علاقات متجذرة وآفاق واعدة.. سبعون عاما على الروابط الليبية الروسية
علاقات متجذرة وآفاق واعدة.. سبعون عاما على الروابط الليبية الروسية
سبوتنيك عربي
تحتفل روسيا وليبيا هذا العام بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي محطة تاريخية تعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية التي... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وقد نظمت السفارة الروسية في ليبيا، يوم أمس الأربعاء، احتفالية خاصة بهذه المناسبة، للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية وما شهدته من تطورات بارزة، سواء في فترات الاستقرار أو الأزمات.كما أقامت رابطة الليبيين الناطقين بالروسية، في الثاني من سبتمبر الجاري، فعالية رسمية لإحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وروسيا.علاقات متجذرةقال الأكاديمي الليبي فرج نجم، إن العلاقات بين ليبيا وروسيا تعود بجذورها إلى فترات مبكرة من التاريخ الحديث، حيث شارك الليبيون في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحليف الروسي تحت راية الدولة العثمانية، ثم تطورت هذه الروابط بشكل غير مباشر خلال الحرب العالمية الثانية. فقد كانت روسيا في طليعة الدول التي حاربت النازية، فيما خاض الليبيون معارك ضد الفاشيين في الصحراء الليبية، ليشكلوا مع الاتحاد السوفييتي وبريطانيا حلفا ساهم في هزيمة النازية والفاشية وتحرير العالم من استبدادهما".وأضاف نجم في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "الاتحاد السوفييتي اعترف بليبيا فور استقلالها، وهو ما أسس لعلاقات ثنائية رسمية منذ حكومة مصطفى بن حليم عام 1955، رغم ما أثارته هذه الخطوة من انزعاج لدى بريطانيا والولايات المتحدة بسبب التنافس الدولي آنذاك. ومع ذلك، حافظت ليبيا على قدر من الحياد بين المعسكرين".وأوضح أن "العلاقات تعززت بشكل أكبر بعد عام 1969 مع وصول معمر القذافي إلى الحكم، حيث اتجهت ليبيا نحو النهج الاشتراكي واعتمدت بصورة شبه كاملة على السوفييت، خاصة في المجال العسكري. ولا تزال آثار تلك المرحلة واضحة حتى اليوم في طبيعة التسليح الليبي وفي تكوين المدرسة العسكرية، إذ تلقى كبار الضباط دوراتهم التدريبية في روسيا واعتمد الجيش بشكل أساسي على السلاح الروسي".وأشار نجم إلى أن "روسيا ساندت نظام القذافي بعد اندلاع ثورة 17 فبراير، باعتباره أول من بادر بالاعتراف بها عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. وبعد ذلك، توطدت الروابط بشكل لافت مع القيادة العامة للجيش الليبي، حيث شهدت العلاقات زيارات متبادلة رفيعة المستوى، من أبرزها زيارة المشير خليفة حفتر إلى موسكو خلال احتفالات النصر، إضافة إلى تدريبات عسكرية واتفاقيات مستمرة بين الجانبين".وقال "إن العلاقات بين البلدين اليوم مفتوحة على آفاق واسعة، خاصة مع وجود سفير روسي في طرابلس والحديث عن افتتاح قنصلية في بنغازي، فضلًا عن تواصل موسكو مع مختلف أطراف النزاع شرقًا وغربًا، وهو ما ينبئ، بحسب رأيه، بمرحلة جديدة من التعاون الأوسع بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات".حليف استراتيجيمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي "إن تاريخ العلاقات الليبية – الروسية تاريخ عريق يمتد إلى سبعين عاما، حيث كانت العلاقات الثنائية بين البلدين دائمًا جيدة ومتينة. فحتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، أعلنت ليبيا اعترافها الرسمي بروسيا في عام 1991، وظلت علاقات التعاون قائمة بين الجانبين، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية. وعلى امتداد التاريخ، كانت ليبيا من الدول الصديقة لروسيا، وشمل التعاون مجالات عديدة أخرى مثل الطاقة والزراعة وغيرها من القطاعات التي قدمت فيها روسيا دعما مهما لليبيا".وأضاف العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن روسيا لم يكن لها يوما أي تاريخ استعماري مع ليبيا أو مع أي دولة عربية أخرى، وهو ما يُحسب تاريخيا للقيادات الروسية منذ عهد الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي مرّ بها البلدان، فإن روسيا لم تتخل عن ليبيا، كما أن ليبيا بدورها لم تتوانَ في الوقوف إلى جانب الدولة الصديقة روسيا.وأشار إلى أن ليبيا تُعد من أهم الدول في القارة الإفريقية ومنطقة المغرب العربي، ومن يقلل من هذه الأهمية فهو إما يجهل الحقيقة الجيوسياسية للمنطقة أو يتجاهلها بدافع الحسد للتاريخ الليبي العريق وما يزخر به من خيرات. وقد كانت روسيا، منذ بداية علاقاتها مع ليبيا، حليفا استراتيجيا ومدافعا عن القضايا الليبية، خصوصا في فترة الاتحاد السوفيتي، حتى إن تحالف ليبيا مع روسيا جعل الجميع يحسبون لها حسابا على المستوى الدولي.