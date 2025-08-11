https://sarabic.ae/20250811/خبير-لـسبوتنيك-نعول-على-لقاء-بوتين-وترامب-لحل-القضايا-الدولية-الشائكة--1103611962.html

خبير لـ"سبوتنيك": نعول على لقاء بوتين وترامب لحل القضايا الدولية الشائكة

وقال زعرب في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العلاقة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تاريخية، تعود إلى تأسيس الأخيرة، وبدء التبادل التجاري والسياحي والعسكري بينها وبين روسيا، مشيرا الى الدور الفاعل للإمارات التي تمثل رقما مهما في المعادلات والسياسات العالمية في الاقتصاد والسياسة".وإذ لفت زعرب إلى "البيئة الناجحة والمستقطبة للاستثمارات المتوفرة في دولة الإمارات"، عزا ذلك إلى عوامل مهمة كـ "البيئة الاستثمارية والضمانات والحماية المقدمة للمستثمرين، البنية التحتية والخدمات، الحكومة الذكية التي تسهل التعاملات".وأردف: "ما فاجأ العالم بأسره، هو كيف لم يتأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الغربية، وكيف لم يتأثر الروبل الروسي كثيرا، والسبب في ذلك أن السوق الروسية ضخمة، واستطاعت أن تلبي حاجة السوق المحلية من خلال إنتاجها المحلي المتنوع والذي يتمتع بجودة كبيرة".وفي ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد زعرب أن "استهداف الإعلاميين في غزة بقصف إسرائيلي، هو جريمة بشعة تتجاوز كل حدود الإنسانية والمفاهيم العسكرية، وهي محاولة لطمس الحقائق وكم الأفواه"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي، وغياب الموقف العربي الموحد والفعال يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة عدوانه السافر".وحول موقف روسيا من القضية الفلسطينية، أكد زعرب أن "موقف روسيا واحد وثابت منذ الاتحاد السوفيتي وحتى اليوم لم يتغير، إذ إن موسكو لم تخذل الفلسطينيين في قرار أو في تصويت داخل الأمم المتحدة"، واختتم: " صحيح أن الأولويات الروسية اليوم متركزة في أوكرانيا، إلا أن هناك مختصين بالملف الفلسطيني الذي تحرص روسيا على أن يكون ضمن أولوياتها".

