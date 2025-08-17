"عين في السماء"... روسيا تطور مسيرة ذكية للرصد العسكري والمدني بقدرات عالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250817/عين-في-السماء-روسيا-تطور-مسيرة-ذكية-للرصد-العسكري-والمدني-بقدرات-عالية-1103857179.html
"عين في السماء"... روسيا تطور مسيرة ذكية للرصد العسكري والمدني بقدرات عالية
"عين في السماء"... روسيا تطور مسيرة ذكية للرصد العسكري والمدني بقدرات عالية
سبوتنيك عربي
أنشأت شركة تطوير الطائرات دون طيار الروسية "فالكيري"، طائرة مسيرة متعددة الاستخدامات لنقل البيانات في ظلّ أنظمة الحرب الإلكترونية، وقد عرضت هذه الطائرة لأول... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T16:11+0000
2025-08-17T16:11+0000
مجتمع
علوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
علماء
علماء روس
طائرة مسيرة
طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
درون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093366726_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1e7ab4d2a1fb45b4ced2d0c90a0fd71.jpg
وصرح يفغيني سيرديتشني، الرئيس التنفيذي لشركة "فالكيري" للتصميم لوكالة "سبوتنيك": "هذا جهاز طوّره مهندسونا بالكامل، من حيث هيكل الطائرة وتجميع المكونات الإلكترونية في شبكة واحدة، مع مراعاة الأسلاك وتوزع الوزن وموقع العناصر، في المكان المناسب لنقل البيانات".وأشار سيرديتشني إلى إمكانية استخدام الطائرة في المجال العسكري كطائرة استطلاع جوي، قادرة على نقل معلومات عالية الجودة بسرعة لتحليلها لاحقًا، ويمكن للطائرة المسيّرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة.وذكر أن الطائرة المسيرة تحقق أداءً ممتازًا في مراقبة مشاريع البنية التحتية الموزعة، مثل البنية التحتية لخطوط الأنابيب، وأنابيب الغاز، وخطوط الكهرباء، ومراقبة السواحل، والبحث عن حرائق الغابات. كما أنها قادرة على المشاركة في عمليات الإنقاذ، ويمكن استخدامها للبحث عن الأشخاص باستخدام جهاز تصوير حراري.ويعتقد الخبير الروسي الرائد في مجال الطائرات دون طيار، دينيس فيدوتينوف، أن "شركة "فالكيري" نجحت في إنشاء مجمّع طائرات دون طيار محسّن من حيث الجمع بين العديد من المعايير الرئيسية، بما في ذلك مدة الطيران، والموثوقية، والتكلفة. هذه الميزات تتيح تقييمًا إيجابيًا لآفاق هذا المجمّع، سواءً من حيث الاستخدام المحلي أو التصدير.وخلص فيدوتينوف إلى أن "وجود منظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية يسمح باستخدام الطائرات دون طيار خارج نطاق خطوط الاتصالات اللاسلكية المباشرة أو في المناطق التي تنشط فيها أنظمة الحرب الإلكترونية. ومن الممكن استخدام حلول محلية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية هنا مستقبلًا".لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعيةطائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو
https://sarabic.ae/20250606/لأول-مرة-روسيا-تكشف-عن-تقنية-لإطلاق-المسيرات-من-محطة-فضائية-1101394692.html
https://sarabic.ae/20250202/روسيا-ابتكار-مجمع-هجين-للطائرات-المسيرة-للاستجابة-للطوارئ---1097396980.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093366726_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ebb68dfbd6ad50597a20d46978113894.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء, علماء روس, طائرة مسيرة, طائرة بدون طيار, طائرة بدون طيار, درون, طائرة درون
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء, علماء روس, طائرة مسيرة, طائرة بدون طيار, طائرة بدون طيار, درون, طائرة درون

"عين في السماء"... روسيا تطور مسيرة ذكية للرصد العسكري والمدني بقدرات عالية

16:11 GMT 17.08.2025
© Photo / t.me/kalashnikovnews طائرة "إس كي آ تي" المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية
طائرة إس كي آ تي المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© Photo / t.me/kalashnikovnews
تابعنا عبر
أنشأت شركة تطوير الطائرات دون طيار الروسية "فالكيري"، طائرة مسيرة متعددة الاستخدامات لنقل البيانات في ظلّ أنظمة الحرب الإلكترونية، وقد عرضت هذه الطائرة لأول مرة في منتدى الطائرات المسيّرة في موسكو.
وصرح يفغيني سيرديتشني، الرئيس التنفيذي لشركة "فالكيري" للتصميم لوكالة "سبوتنيك": "هذا جهاز طوّره مهندسونا بالكامل، من حيث هيكل الطائرة وتجميع المكونات الإلكترونية في شبكة واحدة، مع مراعاة الأسلاك وتوزع الوزن وموقع العناصر، في المكان المناسب لنقل البيانات".
وأشار سيرديتشني إلى إمكانية استخدام الطائرة في المجال العسكري كطائرة استطلاع جوي، قادرة على نقل معلومات عالية الجودة بسرعة لتحليلها لاحقًا، ويمكن للطائرة المسيّرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة.
المركبتان الفضائيتان الروسية سويوز والأمريكية بروغريس، والالتحام مع محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
لأول مرة... روسيا تكشف عن تقنية لإطلاق المسيرات من محطة فضائية
6 يونيو, 14:27 GMT
وأضاف سيرديتشني: "من الناحية العسكرية، تعدّ هذه طائرة استطلاعية، قادرة على بثّ الفيديو مباشرةً، بالإضافة إلى مجموعة من الصور الجوية، حسب المعدات المجهزة، بصيغة "GeoTIFF" في الوقت الفعلي، مع نقل هذه الصور عبر الإنترنت، على سبيل المثال، إلى خادم سحابي، ومعالجتها لاحقًا باستخدام الشبكات العصبية".
وذكر أن الطائرة المسيرة تحقق أداءً ممتازًا في مراقبة مشاريع البنية التحتية الموزعة، مثل البنية التحتية لخطوط الأنابيب، وأنابيب الغاز، وخطوط الكهرباء، ومراقبة السواحل، والبحث عن حرائق الغابات. كما أنها قادرة على المشاركة في عمليات الإنقاذ، ويمكن استخدامها للبحث عن الأشخاص باستخدام جهاز تصوير حراري.
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ
2 فبراير, 08:31 GMT
ويعتقد الخبير الروسي الرائد في مجال الطائرات دون طيار، دينيس فيدوتينوف، أن "شركة "فالكيري" نجحت في إنشاء مجمّع طائرات دون طيار محسّن من حيث الجمع بين العديد من المعايير الرئيسية، بما في ذلك مدة الطيران، والموثوقية، والتكلفة. هذه الميزات تتيح تقييمًا إيجابيًا لآفاق هذا المجمّع، سواءً من حيث الاستخدام المحلي أو التصدير.
وخلص فيدوتينوف إلى أن "وجود منظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية يسمح باستخدام الطائرات دون طيار خارج نطاق خطوط الاتصالات اللاسلكية المباشرة أو في المناطق التي تنشط فيها أنظمة الحرب الإلكترونية. ومن الممكن استخدام حلول محلية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية هنا مستقبلًا".
لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعية
طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала