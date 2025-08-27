https://sarabic.ae/20250827/إيران-تعلن-إشراف-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-على-استبدال-الوقود-بمحطة-بوشهر-النووية-1104216564.html

إيران تعلن إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استبدال الوقود بمحطة بوشهر النووية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشرفون على عملية استبدال وقود محطة...

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات كمالوندي جاءت في في تصريح صحفي، أكد خلالها أن أي تفتيش للوكالة الدولية في إيران يتم بعد الاتفاق على إطار ترتيبات التعاون وتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي في بلاده. وأشار كمالوندي على أن هذا الإجراء يأتي في سياق تنفيذ الجدول الزمني المحدد للمحطة النووية في مدينة بوشهر الواقعة جنوب إيران، مع ضمان تزويد شبكة الكهرباء بالقدرة اللازمة وفي الوقت المناسب.ولفت المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى أنه تم الاتفاق على إشراف مفتشي الوكالة الدولية على عملية تبديل الوقود هناك.وشدد كمالوندي على أنه "من البديهي أن أي عملية تفتيش ستجري بعد التوصل إلى تفاهم بين طهران والوكالة الدولية، حول إطار التعاون ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وذلك استنادا إلى قرار البرلمان الإيراني الأخير".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلًا".وقال بزشكيان: "لم يقل أحد إننا عندما نتحدث نعني الاستسلام، فالاستسلام ليس من طبيعتنا إطلاقا، ولكن من قال إننا يجب أن نخشى الحوار؟ إذا لم تتحدثوا، فماذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون القتال؟ لقد هاجمنا العدو، ودعونا نعيد بناء الأنقاض، وسيهاجموننا مرة أخرى؟ هذه ليست قضايا يمكننا التعامل معها عاطفيًا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.