وأوضح أن امتلاك ليبيا لأطول ساحل على البحر المتوسط بطول يقارب 1770 كيلومترًا، جعل منها بوابة أفريقيا والمؤثر الأبرز على البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أمر تُقدّره روسيا جيدًا وتدرك أهميته الاستراتيجية.وأكد العبدلي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وروسيا، خاصة في المجال الزراعي، من خلال توطين مشاريع استراتيجية مثل زراعة القمح. كما شدّد على أهمية أن يكون لروسيا دور إيجابي فاعل في دعم الشعب الليبي، والدفع نحو حلول تحافظ على وحدة التراب الليبي في ظل الانقسام السياسي الراهن.وبيّن أن روسيا تمتلك الأدوات السياسية المؤثرة على المستوى الدولي، ولا سيما عبر مجلس الأمن، ما يؤهلها للقيام بدور رئيسي في الدفع نحو حل شامل ينهي الانقسام السياسي ويُجنب ليبيا شبح أي حرب أهلية مستقبلية، لأن الشعب الليبي يستحق الأفضل، وهو ما يُدركه قادة روسيا الذين تربطهم بليبيا علاقات متينة تمتد لسبعة عقود.واختتم العبدلي حديثه قائلا: "نأمل أن تكون لروسيا مبادرة جدية لحل الأزمة السياسية في ليبيا بما يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن تعمل موسكو عبر علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، على إعادة ليبيا إلى مسار الازدهار، وأن توقف أي تدخلات من شأنها زعزعة استقرار البلاد. ومن هذا المنطلق، نتمنى نحن الليبيين أن تُحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، خصوصا وأن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن أكثر من مرة أن يده ممدودة للسلام، وهو ما يعكس الحكمة التي يتحلى بها. إن العلاقات الليبية – الروسية متينة، ونثق أنها ستشهد تطورا أكبر في المستقبل".
علاقات متجذرة وآفاق واعدة.. سبعون عاما على الروابط الليبية الروسية

08:58 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 09:54 GMT 04.09.2025)
© Photoالقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Photo
تابعنا عبر
حصري
تحتفل روسيا وليبيا هذا العام بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي محطة تاريخية تعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية التي جمعت الطرفين على مدار عقود.
وقد نظمت السفارة الروسية في ليبيا، يوم أمس الأربعاء، احتفالية خاصة بهذه المناسبة، للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية وما شهدته من تطورات بارزة، سواء في فترات الاستقرار أو الأزمات.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
الدفاع الروسية: بيلاوسوف يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.. فيديو
11 مايو, 08:33 GMT
كما أقامت رابطة الليبيين الناطقين بالروسية، في الثاني من سبتمبر الجاري، فعالية رسمية لإحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وروسيا.
علاقات متجذرة
قال الأكاديمي الليبي فرج نجم، إن العلاقات بين ليبيا وروسيا تعود بجذورها إلى فترات مبكرة من التاريخ الحديث، حيث شارك الليبيون في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحليف الروسي تحت راية الدولة العثمانية، ثم تطورت هذه الروابط بشكل غير مباشر خلال الحرب العالمية الثانية. فقد كانت روسيا في طليعة الدول التي حاربت النازية، فيما خاض الليبيون معارك ضد الفاشيين في الصحراء الليبية، ليشكلوا مع الاتحاد السوفييتي وبريطانيا حلفا ساهم في هزيمة النازية والفاشية وتحرير العالم من استبدادهما".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسبعون عاما على الروابط الليبية الروسية
سبعون عاما على الروابط الليبية الروسية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سبعون عاما على الروابط الليبية الروسية
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سبعون عاما على الروابط الليبية الروسية
وأضاف نجم في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "الاتحاد السوفييتي اعترف بليبيا فور استقلالها، وهو ما أسس لعلاقات ثنائية رسمية منذ حكومة مصطفى بن حليم عام 1955، رغم ما أثارته هذه الخطوة من انزعاج لدى بريطانيا والولايات المتحدة بسبب التنافس الدولي آنذاك. ومع ذلك، حافظت ليبيا على قدر من الحياد بين المعسكرين".
وأوضح أن "العلاقات تعززت بشكل أكبر بعد عام 1969 مع وصول معمر القذافي إلى الحكم، حيث اتجهت ليبيا نحو النهج الاشتراكي واعتمدت بصورة شبه كاملة على السوفييت، خاصة في المجال العسكري. ولا تزال آثار تلك المرحلة واضحة حتى اليوم في طبيعة التسليح الليبي وفي تكوين المدرسة العسكرية، إذ تلقى كبار الضباط دوراتهم التدريبية في روسيا واعتمد الجيش بشكل أساسي على السلاح الروسي".
