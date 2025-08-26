https://sarabic.ae/20250826/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-وتسيطر-على-نقاط-حاكمة-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1104136466.html

القوات الروسية تحسن تموضعها وتسيطر على نقاط حاكمة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية قد حسنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة (نقاط حاكمة)، على محاور عدة من منطقة العملية...

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

وجاء في بيان الدفاع الروسية اليومي حول سير تقدم العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن وحدات تجمع "تسينتر" الروسية واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر في تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا، ولواء للحرس الوطني في مناطق بلدات أوداتشنوي، وكراسنوارميسك، وكراسني ليمان، ورودينسكوي، ومورافكا، وديميتروف التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الدفاع الروسية، أن خساشر الجيش الأوكراني بلغت "نحو 400 عسكري، وسبع مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك مركبة مدرعة من طراز "سيناتور" صناعة كندية، وست سيارات ومدفع ميداني".وعلى محور آخر، "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" تشكيلات من ألوية الهجوم الجبلية الآلية، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الدفاع الإقليمي، التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات مالي شيرباكي، وبريوبراجينكا، وستيبنوغورسك، وبيلوغوري في مقاطعة زابوروجيا، وزمييفكا، ونيكولسكويه، وأنطونوفكا، وأوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون"، وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 65 عسكريًا و5 سيارات عسكرية، ومدفعية.

