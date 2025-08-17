https://sarabic.ae/20250817/عين-في-السماء-روسيا-تطور-مسيرة-ذكية-للرصد-العسكري-والمدني-بقدرات-عالية-1103857179.html

"عين في السماء"... روسيا تطور مسيرة ذكية للرصد العسكري والمدني بقدرات عالية

"عين في السماء"... روسيا تطور مسيرة ذكية للرصد العسكري والمدني بقدرات عالية

أنشأت شركة تطوير الطائرات دون طيار الروسية "فالكيري"، طائرة مسيرة متعددة الاستخدامات لنقل البيانات في ظلّ أنظمة الحرب الإلكترونية، وقد عرضت هذه الطائرة لأول... 17.08.2025

وصرح يفغيني سيرديتشني، الرئيس التنفيذي لشركة "فالكيري" للتصميم لوكالة "سبوتنيك": "هذا جهاز طوّره مهندسونا بالكامل، من حيث هيكل الطائرة وتجميع المكونات الإلكترونية في شبكة واحدة، مع مراعاة الأسلاك وتوزع الوزن وموقع العناصر، في المكان المناسب لنقل البيانات".وأشار سيرديتشني إلى إمكانية استخدام الطائرة في المجال العسكري كطائرة استطلاع جوي، قادرة على نقل معلومات عالية الجودة بسرعة لتحليلها لاحقًا، ويمكن للطائرة المسيّرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة.وذكر أن الطائرة المسيرة تحقق أداءً ممتازًا في مراقبة مشاريع البنية التحتية الموزعة، مثل البنية التحتية لخطوط الأنابيب، وأنابيب الغاز، وخطوط الكهرباء، ومراقبة السواحل، والبحث عن حرائق الغابات. كما أنها قادرة على المشاركة في عمليات الإنقاذ، ويمكن استخدامها للبحث عن الأشخاص باستخدام جهاز تصوير حراري.ويعتقد الخبير الروسي الرائد في مجال الطائرات دون طيار، دينيس فيدوتينوف، أن "شركة "فالكيري" نجحت في إنشاء مجمّع طائرات دون طيار محسّن من حيث الجمع بين العديد من المعايير الرئيسية، بما في ذلك مدة الطيران، والموثوقية، والتكلفة. هذه الميزات تتيح تقييمًا إيجابيًا لآفاق هذا المجمّع، سواءً من حيث الاستخدام المحلي أو التصدير.وخلص فيدوتينوف إلى أن "وجود منظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية يسمح باستخدام الطائرات دون طيار خارج نطاق خطوط الاتصالات اللاسلكية المباشرة أو في المناطق التي تنشط فيها أنظمة الحرب الإلكترونية. ومن الممكن استخدام حلول محلية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية هنا مستقبلًا".لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعيةطائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو

