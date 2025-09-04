https://sarabic.ae/20250904/وفد-من-حماس-يلتقي-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-في-قطر-1104515974.html
أجرى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حركة حماس
إيران
غزة
إسرائيل
جاء ذلك حسب بيان لـ "حماس"، اليوم الخميس، قالت فيه إن وفد حماس كان برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في غزة.ولفت البيان إلى أن اللقاء استعرض التطورات السياسية ومستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما أوضح البيان أن الجانبين بحثا ما وصفه بـ "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها خاصة فيما يتعلق بخطة إسرائيل لضم الضفة الغربية وتقسيم المسجد الأقصى".ولفت البيان إلى تأكيد عباس عراقجي، على موقف طهران الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وتأكيده أن "إسرائيل هي عدو الأمة الإسلامية والإنسانية".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
