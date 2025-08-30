https://sarabic.ae/20250830/مسؤول-بمنظمة-التحرير-لـسبوتنيك-رفض-إصدار-تأشيرات-للوفد-الفلسطيني-انحياز-أمريكي-صارخ-للاحتلال-1104324141.html
مسؤول بمنظمة التحرير لـ"سبوتنيك": رفض إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني انحياز أمريكي صارخ للاحتلال
أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الإدارة الأمريكية عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني "انحياز أمريكي صارخ للاحتلال وشراكة في العدوان".
وأضاف أن رفض إصدار تأشيرات دخول للرئيس محمود عباس "أبو مازن" والوفد الفلسطيني لحضور الاجتماع السنوي الثمانين للأمم المتحدة، يمثل "انحيازا صارخا للاحتلال الإسرائيلي في إطار الشراكة وتكامل الدور في ظل العدوان المستمر".
وقال أبو يوسف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي في سياق "العدوان المستمر منذ عامين في قطاع غزة، 700 يوم من التدمير والقتل والحصار في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة".
وأضاف أن القرار الأمريكي مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويخالف كذلك اتفاقية المقر.
وأشار أبو يوسف إلى أن الولايات المتحدة تحاول منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار إعلان العديد من الدول نيتها الاعتراف بفلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما سيحصل بالتأكيد.
ويرى أن "هذا الإجراء الأمريكي يهدف إلى ثني القيادة الفلسطينية
عن المضي قدمًا نحو المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، مشددا على أن هذا الأمر لن يحصل، لأن العدوان الذي يستمر في جرائمه وعدوانه وتغوله واستيطانه، يجب أن يكون هناك ردع ومواجهة له على المستوى السياسي والدبلوماسي".
وأعرب أبو يوسف عن اعتقاده بأن "الموقف الأمريكي الداعم والشريك الأساسي للاحتلال يسهم في استمرار الحرب حتى الآن، إضافة إلى عجز المجتمع الدولي عن الضغط على الاحتلال لوقف هذه المجازر التي يرتكبها"، وفق تعبيره.
وختم أبو يوسف حديثه بالقول: "في هذا الأمر نحن لا نعول كثيرا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية المنحاز كثيرا إلى الاحتلال الإسرائيلي، لكن عندما يصل الأمر لمنع إعطاء تأشيرات إلى المؤسسة الدولية
، والسلطة الفلسطينية، والقيادات، هذا الأمر يشكل ضغطا واضحا سياسيا في محاولة لثني القيادة الفلسطينية على الاستمرار في كفاحها ونضالها من أجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كحق فلسطيني مسنود بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولن يثني ذلك الشعب الفلسطيني عن تحقيق استقلاله".
ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".
وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم عباس.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات
قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت فرنسا والسعودية ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.