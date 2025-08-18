https://sarabic.ae/20250818/الحكومة-السورية-تتحمل-المسؤولية-عشيرة-لبنانية-تحذر-من-انفلات-الأمور-على-الحدود-الشمالية-الشرقية--1103889421.html

"الحكومة السورية تتحمل المسؤولية".. عشيرة لبنانية تحذر من انفلات الأمور على الحدود الشمالية الشرقية

"الحكومة السورية تتحمل المسؤولية".. عشيرة لبنانية تحذر من انفلات الأمور على الحدود الشمالية الشرقية

نددت عشيرة آل الحاج حسن اللبنانية بإقدام مسلحين من الجانب السوري على قتل المواطن اللبناني خضر محمد الحاج حسن أمام منزله، في بلدة حوش السيد علي الحدودية، واصفة...

وقالت عشيرة آل الحاج حسن، في بيان شديد اللهجة: "هذه الجريمة ليست الأولى في سياق الاعتداءات التي يقوم بها المسلحون السوريون على بلدة لبنانية اَمنة، رغم وجود الجيش اللبناني داخلها، ومن دون أن تتخذ السلطات اللبنانية اجراءات حازمة لحماية مواطنيها"، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.وشدد البيان الذي صدر عقب اجتماع موسع للعشيرة أمس الأحد، على أن "الوضع الأمني على الحدود الشمالية والشرقية بلغ مرحلة الخطر، وأن أبناء المنطقة الذين لطالما راهنوا على الحكمة والدولة، لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من التسويف والتجاهل".وإذ أدان البيان "الأعمال الإجرامية التي يقوم بها المسلحون السوريون من دون رادع"، فإنه حمّل "الجانب الرسمي السوري مسؤوليه هذه الأعمال الإجرامية".كما استنكر البيان "استمرار الحكومة اللبنانية في اعتماد سياسة حصرية السلاح، في الوقت الذي تبدو فيه عاجزة عن الدفاع عن أهلها"، مؤكدا "رفض محاولات ربط الأحداث الأمنية بالتهريب"، وداعيا إلى "ضبط الحدود بشكل جدي".وتشهد الحدود اللبنانية السورية حالة من التوتر الأمني في ظل تقارير عن استنفار عسكري متبادل ومخاوف من محاولات مسلحين متشددين داخل سوريا، خطف عناصر من الجيش اللبناني، لمبادلتهم مع سجناء في لبنان.وكانت الحدود السورية اللبنانية، قد شهدت توترات في مارس/ آذار الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل وإصابة عدد من عناصرها إثر كمين، قالت إن "مسلحين تابعين لـ"حزب الله" اللبناني نفذوه"، ثم اندلعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني دامت لعدة أيام قبل أن تعلن وزارتا دفاعي البلدين عن التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات.وفي الشهر ذاته، استضافت السعودية اجتماعا بين وزيري الدفاع السوري واللبناني، وتم توقيع اتفاق، أكد خلاله الجانبان أهمية ترسيم الحدود بين البلدين.

