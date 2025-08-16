https://sarabic.ae/20250816/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-لقاء-بوتين-وترامب-كان-ضروريا-بعد-فشل-محاولات-الغرب-في-حصار-روسيا-1103824835.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وترامب كان ضروريا بعد فشل محاولات الغرب في حصار روسيا

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وترامب كان ضروريا بعد فشل محاولات الغرب في حصار روسيا

سبوتنيك عربي

وصف الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، لقاء الرئيس بوتين وترامب بـ "المهم"، مؤكدًا أنه كان مطلوبا في هذا التوقيت،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T14:45+0000

2025-08-16T14:45+0000

2025-08-16T14:45+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

لبنان

غزة

قمة ألاسكا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103788942_0:0:3486:1961_1920x0_80_0_0_90c0871c2b0cfce8ede2e0157ffc84ec.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن اللقاء يرسي أُسسا جديدة حول ضرورة الجلوس على طاولة التفاوض، من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى وقف القتال، لا سيما في ظل الموقف الأوروبي بشأن استمرار العقوبات، والمضي قدما في تسليح أوكرانيا، ودفعها للمواجهة العسكرية.وأكد أن "اللقاء مهم في سياق جلوس روسيا كطرف أساسي في المفاوضات، ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل مع الدول الأوروبية التي تدور في فلكها، لوقف الحرب مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا الاستراتيجية في المنطقة".وتابع: "محاولات خنق روسيا من خلال العقوبات، وفرض الشروط عليها لم تنجح، لذلك أصبح الجميع مجبرا على موضوع التفاوض، والجلوس على طاولة الحوار مع موسكو، معتبرًا أن اللقاء سيترتب عليه مجموعة لقاءات مهمة في المرحلة المقبلة".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب المروّعة بين روسيا وأوكرانيا، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحًا أنه، "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدًا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا".وأضاف: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي، يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.

https://sarabic.ae/20250816/وزير-أسبق-للخارجية-اللبنانية-لقاء-بوتين--ترامب-حدث-بحد-ذاته-وللأوروبيين-مواقفهم-وحساباتهم-1103820212.html

https://sarabic.ae/20250816/ماكرون-يكشف-عن-اجتماع--قريب-لـتحالف-الراغبين-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103819667.html

https://sarabic.ae/20250816/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-تاريخي-والغرب-بات-في-ورطة-1103818916.html

لبنان

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, غزة, قمة ألاسكا