وأشار نجم إلى أن "روسيا ساندت نظام القذافي بعد اندلاع ثورة 17 فبراير، باعتباره أول من بادر بالاعتراف بها عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. وبعد ذلك، توطدت الروابط بشكل لافت مع القيادة العامة للجيش الليبي، حيث شهدت العلاقات زيارات متبادلة رفيعة المستوى، من أبرزها زيارة المشير خليفة حفتر إلى موسكو خلال احتفالات النصر، إضافة إلى تدريبات عسكرية واتفاقيات مستمرة بين الجانبين".
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
محللون لـ"سبوتنيك": المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي يفتح آفاقا جديدة بين البلدين
23 فبراير, 09:10 GMT
وقال "إن العلاقات بين البلدين اليوم مفتوحة على آفاق واسعة، خاصة مع وجود سفير روسي في طرابلس والحديث عن افتتاح قنصلية في بنغازي، فضلًا عن تواصل موسكو مع مختلف أطراف النزاع شرقًا وغربًا، وهو ما ينبئ، بحسب رأيه، بمرحلة جديدة من التعاون الأوسع بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات".
حليف استراتيجي
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي "إن تاريخ العلاقات الليبية – الروسية تاريخ عريق يمتد إلى سبعين عاما، حيث كانت العلاقات الثنائية بين البلدين دائمًا جيدة ومتينة. فحتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، أعلنت ليبيا اعترافها الرسمي بروسيا في عام 1991، وظلت علاقات التعاون قائمة بين الجانبين، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية. وعلى امتداد التاريخ، كانت ليبيا من الدول الصديقة لروسيا، وشمل التعاون مجالات عديدة أخرى مثل الطاقة والزراعة وغيرها من القطاعات التي قدمت فيها روسيا دعما مهما لليبيا".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسبعون عاما على الروابط الليبية الروسية
سبعون عاما على الروابط الليبية الروسية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سبعون عاما على الروابط الليبية الروسية
1/1
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
سبعون عاما على الروابط الليبية الروسية
وأضاف العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن روسيا لم يكن لها يوما أي تاريخ استعماري مع ليبيا أو مع أي دولة عربية أخرى، وهو ما يُحسب تاريخيا للقيادات الروسية منذ عهد الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي مرّ بها البلدان، فإن روسيا لم تتخل عن ليبيا، كما أن ليبيا بدورها لم تتوانَ في الوقوف إلى جانب الدولة الصديقة روسيا.
وأشار إلى أن ليبيا تُعد من أهم الدول في القارة الإفريقية ومنطقة المغرب العربي، ومن يقلل من هذه الأهمية فهو إما يجهل الحقيقة الجيوسياسية للمنطقة أو يتجاهلها بدافع الحسد للتاريخ الليبي العريق وما يزخر به من خيرات. وقد كانت روسيا، منذ بداية علاقاتها مع ليبيا، حليفا استراتيجيا ومدافعا عن القضايا الليبية، خصوصا في فترة الاتحاد السوفيتي، حتى إن تحالف ليبيا مع روسيا جعل الجميع يحسبون لها حسابا على المستوى الدولي.
وأوضح أن امتلاك ليبيا لأطول ساحل على البحر المتوسط بطول يقارب 1770 كيلومترًا، جعل منها بوابة أفريقيا والمؤثر الأبرز على البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أمر تُقدّره روسيا جيدًا وتدرك أهميته الاستراتيجية.
عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، وسفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، طرابلس، 31 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
محللون: هناك تقارب كبير في العلاقات الليبية الروسية
14 مايو 2024, 13:53 GMT
وأكد العبدلي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وروسيا، خاصة في المجال الزراعي، من خلال توطين مشاريع استراتيجية مثل زراعة القمح. كما شدّد على أهمية أن يكون لروسيا دور إيجابي فاعل في دعم الشعب الليبي، والدفع نحو حلول تحافظ على وحدة التراب الليبي في ظل الانقسام السياسي الراهن.
وبيّن أن روسيا تمتلك الأدوات السياسية المؤثرة على المستوى الدولي، ولا سيما عبر مجلس الأمن، ما يؤهلها للقيام بدور رئيسي في الدفع نحو حل شامل ينهي الانقسام السياسي ويُجنب ليبيا شبح أي حرب أهلية مستقبلية، لأن الشعب الليبي يستحق الأفضل، وهو ما يُدركه قادة روسيا الذين تربطهم بليبيا علاقات متينة تمتد لسبعة عقود.
واختتم العبدلي حديثه قائلا: "نأمل أن تكون لروسيا مبادرة جدية لحل الأزمة السياسية في ليبيا بما يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن تعمل موسكو عبر علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، على إعادة ليبيا إلى مسار الازدهار، وأن توقف أي تدخلات من شأنها زعزعة استقرار البلاد. ومن هذا المنطلق، نتمنى نحن الليبيين أن تُحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، خصوصا وأن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن أكثر من مرة أن يده ممدودة للسلام، وهو ما يعكس الحكمة التي يتحلى بها. إن العلاقات الليبية – الروسية متينة، ونثق أنها ستشهد تطورا أكبر في المستقبل".
