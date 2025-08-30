مسؤول بمنظمة التحرير لـ"سبوتنيك": رفض إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني انحياز أمريكي صارخ للاحتلال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/مسؤول-بمنظمة-التحرير-لـسبوتنيك-رفض-إصدار-تأشيرات-للوفد-الفلسطيني-انحياز-أمريكي-صارخ-للاحتلال-1104324141.html
مسؤول بمنظمة التحرير لـ"سبوتنيك": رفض إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني انحياز أمريكي صارخ للاحتلال
مسؤول بمنظمة التحرير لـ"سبوتنيك": رفض إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني انحياز أمريكي صارخ للاحتلال
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الإدارة الأمريكية عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني "انحياز أمريكي صارخ... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T18:39+0000
2025-08-30T18:39+0000
حصري
غزة
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وأضاف أن رفض إصدار تأشيرات دخول للرئيس محمود عباس "أبو مازن" والوفد الفلسطيني لحضور الاجتماع السنوي الثمانين للأمم المتحدة، يمثل "انحيازا صارخا للاحتلال الإسرائيلي في إطار الشراكة وتكامل الدور في ظل العدوان المستمر".وقال أبو يوسف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي في سياق "العدوان المستمر منذ عامين في قطاع غزة، 700 يوم من التدمير والقتل والحصار في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة".وأضاف أن القرار الأمريكي مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويخالف كذلك اتفاقية المقر.ويرى أن "هذا الإجراء الأمريكي يهدف إلى ثني القيادة الفلسطينية عن المضي قدمًا نحو المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، مشددا على أن هذا الأمر لن يحصل، لأن العدوان الذي يستمر في جرائمه وعدوانه وتغوله واستيطانه، يجب أن يكون هناك ردع ومواجهة له على المستوى السياسي والدبلوماسي".وأعرب أبو يوسف عن اعتقاده بأن "الموقف الأمريكي الداعم والشريك الأساسي للاحتلال يسهم في استمرار الحرب حتى الآن، إضافة إلى عجز المجتمع الدولي عن الضغط على الاحتلال لوقف هذه المجازر التي يرتكبها"، وفق تعبيره.وختم أبو يوسف حديثه بالقول: "في هذا الأمر نحن لا نعول كثيرا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية المنحاز كثيرا إلى الاحتلال الإسرائيلي، لكن عندما يصل الأمر لمنع إعطاء تأشيرات إلى المؤسسة الدولية، والسلطة الفلسطينية، والقيادات، هذا الأمر يشكل ضغطا واضحا سياسيا في محاولة لثني القيادة الفلسطينية على الاستمرار في كفاحها ونضالها من أجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كحق فلسطيني مسنود بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولن يثني ذلك الشعب الفلسطيني عن تحقيق استقلاله".ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.وكانت فرنسا والسعودية ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
https://sarabic.ae/20250830/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـ-سبوتنيك-على-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-دخول-للسلطة-الفلسطينية-1104320871.html
https://sarabic.ae/20250830/إعلام-حماس-تنفذ-كمينا-ضد-الجيش-الإسرائيلي-في-حي-الزيتون-بقطاع-غزة-1104306852.html
https://sarabic.ae/20250830/الصليب-الأحمر-الدولي-الإخلاء-الجماعي-لمدينة-غزة-غير-ممكن-في-ظل-الوضع-الحالي--1104314157.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حصري, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

مسؤول بمنظمة التحرير لـ"سبوتنيك": رفض إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني انحياز أمريكي صارخ للاحتلال

18:39 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
حصري
أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الإدارة الأمريكية عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني "انحياز أمريكي صارخ للاحتلال وشراكة في العدوان".
وأضاف أن رفض إصدار تأشيرات دخول للرئيس محمود عباس "أبو مازن" والوفد الفلسطيني لحضور الاجتماع السنوي الثمانين للأمم المتحدة، يمثل "انحيازا صارخا للاحتلال الإسرائيلي في إطار الشراكة وتكامل الدور في ظل العدوان المستمر".
وقال أبو يوسف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي في سياق "العدوان المستمر منذ عامين في قطاع غزة، 700 يوم من التدمير والقتل والحصار في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة".
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية
16:00 GMT
وأضاف أن القرار الأمريكي مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويخالف كذلك اتفاقية المقر.
وأشار أبو يوسف إلى أن الولايات المتحدة تحاول منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار إعلان العديد من الدول نيتها الاعتراف بفلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما سيحصل بالتأكيد.
ويرى أن "هذا الإجراء الأمريكي يهدف إلى ثني القيادة الفلسطينية عن المضي قدمًا نحو المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، مشددا على أن هذا الأمر لن يحصل، لأن العدوان الذي يستمر في جرائمه وعدوانه وتغوله واستيطانه، يجب أن يكون هناك ردع ومواجهة له على المستوى السياسي والدبلوماسي".
وأعرب أبو يوسف عن اعتقاده بأن "الموقف الأمريكي الداعم والشريك الأساسي للاحتلال يسهم في استمرار الحرب حتى الآن، إضافة إلى عجز المجتمع الدولي عن الضغط على الاحتلال لوقف هذه المجازر التي يرتكبها"، وفق تعبيره.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
إعلام: "حماس" تنفذ كمينا ضد الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" بقطاع غزة
06:01 GMT
وختم أبو يوسف حديثه بالقول: "في هذا الأمر نحن لا نعول كثيرا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية المنحاز كثيرا إلى الاحتلال الإسرائيلي، لكن عندما يصل الأمر لمنع إعطاء تأشيرات إلى المؤسسة الدولية، والسلطة الفلسطينية، والقيادات، هذا الأمر يشكل ضغطا واضحا سياسيا في محاولة لثني القيادة الفلسطينية على الاستمرار في كفاحها ونضالها من أجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كحق فلسطيني مسنود بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولن يثني ذلك الشعب الفلسطيني عن تحقيق استقلاله".
ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".
وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم عباس.
الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
الصليب الأحمر الدولي: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة غير ممكن في ظل الوضع الحالي
11:08 GMT
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت فرنسا والسعودية ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала