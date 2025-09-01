https://sarabic.ae/20250901/الصحة-الأفغانية-لا-يمكننا-تقديم-بيانات-دقيقة-حول-ضحايا-الزلزال-ونطالب-المجتمع-الدولي-بمساعدتنا--1104395870.html
الصحة الأفغانية: لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة حول ضحايا الزلزال ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا
الصحة الأفغانية: لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة حول ضحايا الزلزال ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في الحكومة الأفغانية المؤقتة، شرافت زمان، أنه لا يمكن تقديم بيانات دقيقة حتى الآن حول ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد الليلة...
وقال زمان في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال مستمرة، المنطقة مدمرة ولا يوجد إشارة للاتصال، لذا للأسف لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة حتى الآن".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على خلفية الزلزال الذي ضرب أراضيها.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تعرب موسكو عن خالص تعاطفها مع الشعب الأفغاني الصديق ومع أسر القتلى والجرحى، ويجري حاليا بحث مسألة إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان من خلال الجهات الروسية المختصة".ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الاثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في الحكومة الأفغانية المؤقتة، شرافت زمان، أنه لا يمكن تقديم بيانات دقيقة حتى الآن حول ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد الليلة الماضية، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.
وقال زمان في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال مستمرة
، المنطقة مدمرة ولا يوجد إشارة للاتصال، لذا للأسف لا يمكننا تقديم بيانات دقيقة حتى الآن".
وأضاف زمان: "لا يزال هناك مفقودون والمناطق المتضررة يصعب الوصول إليها، والمناطق المتضررة كلها جبال، وهناك مئات المنازل التي انهارت، طلبنا من المجتمع الدولي مساعدتنا لأنها مأساة كبيرة ولا يزال مئات الأشخاص في المنطقة".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على خلفية الزلزال الذي ضرب أراضيها
.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تعرب موسكو عن خالص تعاطفها مع الشعب الأفغاني الصديق ومع أسر القتلى والجرحى، ويجري حاليا بحث مسألة إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان من خلال الجهات الروسية المختصة".
ولقي ما لا يقل عن 622 شخصا مصرعهم وأصيب 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الاثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا
.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال
وقع على عمق 8 كيلومترات.