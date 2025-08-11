خبير لـ"سبوتنيك": نعول على لقاء بوتين وترامب لحل القضايا الدولية الشائكة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير لـ"سبوتنيك": نعول على لقاء بوتين وترامب لحل القضايا الدولية الشائكة
خبير لـ"سبوتنيك": نعول على لقاء بوتين وترامب لحل القضايا الدولية الشائكة
سبوتنيك عربي
تحدث ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بزنس روشا"، الدكتور علاء زعرب، عن العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأثير... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T16:25+0000
2025-08-11T16:25+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
لقاء
ألاسكا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103611807_0:0:772:435_1920x0_80_0_0_6bd50dee50ca7e855a117630e0bcd364.jpg
وقال زعرب في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العلاقة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تاريخية، تعود إلى تأسيس الأخيرة، وبدء التبادل التجاري والسياحي والعسكري بينها وبين روسيا، مشيرا الى الدور الفاعل للإمارات التي تمثل رقما مهما في المعادلات والسياسات العالمية في الاقتصاد والسياسة".وإذ لفت زعرب إلى "البيئة الناجحة والمستقطبة للاستثمارات المتوفرة في دولة الإمارات"، عزا ذلك إلى عوامل مهمة كـ "البيئة الاستثمارية والضمانات والحماية المقدمة للمستثمرين، البنية التحتية والخدمات، الحكومة الذكية التي تسهل التعاملات".وأردف: "ما فاجأ العالم بأسره، هو كيف لم يتأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الغربية، وكيف لم يتأثر الروبل الروسي كثيرا، والسبب في ذلك أن السوق الروسية ضخمة، واستطاعت أن تلبي حاجة السوق المحلية من خلال إنتاجها المحلي المتنوع والذي يتمتع بجودة كبيرة".وفي ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد زعرب أن "استهداف الإعلاميين في غزة بقصف إسرائيلي، هو جريمة بشعة تتجاوز كل حدود الإنسانية والمفاهيم العسكرية، وهي محاولة لطمس الحقائق وكم الأفواه"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي، وغياب الموقف العربي الموحد والفعال يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة عدوانه السافر".وحول موقف روسيا من القضية الفلسطينية، أكد زعرب أن "موقف روسيا واحد وثابت منذ الاتحاد السوفيتي وحتى اليوم لم يتغير، إذ إن موسكو لم تخذل الفلسطينيين في قرار أو في تصويت داخل الأمم المتحدة"، واختتم: " صحيح أن الأولويات الروسية اليوم متركزة في أوكرانيا، إلا أن هناك مختصين بالملف الفلسطيني الذي تحرص روسيا على أن يكون ضمن أولوياتها".
خبير لـ"سبوتنيك": نعول على لقاء بوتين وترامب لحل القضايا الدولية الشائكة

16:25 GMT 11.08.2025
© Sputnikممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بزنس روشا"، الدكتور علاء زعرب
ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال بزنس روشا، الدكتور علاء زعرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik
حصري
تحدث ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بزنس روشا"، الدكتور علاء زعرب، عن العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأثير اللقاء المرتقب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حل القضايا الدولية الشائكة وعلى رأسها الصراع الروسي الأوكراني، والحرب على قطاع غزة.
وقال زعرب في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العلاقة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تاريخية، تعود إلى تأسيس الأخيرة، وبدء التبادل التجاري والسياحي والعسكري بينها وبين روسيا، مشيرا الى الدور الفاعل للإمارات التي تمثل رقما مهما في المعادلات والسياسات العالمية في الاقتصاد والسياسة".
وأشار زعرب إلى الزيارة التي قام بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اَل نهيان إلى موسكو، قبل أيام، لتوسيع التعاون بين البلدين وبحث قضايا الشرق الأوسط"، مدللا بالدور المهم للإمارات في الحرب الأوكرانية، وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، ناهيك عن تقديم المساعدات إلى قطاع غزة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
ترامب حول تأكيد لقائه مع بوتين: أنا متوجه إلى روسيا يوم الجمعة
15:06 GMT
وإذ لفت زعرب إلى "البيئة الناجحة والمستقطبة للاستثمارات المتوفرة في دولة الإمارات"، عزا ذلك إلى عوامل مهمة كـ "البيئة الاستثمارية والضمانات والحماية المقدمة للمستثمرين، البنية التحتية والخدمات، الحكومة الذكية التي تسهل التعاملات".

وحول انعكاس اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي في ألاسكا، على الاقتصاد الروسي والقضايا الدولية، قال زعرب: "بالتأكيد سينعكس هذا اللقاء إيجابا على الاقتصاد الروسي، والأوروبي أيضا، حيث أن رفع العقوبات الغربية سيفتح الأسواق الروسية على أسواق جديدة في أوروبا"، مضيفا: "معظم الدول الاوروبية تعاني أكثر من روسيا بسببب العقوبات، خاصة الشركات الألمانية التي لها مصالح كبيرة مع روسيا".

الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
محلل: اجتماع بوتين وترامب قد يعيد تشكيل النظام العالمي
أمس, 17:48 GMT
وأردف: "ما فاجأ العالم بأسره، هو كيف لم يتأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الغربية، وكيف لم يتأثر الروبل الروسي كثيرا، والسبب في ذلك أن السوق الروسية ضخمة، واستطاعت أن تلبي حاجة السوق المحلية من خلال إنتاجها المحلي المتنوع والذي يتمتع بجودة كبيرة".

ولف زعرب إلى "إسهام منظمة الأعمال "بزنس روشا"، في تسهيل اللقاءات بين رجال الاعمال وأصحاب الشركات الروسية مع نظرائهم العرب، ومساعدتهم في تقديم الصورة الصحيحة لأعمالهم في السوق العربية"، مؤكدا "وجود توجه عربي نحو التكنولوجية الروسية".

وفي ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد زعرب أن "استهداف الإعلاميين في غزة بقصف إسرائيلي، هو جريمة بشعة تتجاوز كل حدود الإنسانية والمفاهيم العسكرية، وهي محاولة لطمس الحقائق وكم الأفواه"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي، وغياب الموقف العربي الموحد والفعال يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة عدوانه السافر".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
انعكاسات اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب على ملفات الشرق الأوسط
أمس, 16:44 GMT

وأعرب زعرب عن أمله أن "يتم خلال لقاء بويتن- ترامب، إيجاد حل للقضايا الشائكة، كالصراع في أوكرانيا، وحل لقضايا المنطقة، والالتزام بالقرارات الدولية، ومساعدة الشعوب في الحصول على الأمن والأمان للشعوب".

وحول موقف روسيا من القضية الفلسطينية، أكد زعرب أن "موقف روسيا واحد وثابت منذ الاتحاد السوفيتي وحتى اليوم لم يتغير، إذ إن موسكو لم تخذل الفلسطينيين في قرار أو في تصويت داخل الأمم المتحدة"، واختتم: " صحيح أن الأولويات الروسية اليوم متركزة في أوكرانيا، إلا أن هناك مختصين بالملف الفلسطيني الذي تحرص روسيا على أن يكون ضمن أولوياتها".
