عربي
الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة "قتال خطيرة"
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة "قتال خطيرة"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة غزة منطقة "قتال خطيرة"، وقال إن "حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية لا تشمل منطقة مدينة غزة"،... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشره عبر قناته على "تلغرام"، قال فيه: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر أنه ابتداء من اليوم الجمعة، في تمام الساعة 10:00، اعتبار مدينة غزة منطقة قتال خطيرة".وتابع أردعي: "سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الإرهابية في القطاع، بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل"، على حد وصفه.ووفقا لتحليل مركز "نظم المعلومات الجغرافية" في الجامعة العبرية بالقدس، فإن "نحو 36 ألف مبنى في مدينة غزة تعرض للتدمير، ما يعادل 80 في المئة من المباني التي كانت قائمة قبل بدء الحرب الإسرائيلية".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني وتزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 63 ألف شخص وأصابت نحو 160 ألفا آخرين.
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة "قتال خطيرة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة غزة منطقة "قتال خطيرة"، وقال إن "حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية لا تشمل منطقة مدينة غزة"، على حد قوله.
جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشره عبر قناته على "تلغرام"، قال فيه: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر أنه ابتداء من اليوم الجمعة، في تمام الساعة 10:00، اعتبار مدينة غزة منطقة قتال خطيرة".
وتابع أردعي: "سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الإرهابية في القطاع، بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل"، على حد وصفه.
ووفقا لتحليل مركز "نظم المعلومات الجغرافية" في الجامعة العبرية بالقدس، فإن "نحو 36 ألف مبنى في مدينة غزة تعرض للتدمير، ما يعادل 80 في المئة من المباني التي كانت قائمة قبل بدء الحرب الإسرائيلية".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني وتزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 63 ألف شخص وأصابت نحو 160 ألفا آخرين.
