https://sarabic.ae/20250811/خبير-لـسبوتنيك-نعول-على-لقاء-بوتين-وترامب-لحل-القضايا-الدولية-الشائكة--1103611962.html
خبير لـ"سبوتنيك": نعول على لقاء بوتين وترامب لحل القضايا الدولية الشائكة
خبير لـ"سبوتنيك": نعول على لقاء بوتين وترامب لحل القضايا الدولية الشائكة
سبوتنيك عربي
تحدث ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بزنس روشا"، الدكتور علاء زعرب، عن العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأثير... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T16:25+0000
2025-08-11T16:25+0000
2025-08-11T16:25+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
لقاء
ألاسكا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103611807_0:0:772:435_1920x0_80_0_0_6bd50dee50ca7e855a117630e0bcd364.jpg
وقال زعرب في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العلاقة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تاريخية، تعود إلى تأسيس الأخيرة، وبدء التبادل التجاري والسياحي والعسكري بينها وبين روسيا، مشيرا الى الدور الفاعل للإمارات التي تمثل رقما مهما في المعادلات والسياسات العالمية في الاقتصاد والسياسة".وإذ لفت زعرب إلى "البيئة الناجحة والمستقطبة للاستثمارات المتوفرة في دولة الإمارات"، عزا ذلك إلى عوامل مهمة كـ "البيئة الاستثمارية والضمانات والحماية المقدمة للمستثمرين، البنية التحتية والخدمات، الحكومة الذكية التي تسهل التعاملات".وأردف: "ما فاجأ العالم بأسره، هو كيف لم يتأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الغربية، وكيف لم يتأثر الروبل الروسي كثيرا، والسبب في ذلك أن السوق الروسية ضخمة، واستطاعت أن تلبي حاجة السوق المحلية من خلال إنتاجها المحلي المتنوع والذي يتمتع بجودة كبيرة".وفي ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد زعرب أن "استهداف الإعلاميين في غزة بقصف إسرائيلي، هو جريمة بشعة تتجاوز كل حدود الإنسانية والمفاهيم العسكرية، وهي محاولة لطمس الحقائق وكم الأفواه"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي، وغياب الموقف العربي الموحد والفعال يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة عدوانه السافر".وحول موقف روسيا من القضية الفلسطينية، أكد زعرب أن "موقف روسيا واحد وثابت منذ الاتحاد السوفيتي وحتى اليوم لم يتغير، إذ إن موسكو لم تخذل الفلسطينيين في قرار أو في تصويت داخل الأمم المتحدة"، واختتم: " صحيح أن الأولويات الروسية اليوم متركزة في أوكرانيا، إلا أن هناك مختصين بالملف الفلسطيني الذي تحرص روسيا على أن يكون ضمن أولوياتها".
https://sarabic.ae/20250811/ترامب-حول-تأكيد-لقائه-مع-بوتين-أنا-متوجه-إلى-روسيا-يوم-الجمعة--عاجل-1103609534.html
https://sarabic.ae/20250810/محلل-اجتماع-بوتين-وترامب-قد-يعيد-تشكيل-النظام-العالمي-1103580592.html
https://sarabic.ae/20250810/انعكاسات-اللقاء-المرتقب-بين-بوتين-وترامب-على-ملفات-الشرق-الأوسط--1103577999.html
ألاسكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103611807_0:0:772:579_1920x0_80_0_0_5a972054fbddbd13daee5ec2be5caca6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, لقاء, ألاسكا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, لقاء, ألاسكا, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير لـ"سبوتنيك": نعول على لقاء بوتين وترامب لحل القضايا الدولية الشائكة
حصري
تحدث ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بزنس روشا"، الدكتور علاء زعرب، عن العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأثير اللقاء المرتقب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حل القضايا الدولية الشائكة وعلى رأسها الصراع الروسي الأوكراني، والحرب على قطاع غزة.
وقال زعرب في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العلاقة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تاريخية، تعود إلى تأسيس الأخيرة، وبدء التبادل التجاري والسياحي والعسكري بينها وبين روسيا
، مشيرا الى الدور الفاعل للإمارات التي تمثل رقما مهما في المعادلات والسياسات العالمية في الاقتصاد والسياسة".
وأشار زعرب إلى الزيارة التي قام بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اَل نهيان إلى موسكو، قبل أيام، لتوسيع التعاون بين البلدين وبحث قضايا الشرق الأوسط"، مدللا بالدور المهم للإمارات في الحرب الأوكرانية، وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، ناهيك عن تقديم المساعدات إلى قطاع غزة".
وإذ لفت زعرب إلى "البيئة الناجحة والمستقطبة للاستثمارات المتوفرة في دولة الإمارات"، عزا ذلك إلى عوامل مهمة كـ "البيئة الاستثمارية والضمانات والحماية المقدمة للمستثمرين، البنية التحتية والخدمات، الحكومة الذكية التي تسهل التعاملات".
وحول انعكاس اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي في ألاسكا، على الاقتصاد الروسي والقضايا الدولية، قال زعرب: "بالتأكيد سينعكس هذا اللقاء إيجابا على الاقتصاد الروسي، والأوروبي أيضا، حيث أن رفع العقوبات الغربية سيفتح الأسواق الروسية على أسواق جديدة في أوروبا"، مضيفا: "معظم الدول الاوروبية تعاني أكثر من روسيا بسببب العقوبات، خاصة الشركات الألمانية التي لها مصالح كبيرة مع روسيا".
وأردف: "ما فاجأ العالم بأسره، هو كيف لم يتأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الغربية
، وكيف لم يتأثر الروبل الروسي كثيرا، والسبب في ذلك أن السوق الروسية ضخمة، واستطاعت أن تلبي حاجة السوق المحلية من خلال إنتاجها المحلي المتنوع والذي يتمتع بجودة كبيرة".
ولف زعرب إلى "إسهام منظمة الأعمال "بزنس روشا"، في تسهيل اللقاءات بين رجال الاعمال وأصحاب الشركات الروسية مع نظرائهم العرب، ومساعدتهم في تقديم الصورة الصحيحة لأعمالهم في السوق العربية"، مؤكدا "وجود توجه عربي نحو التكنولوجية الروسية".
وفي ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد زعرب أن "استهداف الإعلاميين في غزة بقصف إسرائيلي
، هو جريمة بشعة تتجاوز كل حدود الإنسانية والمفاهيم العسكرية، وهي محاولة لطمس الحقائق وكم الأفواه"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي، وغياب الموقف العربي الموحد والفعال يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة عدوانه السافر".
وأعرب زعرب عن أمله أن "يتم خلال لقاء بويتن- ترامب، إيجاد حل للقضايا الشائكة، كالصراع في أوكرانيا، وحل لقضايا المنطقة، والالتزام بالقرارات الدولية، ومساعدة الشعوب في الحصول على الأمن والأمان للشعوب".
وحول موقف روسيا من القضية الفلسطينية، أكد زعرب أن "موقف روسيا واحد
وثابت منذ الاتحاد السوفيتي وحتى اليوم لم يتغير، إذ إن موسكو لم تخذل الفلسطينيين في قرار أو في تصويت داخل الأمم المتحدة"، واختتم: " صحيح أن الأولويات الروسية اليوم متركزة في أوكرانيا، إلا أن هناك مختصين بالملف الفلسطيني الذي تحرص روسيا على أن يكون ضمن أولوياتها".