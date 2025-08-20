عربي
حماس تعلن تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر في هجوم على موقع عسكري جنوبي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عملية عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، ضد موقع إسرائيلي مستحدث جنوب شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T10:27+0000
2025-08-20T10:35+0000
حماس تعلن تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر في هجوم على موقع عسكري جنوبي قطاع غزة

10:27 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 10:35 GMT 20.08.2025)
© AP Photo / Hassan Eslaiahالوضع في خانيونس، حدود قطاع غزة
الوضع في خانيونس، حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Hassan Eslaiah
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عملية عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، ضد موقع إسرائيلي مستحدث جنوب شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
ووفقا للبيان الصادر عن الكتائب، قامت قوة قسامية قوامها فصيل مشاة باقتحام الموقع واستهداف عدد من دبابات الحراقة من نوع "ميركفا 4" باستخدام عبوات الشواظ والعمل الفدائي وقذائف "الياسين 105".
وأضاف البيان أن "القوة استهدفت أيضا عددا من المنازل التي يتحصن بداخلها الجنود الإسرائيليين بواقع 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد، إلى جانب نيران الأسلحة الرشاشة، حيث اقتحم المجاهدون المنازل وأجهزوا على عدد من الجنود داخلهم "من المسافة صفر" باستخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدية".
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
إعلام إسرائيلي: الجيش بصدد استدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال غزة
06:33 GMT
كما أعلنت الكتائب عن إصابة قائد إحدى الدبابات "إصابة قاتلة"، وتدمير المواقع المحيطة بعملية الاقتحام بعدد من قذائف الهاون لعرقلة وصول التعزيزات.
ولفت البيان إلى "أنه تم تأمين انسحاب المجاهدين من مكان العملية بعد دك الموقع بقذائف الهاون"، مشيرا إلى أن أحد الاستشهاديين فجر نفسه عند وصول قوة إنقاذ إسرائيلية، "أوقعهم بين قتيل وجريح".
وأكدت كتائب القسام أن الهجوم استمر لعدة ساعات، ورصد عناصرها هبوط طائرات مروحية لإخلاء المصابين، في إشارة إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
"عربات جدعون 2".. وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على عميلة السيطرة على غزة
06:16 GMT
من جانبها، قالت إذاعة الجيش العدو الإسرائيلي إن عدد المسلحين الذين شاركوا في الهجوم المنظم وحاولوا التسلل إلى داخل التحصين يتراوح بين 14 و15، وقد خرجوا من فتحة نفق قريبة.
وأضافت أن المسلحين وصلوا إلى مسافة قريبة جدا من التحصين، حتى مدخل الموقع تقريبًا، وواجهوا عن قرب الجنود الذين كانوا يحرسون المكان، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالرصاص من مسافة صفر بين الجنود والمسلحين، وتشير التقدير إلى أن عناصر حماس خططوا للتسلل إلى داخل الموقع وأسر جنود.
وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل محمد نائف أبو شاملة، قائد سرية النخبة في حركة حماس الفلسطينية، وأحد المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
