إعلام أمريكي: مسؤول كبير في "الناتو" يتواجد في ألاسكا للتشاور مع ترامب

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن أن مسؤول كبير في حلف "الناتو"، يتواجد في ألاسكا قبيل القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، لتقديم المشورة لترامب،... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن مسؤول كبير في حلف "الناتو" أن القائد الأعلى لقوات حلف "الناتو" في أوروبا، أليكسوس غرينكيفيتش، موجود في ألاسكا اليوم لتقديم المشورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، بشأن الشؤون العسكرية، في ظل سعي الرئيس إلى "إنهاء (الصراع في أوكرانيا ) سلمياً".وجاء في منشور لوسائل الإعلام الأمريكية: "أليكسوس غرينكيفيتش في ألاسكا اليوم لتقديم المشورة للرئيس ترامب، ووزير الدفاع هيغسيث، بشأن القضايا العسكرية، حيث يسعى الرئيس إلى" إنهاء (الصراع في أوكرانيا) بسلام". وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

