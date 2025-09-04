عربي
وفد من "حماس" يلتقي مع وزير الخارجية الإيراني في قطر
وفد من "حماس" يلتقي مع وزير الخارجية الإيراني في قطر

18:54 GMT 04.09.2025
أجرى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة.
جاء ذلك حسب بيان لـ "حماس"، اليوم الخميس، قالت فيه إن وفد حماس كان برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في غزة.
ولفت البيان إلى أن اللقاء استعرض التطورات السياسية ومستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
نتنياهو: مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر
18:35 GMT
كما أوضح البيان أن الجانبين بحثا ما وصفه بـ "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها خاصة فيما يتعلق بخطة إسرائيل لضم الضفة الغربية وتقسيم المسجد الأقصى".
وتناولت المباحثات أيضا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وقطر لوقف الحرب، إضافة إلى تأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على المنطقة.
ولفت البيان إلى تأكيد عباس عراقجي، على موقف طهران الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وتأكيده أن "إسرائيل هي عدو الأمة الإسلامية والإنسانية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
