متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة: إعلان المجاعة يجب أن يحفز العمل على وقفها

سبوتنيك عربي

أشادت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أولغا شيريفكو، بقرار الأمم المتحدة المتعلق بإعلان المجاعة رسميًا في القطاع، مشددة على... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت شيريفكو في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن تمكين العمليات الإنسانية المُنقذة للحياة في قطاع غزة، يتطلب وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار لوقف القتل، بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى جميع سكان غزة وبشكل عاجل.وترى المسؤولة الأممية، أن إدخال كميات أكبر من الغذاء والمساعدات الغذائية، إلى جانب تحسين كبير في التوصيل والتوزيع وإمكانية الوصول، بالإضافة إلى توفير المأوى والوقود وغاز الطهي ومدخلات إنتاج الغذاء، أمور بالغة الأهمية.وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".وأضاف: "المجاعة في غزة هي نتيجة مباشرة لأعمال إسرائيل المتعمدة... استخدام الجوع كأداة للحرب هو جريمة حرب. يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة والسماح بجميع المساعدات الإنسانية".من جهته، أفاد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بأن "مستوى الجوع بين الأطفال في غزة، قد تضاعف 3 مرات في 6 أشهر، حيث يعاني طفل واحد من كل 3 أطفال في غزة من سوء التغذية".وأكد المفوض العام للـ"أونروا"، أن "المجاعة في غزة، هي نتيجة مباشرة لحظر إسرائيل دخول الغذاء والمواد الأساسية على مدى شهور"، مؤكدًا أن "وقف انتشار المجاعة ممكن عبر وقف إطلاق النار والسماح للمنظمات الإنسانية بأداء عملها"، مشددًا على أنه "يمكن السماح باستمرار هذا الوضع في غزة مع الإفلات من العقاب".وفقا لتقرير التصنيف الدولي للأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فقد تم الاعتراف رسميًا بالمجاعة في قطاع غزة.ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.

