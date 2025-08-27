https://sarabic.ae/20250827/بين-مطالب-الحكومة-اللبنانية-والتهديدات-الإسرائيلية-ما-هي-قدرات-حزب-الله-العسكرية-وهل-يمكن-تفكيكها-1104177782.html

بين مطالب الحكومة اللبنانية وتهديدات إسرائيل.. ما هي قدرات "حزب الله" العسكرية وهل يمكن تفكيكها؟

يعد "حزب الله" اللبناني من أبرز الفاعلين في الشرق الأوسط، حيث طور ترسانة عسكرية ضخمة منذ الثمانينيات، جعلت منه قوة إقليمية ذات ثقل عسكري وسياسي. 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الجاري، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني، مشيرا إلى أن بلاده كانت أمام خيارين إما الموافقة على "الورقة الأمريكية" أو "العزلة".وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".وقال الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" نعيم قاسم، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات"، مضيفا: "المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة".وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدا "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".وأوضح قاسم: "سنعمل وفق مشروعنا الوطني في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله"، مضيفا: "الثابت هو المبادئ التي تأسس عليها حزب الله وأولوية المقاومة وكل الطرق لتحقيق الثوابت بالاستفادة مما حصل في معركتي الإسناد وأولي البأس قابلة للنقاش والتعديل بحسب نتائج التقويم".ما هو سلاح "حزب الله"؟رغم عدم وجود إحصائيات رسمية عن سلاح "حزب الله" اللبناني بسبب المستويات العالية من السرية المفروضة عليه، إلا أن هناك تقارير متخصصة تسلط الضوء على قدراته العسكرية خاصة ترسانته الصاروخية، بينما أشارت وسائل إعلام غربية في تقارير سابقة إلى حجم القوة الخاصة التابعة للحزب المعروفة بـ "قوة الرضوان".وفيما يلي أبرز المعلومات المتاحة عن العتاد العسكري لـ"حزب الله" حسب موقع "ميسيل ثريت" المتخصص في الشؤون العسكرية.يقول الموقع إن تقديرات عام 2021، كانت تشير إلى أن "حزب الله" يمتلك نحو 130 ألف صاروخ، يعتمد في استخدامها على تكتيك "هجوم الأسراب"، الذي يمثل أكثر الأساليب الهجومية رعبا في العالم، وهو ما ظهر خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي بدأت عقب اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.تنقسم قدرات "حزب الله" الصاروخية لـ4 فئات تشمل:صواريخ "أرض - أرض"صواريخ مضادة للسفنصواريخ الدفاع الجوي "أرض - جو"وإضافة إلى قوته الصاروخية، كشفت الحرب الأخيرة مع إسرائيل امتلاك "حزب الله" لقدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة الهجومية والدرونز الاستطلاعية، التي استطاع استخدامها بنجاح في عمليات نوعية ضد إسرائيل بعضها وصل إلى مواقع حساسة مثل وحدات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي أو مقار حكومية ذات أهمية كبرى.قوة "الرضوان"تشير تقارير سابقة إلى أن "حزب الله" يمتلك نحو 100 ألف مقاتل، بينهم قوات خاصة تعرف بـ "قوة الرضوان" وهي قوة عالية التدريب تم إنشاؤها لاختراق الداخل الإسرائيلي في وقت الحرب، بحسب وسائل إعلام غربية، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبرها تهديدا مباشرا لشماله.وبحسب التقارير، فإن محللين عسكريين إسرائيليين يقولون إن مهمة هذه القوة هو السيطرة على منطقة الجليل في أي مواجهة واسعة مع إسرائيل، إذا قرر "حزب الله" تنفيذ عملية من هذا النوع.وتأسست القوة نسبة إلى القائد العسكري عماد مغنية، الذي تم اغتياله عام 2008 في سوريا، وتعرف بتدريبها العالي وعرضها العلني لمناورات هجومية، بينها محاكاة التوغل داخل الأراضي الإسرائيلية، بحسب تقارير.الاعتداءات الإسرائيليةوتهاجم إسرائيل بصورة متكررة أهدافها في جنوبي لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى المواجهة مع "حزب الله" اللبناني التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، إلا أنه أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي.خطوط حمراء.. هل يمكن تفكيكها؟أكد النائب اللبناني علي المقداد أن سلاح "حزب الله" باق وهو شأن داخلي لبناني".وأضاف، في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك": "عندما تخرج إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية".وأكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، في تصريح سابق لـ"سبوتنيك" أن "العمل السياسي لا يقوم على القرارات القطعية"، داعيًا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى "اتخاذ قرارات تاريخية تُحسب له لتجنيب البلد الانزلاقات، وإلا فسنكون أمام نهاية العهد لا بدايته"، منتقدًا انقلاب الرئاسات على جوهر التعاطي السياسي وعجزها عن مواجهة الإدارة الأمريكية ودول أخرى عبر تبني الورقة الأميركية.وأضاف: "منفتحون على كل الحلول التي تراعي الوضع الداخلي وتحافظ على السلم الأهلي، وتؤمّن وحدة لبنان بعيدًا عن خدمة الأجندة الإسرائيلية"

