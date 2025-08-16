https://sarabic.ae/20250816/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-لقاء-بوتين-وترامب-كان-ضروريا-بعد-فشل-محاولات-الغرب-في-حصار-روسيا-1103824835.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وترامب كان ضروريا بعد فشل محاولات الغرب في حصار روسيا
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وترامب كان ضروريا بعد فشل محاولات الغرب في حصار روسيا
وصف الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، لقاء الرئيس بوتين وترامب بـ "المهم"، مؤكدًا أنه كان مطلوبا في هذا التوقيت
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن اللقاء يرسي أُسسا جديدة حول ضرورة الجلوس على طاولة التفاوض، من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى وقف القتال، لا سيما في ظل الموقف الأوروبي بشأن استمرار العقوبات، والمضي قدما في تسليح أوكرانيا، ودفعها للمواجهة العسكرية.وأكد أن "اللقاء مهم في سياق جلوس روسيا كطرف أساسي في المفاوضات، ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل مع الدول الأوروبية التي تدور في فلكها، لوقف الحرب مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا الاستراتيجية في المنطقة".وتابع: "محاولات خنق روسيا من خلال العقوبات، وفرض الشروط عليها لم تنجح، لذلك أصبح الجميع مجبرا على موضوع التفاوض، والجلوس على طاولة الحوار مع موسكو، معتبرًا أن اللقاء سيترتب عليه مجموعة لقاءات مهمة في المرحلة المقبلة".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب المروّعة بين روسيا وأوكرانيا، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحًا أنه، "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدًا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا".وأضاف: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي، يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
وصف الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، لقاء الرئيس بوتين وترامب بـ "المهم"، مؤكدًا أنه كان مطلوبا في هذا التوقيت، في ظل محاولات فرض عقوبات وشروط على روسيا من أجل أوكرانيا.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن اللقاء يرسي أُسسا جديدة حول ضرورة الجلوس على طاولة التفاوض، من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى وقف القتال، لا سيما في ظل الموقف الأوروبي بشأن استمرار العقوبات، والمضي قدما في تسليح أوكرانيا، ودفعها للمواجهة العسكرية.
وأكد أن "اللقاء مهم في سياق جلوس روسيا كطرف أساسي في المفاوضات، ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل مع الدول الأوروبية التي تدور في فلكها، لوقف الحرب مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا الاستراتيجية
في المنطقة".
وتابع: "محاولات خنق روسيا من خلال العقوبات، وفرض الشروط عليها لم تنجح، لذلك أصبح الجميع مجبرا على موضوع التفاوض، والجلوس على طاولة الحوار مع موسكو، معتبرًا أن اللقاء سيترتب عليه مجموعة لقاءات مهمة في المرحلة المقبلة".
ويرى المسؤول الفلسطيني أن روسيا الآن في أكثر درجات الانسجام مع تحقيق مطالبها المحقة، لوقف الصراع في أوكرانيا على أساس الحفاظ على مصالح روسيا الاستراتيجية، وضمان عدم المساس بأمنها القومي في المستقبل.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع الرئيس زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".
وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب المروّعة بين روسيا وأوكرانيا، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".
وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحًا أنه، "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدًا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا".
وأضاف: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي، يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا
. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.