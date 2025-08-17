https://sarabic.ae/20250817/القوات-الروسية-تدمر-موقع-تخزين-لصواريخ-سابسان-الأوكرانية--عاجل--1103841895.html

القوات الروسية تدمر موقعا لتخزين صواريخ "سابسان" الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الروسية، دمر موقعا لتخزين الصواريخ العملياتية التكتيكية "سابسان"، تابع للقوات... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، موقع تخزين للصواريخ العملياتية التكتيكية "سابسان" ومكوناتها، واستهدف البنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 142 منطقة".وفي الأسبوع الماضي، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه وبجهود مشتركة مع القوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية التكتيكية، لتوجيه ضربات في عمق روسيا.وأردف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "أوكرانيا كانت تخطط لاستخدام الصواريخ لتوجيه ضربات في عمق روسيا"، موضحًا أن "أوكرانيا طوّرت سرًا برنامجها الصاروخي الخاص باستخدام تقنيات ومخزونات متبقية من زمن الاتحاد السوفييتي السابق".وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 420 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة رادار إسرائيلية الصنع".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها وتقدمت في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات للذخيرة والمواد".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل جوية موجهة، و300 طائرة مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي

