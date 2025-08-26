عربي
القوات الروسية تحسن تموضعها وتسيطر على نقاط حاكمة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحسن تموضعها وتسيطر على نقاط حاكمة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
وجاء في بيان الدفاع الروسية اليومي حول سير تقدم العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن وحدات تجمع "تسينتر" الروسية واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر في تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا، ولواء للحرس الوطني في مناطق بلدات أوداتشنوي، وكراسنوارميسك، وكراسني ليمان، ورودينسكوي، ومورافكا، وديميتروف التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الدفاع الروسية، أن خساشر الجيش الأوكراني بلغت "نحو 400 عسكري، وسبع مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك مركبة مدرعة من طراز "سيناتور" صناعة كندية، وست سيارات ومدفع ميداني".وعلى محور آخر، "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" تشكيلات من ألوية الهجوم الجبلية الآلية، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الدفاع الإقليمي، التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات مالي شيرباكي، وبريوبراجينكا، وستيبنوغورسك، وبيلوغوري في مقاطعة زابوروجيا، وزمييفكا، ونيكولسكويه، وأنطونوفكا، وأوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون"، وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 65 عسكريًا و5 سيارات عسكرية، ومدفعية.
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية قد حسنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة (نقاط حاكمة)، على محاور عدة من منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدت نظام كييف خسائر جسيمة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية اليومي حول سير تقدم العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن وحدات تجمع "تسينتر" الروسية واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر في تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا، ولواء للحرس الوطني في مناطق بلدات أوداتشنوي، وكراسنوارميسك، وكراسني ليمان، ورودينسكوي، ومورافكا، وديميتروف التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الدفاع الروسية، أن خساشر الجيش الأوكراني بلغت "نحو 400 عسكري، وسبع مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك مركبة مدرعة من طراز "سيناتور" صناعة كندية، وست سيارات ومدفع ميداني".
وعلى محور آخر، "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" تشكيلات من ألوية الهجوم الجبلية الآلية، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الدفاع الإقليمي، التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات مالي شيرباكي، وبريوبراجينكا، وستيبنوغورسك، وبيلوغوري في مقاطعة زابوروجيا، وزمييفكا، ونيكولسكويه، وأنطونوفكا، وأوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون"، وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 65 عسكريًا و5 سيارات عسكرية، ومدفعية.
