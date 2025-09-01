https://sarabic.ae/20250901/الصحة-الأفغانية-لا-يمكننا-تقديم-بيانات-دقيقة-حول-ضحايا-الزلزال-ونطالب-المجتمع-الدولي-بمساعدتنا--1104395870.html

الصحة الأفغانية: لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة حول ضحايا الزلزال ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا

الصحة الأفغانية: لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة حول ضحايا الزلزال ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا

01.09.2025

وقال زمان في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال مستمرة، المنطقة مدمرة ولا يوجد إشارة للاتصال، لذا للأسف لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة حتى الآن".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على خلفية الزلزال الذي ضرب أراضيها.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تعرب موسكو عن خالص تعاطفها مع الشعب الأفغاني الصديق ومع أسر القتلى والجرحى، ويجري حاليا بحث مسألة إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان من خلال الجهات الروسية المختصة".ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الاثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.

