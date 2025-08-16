https://sarabic.ae/20250816/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-تاريخي-والغرب-بات-في-ورطة-1103818916.html

خبير: لقاء بوتين وترامب تاريخي والغرب بات في ورطة

وصف الدكتور مختار غباشي، رئيس مركز "الفارابي" للدراسات السياسية والاستراتيجية، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بـ"التاريخي"،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_2f79e8b6c8d82848f13fc046f0a317e4.jpg

وأضاف غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الكثيرين يعلقون آمالهم على هذا اللقاء، في أن يفتح آفاق حل للكثير من الملفات العالقة، وكذلك آفاق تواصل ما بين واشنطن وموسكو، في ظل تاريخ الصراع القديم الحديث بينهما".وأكد أن "مسألة إعادة الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، لا يزال بعيدًا، حيث يدرك الدب الروسي جيدًا بأن أمريكا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي السبب الرئيسي في خلق الصراع داخل أوكرانيا، بعد دفعها لمواجهة روسيا وإغراءها بالانضمام إلى حلف الناتو، وكانت النتيجة ما نراه الآن".وقال الدكتور مختار غباشي إن "اللقاء قد يمهّد لرؤى متبادلة، ومصالح مشتركة بين الدولتين، وكذلك آليات توافق في الكثير من الملفات، لا سيما وأن واشنطن أدركت حجم الورطة التي دخلت فيها، حيث لم تفلح خطتها في فرض عقوبات على روسيا، ولم تنجح محاولة تحييد موسكو في الكثير من الملفات، لذلك وجد ترامب أنه من الضروري فتح الباب للتعاون عبر هذا اللقاء الهام".وأوضح أن "الغرب في ورطة كبيرة، هم ليسوا قادرين على ملء الفراغ الأمريكي حال خرجت من الصراع الأوكراني، حيث لا يملك القدرة على إعادة أوكرانيا إلى سابق عهدها أو تحدي روسيا والدخول في صراع معها، سيكون الخاسر الأول دول الاتحاد الأوروبي".وبشأن إمكانية تماهي الغرب وأوكرانيا في مسار الحل السياسي، قال محاور "سبوتنيك"، إن "المسألة الآن في ملعبهم، والشروط الروسية ستكون كبيرة، لا يمكن الحديث عن شبه جزيرة القرم أو الشرق الأوكراني، الذي استفتى على الانفصال وتم بالموافقة، وكذلك تفريغ أوكرانيا من السلاح، وتحييد وجود أي تهديد مستقبلي من قبلها لروسيا".وأنهى غباشي حديثه، قائلا: "هذا الصراع الذي فُتح كبيرًا، ومسألة غلقه يحتاج الكثير من الجهد والتضحيات من جانب واشنطن ودول الغرب، حيث من المستحيل أن يخرج بوتين خاسرا من هذا الصراع بعد كل ما حققه".وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد".وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.

