خبير: لقاء بوتين وترامب تاريخي والغرب بات في ورطة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: لقاء بوتين وترامب تاريخي والغرب بات في ورطة
خبير: لقاء بوتين وترامب تاريخي والغرب بات في ورطة
وصف الدكتور مختار غباشي، رئيس مركز "الفارابي" للدراسات السياسية والاستراتيجية، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بـ"التاريخي"،...
حصري
تقارير سبوتنيك
قمة ألاسكا
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
وأضاف غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الكثيرين يعلقون آمالهم على هذا اللقاء، في أن يفتح آفاق حل للكثير من الملفات العالقة، وكذلك آفاق تواصل ما بين واشنطن وموسكو، في ظل تاريخ الصراع القديم الحديث بينهما".وأكد أن "مسألة إعادة الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، لا يزال بعيدًا، حيث يدرك الدب الروسي جيدًا بأن أمريكا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي السبب الرئيسي في خلق الصراع داخل أوكرانيا، بعد دفعها لمواجهة روسيا وإغراءها بالانضمام إلى حلف الناتو، وكانت النتيجة ما نراه الآن".وقال الدكتور مختار غباشي إن "اللقاء قد يمهّد لرؤى متبادلة، ومصالح مشتركة بين الدولتين، وكذلك آليات توافق في الكثير من الملفات، لا سيما وأن واشنطن أدركت حجم الورطة التي دخلت فيها، حيث لم تفلح خطتها في فرض عقوبات على روسيا، ولم تنجح محاولة تحييد موسكو في الكثير من الملفات، لذلك وجد ترامب أنه من الضروري فتح الباب للتعاون عبر هذا اللقاء الهام".وأوضح أن "الغرب في ورطة كبيرة، هم ليسوا قادرين على ملء الفراغ الأمريكي حال خرجت من الصراع الأوكراني، حيث لا يملك القدرة على إعادة أوكرانيا إلى سابق عهدها أو تحدي روسيا والدخول في صراع معها، سيكون الخاسر الأول دول الاتحاد الأوروبي".وبشأن إمكانية تماهي الغرب وأوكرانيا في مسار الحل السياسي، قال محاور "سبوتنيك"، إن "المسألة الآن في ملعبهم، والشروط الروسية ستكون كبيرة، لا يمكن الحديث عن شبه جزيرة القرم أو الشرق الأوكراني، الذي استفتى على الانفصال وتم بالموافقة، وكذلك تفريغ أوكرانيا من السلاح، وتحييد وجود أي تهديد مستقبلي من قبلها لروسيا".وأنهى غباشي حديثه، قائلا: "هذا الصراع الذي فُتح كبيرًا، ومسألة غلقه يحتاج الكثير من الجهد والتضحيات من جانب واشنطن ودول الغرب، حيث من المستحيل أن يخرج بوتين خاسرا من هذا الصراع بعد كل ما حققه".وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد".وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
غزة
لبنان
خبير: لقاء بوتين وترامب تاريخي والغرب بات في ورطة

وصف الدكتور مختار غباشي، رئيس مركز "الفارابي" للدراسات السياسية والاستراتيجية، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بـ"التاريخي"، حيث جمع قادة أقوى قوتين نوويتين وعسكريتين في العالم.
وأضاف غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الكثيرين يعلقون آمالهم على هذا اللقاء، في أن يفتح آفاق حل للكثير من الملفات العالقة، وكذلك آفاق تواصل ما بين واشنطن وموسكو، في ظل تاريخ الصراع القديم الحديث بينهما".
وأكد أن "مسألة إعادة الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، لا يزال بعيدًا، حيث يدرك الدب الروسي جيدًا بأن أمريكا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي السبب الرئيسي في خلق الصراع داخل أوكرانيا، بعد دفعها لمواجهة روسيا وإغراءها بالانضمام إلى حلف الناتو، وكانت النتيجة ما نراه الآن".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم تحسم بعد
06:29 GMT
وقال الدكتور مختار غباشي إن "اللقاء قد يمهّد لرؤى متبادلة، ومصالح مشتركة بين الدولتين، وكذلك آليات توافق في الكثير من الملفات، لا سيما وأن واشنطن أدركت حجم الورطة التي دخلت فيها، حيث لم تفلح خطتها في فرض عقوبات على روسيا، ولم تنجح محاولة تحييد موسكو في الكثير من الملفات، لذلك وجد ترامب أنه من الضروري فتح الباب للتعاون عبر هذا اللقاء الهام".

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أوضح غباشي أن "العالم الغربي تورط بقوة في الصراع، وارتفعت نسب التضخم لديه، وخسر جزءا كبيرا من رصيده وعلاقاته مع الطرف الروسي، فيما لم يحققوا أي نجاح يذكر".

وأوضح أن "الغرب في ورطة كبيرة، هم ليسوا قادرين على ملء الفراغ الأمريكي حال خرجت من الصراع الأوكراني، حيث لا يملك القدرة على إعادة أوكرانيا إلى سابق عهدها أو تحدي روسيا والدخول في صراع معها، سيكون الخاسر الأول دول الاتحاد الأوروبي".
وبشأن إمكانية تماهي الغرب وأوكرانيا في مسار الحل السياسي، قال محاور "سبوتنيك"، إن "المسألة الآن في ملعبهم، والشروط الروسية ستكون كبيرة، لا يمكن الحديث عن شبه جزيرة القرم أو الشرق الأوكراني، الذي استفتى على الانفصال وتم بالموافقة، وكذلك تفريغ أوكرانيا من السلاح، وتحييد وجود أي تهديد مستقبلي من قبلها لروسيا".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
سيارتو: العالم أصبح أكثر أمانا بعد قمة بوتين وترامب
08:05 GMT
وأنهى غباشي حديثه، قائلا: "هذا الصراع الذي فُتح كبيرًا، ومسألة غلقه يحتاج الكثير من الجهد والتضحيات من جانب واشنطن ودول الغرب، حيث من المستحيل أن يخرج بوتين خاسرا من هذا الصراع بعد كل ما حققه".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد".
وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
