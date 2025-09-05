https://sarabic.ae/20250905/رئيس-وزراء-غرينادا-حان-الوقت-ليمتلك-الأفارقة-اقتصاد-الرياضة-العالمي-لا-أن-نكون-مجرد-لاعبين-1104533664.html

رئيس وزراء غرينادا: حان الوقت ليمتلك الأفارقة اقتصاد الرياضة العالمي لا أن نكون مجرد لاعبين

قال رئيس وزراء غرينادا، ديكون ميتشل، إن أفريقيا ومغتربيها يجب أن يأخذوا المكانة البارزة التي يستحقونها لدفع النمو الاقتصادي والتجاري والتنمية في القارة. 05.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف، في تصريح حضرته وكالة "سبوتنيك"، خلال معرض التجارة البينية في الجزائر: "أشكركم على اختياركم لضمان أن تأخذ أفريقيا ومغتربوها المكانة البارزة التي يجب أن تحتلها لدفع النمو الاقتصادي المستمر والتنمية للأفارقة في كل مكان".وأوضح قائلا: "سوف تسامحونني لأن خطابي قد يكون مختلفا بعض الشيء. إخوتي وأخواتي، عندما تجلسون في منطقة البحر الكاريبي وتشاهدون كأس العالم، فإن الفرق التي نشجعها وندعمها هي فرق من أفريقيا، ومن أمريكا اللاتينية، ومن أمريكا الجنوبية. وإذا دعمنا الفرق الأوروبية، مثل الفريق الفرنسي، فإننا نفعل ذلك لأنهم إلى حد كبير أفارقة!".وتابع حديثه بالتركيز على الجانب الاقتصادي للرياضة: "وأنا أتحدث عن الرياضة، وسأقتصر على الرياضة والترفيه فقط، للتأكيد على الإمكانات الهائلة وغير المستغلة إلى حد كبير لأفريقيا ومغتربيها لتسخير البراعة الاقتصادية لرياضيينا".وأضاف: "سواء كان ذلك في ألعاب القوى، التي يهيمن عليها بالكامل تقريبا رياضيون من أصل أفريقي، أو سواء كان ذلك في كرة القدم، حيث يمكننا أن نجادل بأن أعظم لاعب في كل العصور، بيليه، هو من البرازيل. أو في الكريكيت، حيث أن أعظم فريق في كل العصور هو من منطقة البحر الكاريبي. أو في كرة السلة، حيث لا يتعين علينا أن نجادل، فإن قاعة مشاهير كرة السلة بأكملها تتكون من أشخاص من أصل أفريقي".واستطرد قائلا إن "هذا النجاح الواضح هو دليل دامغ ليس فقط على القدرة والموهبة، ولكن على القدرة على التفوق باستمرار على الآخرين".وأردف قائلا: "لكن مع ذلك، فإن العديد من رياضيينا بعد أن ينهوا مسيراتهم المجيدة، يقعون في براثن الفقر، وغالبا ما يكونون غير قادرين على توجيه وتشجيع ودعم الجيل القادم. ولماذا هذا؟ لأنه إلى حد كبير، لا يزال قطاع الرياضة التجاري (بزنس الرياضة) خاضعا لسيطرة أولئك الذين يرغبون في مواصلة استغلال شعبنا".وأشار إلى أنه "عندما يدعو الرئيس رامافوزا ورئيسة الوزراء موتلي إلى إنشاء "لجنة أفريقيا العالمية"، فإننا نتصور أن مثل هذه اللجنة ستبدأ في ضمان أن يبدأ رجال الأعمال الأفارقة في أفريقيا وفي الشتات في تقدير أنه لا ينبغي أن نكون فقط أولئك الذين يقدمون الترفيه أو المهارة، بل يجب أن نكون أولئك الذين يمتلكون النادي الرياضي، والملعب، وحقوق البث التلفزيوني، وحقوق التسويق، وحقوق الملابس، حتى يتمكن مواطنونا العالميون من الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم ونجاحهم".جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، خلال فعاليات "يوم الجاليات الأفريقية" في إطار النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية، بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء وفود من القارة الأفريقية ودول الكاريبي، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.

