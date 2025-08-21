https://sarabic.ae/20250821/القوات-الروسية-تشل-حركة-الإمدادات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-سومي-1103977816.html
أفادت قوات للأجهزة الأمنية، بأن إمدادات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي قد شُلَّت بفضل الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الروسية. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال مصدر في لوكالة "سبوتنيك": "لقد شلت الطائرات دون طيار الروسية الاعتراضية بشكل شبه كامل إمدادات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع الخطوط الأمامية".ووفقا له فإن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أيضًا القدرة على إجلاء الجرحى.وأضاف أن الروح المعنوية والانضباط في الكتيبة ضعيفة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
وقال مصدر في لوكالة "سبوتنيك": "لقد شلت الطائرات دون طيار الروسية الاعتراضية بشكل شبه كامل إمدادات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع الخطوط الأمامية".
وتابع: " المسلحون يشكون من أنهم تركوا بدون ماء وغذاء وأدوية".
ووفقا له فإن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أيضًا القدرة على إجلاء الجرحى.
وفي القرب من فولشانسك في مقاطعة خاركوف قال جهاز الأمن: "القيادة الأوكرانية نشرت على الجبهة وحدات من الكتيبة التاسعة للبنادق المنفصلة من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة، والتي وصلت لتعويض الخسائر واستكملت بالأوكرانيين الذين تم تجنيدهم بالقوة".
وأضاف أن الروح المعنوية والانضباط في الكتيبة ضعيفة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.