهّد للقاء الكبار، أي لقاء محتمل يجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
ولفت حبيب إلى أن "الاقتراح الذي تقدم به بوتين لعقد مؤتمر شبيه بمؤتمر فيينا عام 1815، الذي أسس مرحلة جديدة من العلاقات بين الدول الأوروبية، قد يكون نقطة انطلاق نحو تعاون أوروبي–روسي مشروط بنجاح المفاوضات وتحقيق الإجماع".
وأشار إلى أن "موقف الدول الأوروبية يشهد تعقيدات في ما يتعلق بالاستمرار في دعم أوكرانيا"، بينما تتجه "الولايات المتحدة نحو مقاربة أكثر واقعية في تفهّم الهواجس الروسية المرتبطة بالأمن القومي، وهو ما لا يمكن أن يكون موضع مساومة".
واعتبر حبيب أن"صلابة الموقف الروسي في الدفاع عن أمنه القومي، وقوة روسيا وعظمتها وعلاقاتها الدولية، دفعت واشنطن إلى تبني نهج أقل تصلبًا وأكثر واقعية تجاه موسكو".
ورأى حبيب أن إنهاء الصراع في أوكرانيا "لا يمكن أن يتم إلا من خلال التفاوض"، مشددًا على ضرورة أن "يتحرك ترامب سياسيًا لمفاوضة الأوروبيين والضغط عليهم لإيجاد صيغة مشتركة مع روسيا"، مؤكدًا أنه "لا يمكن حل أي مشكلة في العالم من دون الحوار مع روسيا".
وأشار حبيب إلى أن ترامب "يريد استكمال الحوار مع الرئيس بوتين، وإنهاء الصراع في أوكرانيا"، مؤكدًا في هذا السياق أن "السرية عنصر أساسي لنجاح هذه المحادثات"، وأوضح أن زيارة ويتكوف تأتي في إطار محاولة ترامب "قطع الطريق على الترويكا الأوروبية، والذهاب نحو حل سياسي للأزمة الأوكرانية".
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن "أي تفاهم روسي أميركي سيرخي بظلاله على عدد كبير من الأزمات على المسرح الدولي، وقد تشكل أوكرانيا مدخلًا لتفاهمات استراتيجية أوسع بين موسكو وواشنطن، قد تؤسس لمرحلة جديدة من الإيجابية والاستقرار الدولي إذا شملت الصين، إيران، والهند، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة بناء النظام العالمي على قواعد تحترم القانون الدولي".
صرح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".
وقال دميترييف ردا على كلام
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نتائج اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تعليقا على "الاجتماع المثمر للغاية" لستيف ويتكوف مع الرئيس بوتين. هناك تقدم يحرز، وستسود قوى إيجابية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات، أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح (أمس) الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".