بين مطالب الحكومة اللبنانية وتهديدات إسرائيل.. ما هي قدرات "حزب الله" العسكرية وهل يمكن تفكيكها؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
يعد "حزب الله" اللبناني من أبرز الفاعلين في الشرق الأوسط، حيث طور ترسانة عسكرية ضخمة منذ الثمانينيات، جعلت منه قوة إقليمية ذات ثقل عسكري وسياسي.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الجاري، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني، مشيرا إلى أن بلاده كانت أمام خيارين إما الموافقة على "الورقة الأمريكية" أو "العزلة".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
جوزيف عون: عدم الموافقة على "الورقة الأمريكية" تعني عزلة لبنان
17 أغسطس, 19:49 GMT
وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".
وقال الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" نعيم قاسم، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات"، مضيفا: "المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة".
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
نعيم قاسم: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات
15 أغسطس, 09:45 GMT
وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدا "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
وأوضح قاسم: "سنعمل وفق مشروعنا الوطني في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله"، مضيفا: "الثابت هو المبادئ التي تأسس عليها حزب الله وأولوية المقاومة وكل الطرق لتحقيق الثوابت بالاستفادة مما حصل في معركتي الإسناد وأولي البأس قابلة للنقاش والتعديل بحسب نتائج التقويم".
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
المبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"
أمس, 09:19 GMT

ما هو سلاح "حزب الله"؟

رغم عدم وجود إحصائيات رسمية عن سلاح "حزب الله" اللبناني بسبب المستويات العالية من السرية المفروضة عليه، إلا أن هناك تقارير متخصصة تسلط الضوء على قدراته العسكرية خاصة ترسانته الصاروخية، بينما أشارت وسائل إعلام غربية في تقارير سابقة إلى حجم القوة الخاصة التابعة للحزب المعروفة بـ "قوة الرضوان".
وفيما يلي أبرز المعلومات المتاحة عن العتاد العسكري لـ"حزب الله" حسب موقع "ميسيل ثريت" المتخصص في الشؤون العسكرية.
يقول الموقع إن تقديرات عام 2021، كانت تشير إلى أن "حزب الله" يمتلك نحو 130 ألف صاروخ، يعتمد في استخدامها على تكتيك "هجوم الأسراب"، الذي يمثل أكثر الأساليب الهجومية رعبا في العالم، وهو ما ظهر خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي بدأت عقب اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

تنقسم قدرات "حزب الله" الصاروخية لـ4 فئات تشمل:

صواريخ "أرض - أرض"
"كاتيوشا".. عيار 107 أو 122 ملم.
"فجر - 1".. عيار 107 ملم.
"فلق -1".. عيار 240 ملم.
"فلق - 2".. عيار 333 ملم.
"شاهين - 1".. عيار 333 ملم.
"تايب - 81".. عيار 122 ملم.
"فجر - 3".. عيار 240 ملم.
"فجر - 5".. عيار 333 ملم.
"رعد - 2/ 3".. عيار 220 ملم.
"خيبر - 1".. عيار 302 ملم.
"زلزال - 1/ 2".. عيار 610 ملم.
"فاتح - 110".. نسخة مطورة من "زلزال - 2".
"سكود - بي/ سي / دي".. عيار 880 ملم.
صواريخ مضادة للسفن
"سي - 802".. عيار 360 ملم.
"ياخونت".. عيار 670 ملم.
- صواريخ مضادة للدبابات
"أر بي جي - 29"/ فامبير.
"ماليكوتا"/ ساغر.
"فاغوت"/ سبيغوت.
"كونكورس"/ سباندريل.
"ميتيس - إم"/ ساكسهورن - 2.
"كورنيت - إي"/ سبريغان.
صواريخ الدفاع الجوي "أرض - جو"
"ميثاق - 1/ 2".. محمول على الكتف.
"زيد يو - 23".. مدفع رشاش مزدوج عيار 23 ملم.
"ستريلا - 2".. محمول على الكتف.
"أوسا".. منظومة صاروخية على مركبة.
"ستريلا - 3".. محمول على الكتف.
"إيغلا - 1".. محمول على الكتف.
"باك إم - 2".. منظومة محمولة على مركبة.
"بانتسير إس - 1".. منظومة محمولة على مركبة.
وإضافة إلى قوته الصاروخية، كشفت الحرب الأخيرة مع إسرائيل امتلاك "حزب الله" لقدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة الهجومية والدرونز الاستطلاعية، التي استطاع استخدامها بنجاح في عمليات نوعية ضد إسرائيل بعضها وصل إلى مواقع حساسة مثل وحدات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي أو مقار حكومية ذات أهمية كبرى.

قوة "الرضوان"

تشير تقارير سابقة إلى أن "حزب الله" يمتلك نحو 100 ألف مقاتل، بينهم قوات خاصة تعرف بـ "قوة الرضوان" وهي قوة عالية التدريب تم إنشاؤها لاختراق الداخل الإسرائيلي في وقت الحرب، بحسب وسائل إعلام غربية، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبرها تهديدا مباشرا لشماله.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
مركز أبحاث إسرائيلي: "حزب الله" مستعد للحرب وقوة "الرضوان" يمكنها غزو الأراضي الإسرائيلية
10 مايو 2024, 12:02 GMT
وبحسب التقارير، فإن محللين عسكريين إسرائيليين يقولون إن مهمة هذه القوة هو السيطرة على منطقة الجليل في أي مواجهة واسعة مع إسرائيل، إذا قرر "حزب الله" تنفيذ عملية من هذا النوع.
وتأسست القوة نسبة إلى القائد العسكري عماد مغنية، الذي تم اغتياله عام 2008 في سوريا، وتعرف بتدريبها العالي وعرضها العلني لمناورات هجومية، بينها محاكاة التوغل داخل الأراضي الإسرائيلية، بحسب تقارير.

الاعتداءات الإسرائيلية

وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوبي لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي.

خطوط حمراء.. هل يمكن تفكيكها؟

أكد النائب اللبناني علي المقداد أن سلاح "حزب الله" باق وهو شأن داخلي لبناني".
وأضاف، في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك": "عندما تخرج إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية".
وقال عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، غالب أبو زينب: "هناك خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو ضرورة المعالجة الجذرية للاحتلال قبل البحث في موضوع السلاح"، محذرًا من أن "أي فتنة أو مواجهة بين الجيش والمقاومة تتحمل مسؤوليتها الحكومة".
وأكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، في تصريح سابق لـ"سبوتنيك" أن "العمل السياسي لا يقوم على القرارات القطعية"، داعيًا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى "اتخاذ قرارات تاريخية تُحسب له لتجنيب البلد الانزلاقات، وإلا فسنكون أمام نهاية العهد لا بدايته"، منتقدًا انقلاب الرئاسات على جوهر التعاطي السياسي وعجزها عن مواجهة الإدارة الأمريكية ودول أخرى عبر تبني الورقة الأميركية.
وقال أبو زيبنب إن "حزب الله" لن يستخدم سلاحه إلا في إطار الدفاع عن النفس وعن لبنان"، داعيًا جميع الأطراف إلى "النظر من زاوية المصلحة الوطنية الكبرى لا المصالح الشخصية".
وأضاف: "منفتحون على كل الحلول التي تراعي الوضع الداخلي وتحافظ على السلم الأهلي، وتؤمّن وحدة لبنان بعيدًا عن خدمة الأجندة الإسرائيلية"
© Sputnikما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟
ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في الورقة الأمريكية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟
© Sputnik
