عربي
https://sarabic.ae/20250905/رئيس-وزراء-غرينادا-حان-الوقت-ليمتلك-الأفارقة-اقتصاد-الرياضة-العالمي-لا-أن-نكون-مجرد-لاعبين-1104533664.html
رئيس وزراء غرينادا: حان الوقت ليمتلك الأفارقة اقتصاد الرياضة العالمي لا أن نكون مجرد لاعبين
رئيس وزراء غرينادا: حان الوقت ليمتلك الأفارقة اقتصاد الرياضة العالمي لا أن نكون مجرد لاعبين
سبوتنيك عربي
قال رئيس وزراء غرينادا، ديكون ميتشل، إن أفريقيا ومغتربيها يجب أن يأخذوا المكانة البارزة التي يستحقونها لدفع النمو الاقتصادي والتجاري والتنمية في القارة. 05.09.2025
2025-09-05T12:14+0000
2025-09-05T12:14+0000
حصري
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104527449_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3bf1a0ed131668fbb55d5b1ebc22930c.jpg
وأضاف، في تصريح حضرته وكالة "سبوتنيك"، خلال معرض التجارة البينية في الجزائر: "أشكركم على اختياركم لضمان أن تأخذ أفريقيا ومغتربوها المكانة البارزة التي يجب أن تحتلها لدفع النمو الاقتصادي المستمر والتنمية للأفارقة في كل مكان".وأوضح قائلا: "سوف تسامحونني لأن خطابي قد يكون مختلفا بعض الشيء. إخوتي وأخواتي، عندما تجلسون في منطقة البحر الكاريبي وتشاهدون كأس العالم، فإن الفرق التي نشجعها وندعمها هي فرق من أفريقيا، ومن أمريكا اللاتينية، ومن أمريكا الجنوبية. وإذا دعمنا الفرق الأوروبية، مثل الفريق الفرنسي، فإننا نفعل ذلك لأنهم إلى حد كبير أفارقة!".وتابع حديثه بالتركيز على الجانب الاقتصادي للرياضة: "وأنا أتحدث عن الرياضة، وسأقتصر على الرياضة والترفيه فقط، للتأكيد على الإمكانات الهائلة وغير المستغلة إلى حد كبير لأفريقيا ومغتربيها لتسخير البراعة الاقتصادية لرياضيينا".وأضاف: "سواء كان ذلك في ألعاب القوى، التي يهيمن عليها بالكامل تقريبا رياضيون من أصل أفريقي، أو سواء كان ذلك في كرة القدم، حيث يمكننا أن نجادل بأن أعظم لاعب في كل العصور، بيليه، هو من البرازيل. أو في الكريكيت، حيث أن أعظم فريق في كل العصور هو من منطقة البحر الكاريبي. أو في كرة السلة، حيث لا يتعين علينا أن نجادل، فإن قاعة مشاهير كرة السلة بأكملها تتكون من أشخاص من أصل أفريقي".واستطرد قائلا إن "هذا النجاح الواضح هو دليل دامغ ليس فقط على القدرة والموهبة، ولكن على القدرة على التفوق باستمرار على الآخرين".وأردف قائلا: "لكن مع ذلك، فإن العديد من رياضيينا بعد أن ينهوا مسيراتهم المجيدة، يقعون في براثن الفقر، وغالبا ما يكونون غير قادرين على توجيه وتشجيع ودعم الجيل القادم. ولماذا هذا؟ لأنه إلى حد كبير، لا يزال قطاع الرياضة التجاري (بزنس الرياضة) خاضعا لسيطرة أولئك الذين يرغبون في مواصلة استغلال شعبنا".وأشار إلى أنه "عندما يدعو الرئيس رامافوزا ورئيسة الوزراء موتلي إلى إنشاء "لجنة أفريقيا العالمية"، فإننا نتصور أن مثل هذه اللجنة ستبدأ في ضمان أن يبدأ رجال الأعمال الأفارقة في أفريقيا وفي الشتات في تقدير أنه لا ينبغي أن نكون فقط أولئك الذين يقدمون الترفيه أو المهارة، بل يجب أن نكون أولئك الذين يمتلكون النادي الرياضي، والملعب، وحقوق البث التلفزيوني، وحقوق التسويق، وحقوق الملابس، حتى يتمكن مواطنونا العالميون من الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم ونجاحهم".جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، خلال فعاليات "يوم الجاليات الأفريقية" في إطار النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية، بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء وفود من القارة الأفريقية ودول الكاريبي، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
https://sarabic.ae/20250905/رئيس-الحكومة-الجزائرية-الجاليات-الأفريقية-في-الخارج-تساهم-في-تنمية-بلدانها-الأصلية-1104531118.html
https://sarabic.ae/20250904/وزير-النقل-الجزائري-لـسبوتنيك-خطوط-جديدة-لربط-موانئ-أفريقيا-والخليج-1104513796.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104527449_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bbca56233abb99ff8b6c5d8450809765.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار

رئيس وزراء غرينادا: حان الوقت ليمتلك الأفارقة اقتصاد الرياضة العالمي لا أن نكون مجرد لاعبين

12:14 GMT 05.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالجزائر… قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية" بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية
الجزائر… قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
قال رئيس وزراء غرينادا، ديكون ميتشل، إن أفريقيا ومغتربيها يجب أن يأخذوا المكانة البارزة التي يستحقونها لدفع النمو الاقتصادي والتجاري والتنمية في القارة.
وأضاف، في تصريح حضرته وكالة "سبوتنيك"، خلال معرض التجارة البينية في الجزائر: "أشكركم على اختياركم لضمان أن تأخذ أفريقيا ومغتربوها المكانة البارزة التي يجب أن تحتلها لدفع النمو الاقتصادي المستمر والتنمية للأفارقة في كل مكان".
رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
رئيس الحكومة الجزائرية: نولي مكانة خاصة لجالياتنا وندعم مبادرات الاتحاد الإفريقي
10:53 GMT
وأوضح قائلا: "سوف تسامحونني لأن خطابي قد يكون مختلفا بعض الشيء. إخوتي وأخواتي، عندما تجلسون في منطقة البحر الكاريبي وتشاهدون كأس العالم، فإن الفرق التي نشجعها وندعمها هي فرق من أفريقيا، ومن أمريكا اللاتينية، ومن أمريكا الجنوبية. وإذا دعمنا الفرق الأوروبية، مثل الفريق الفرنسي، فإننا نفعل ذلك لأنهم إلى حد كبير أفارقة!".
وتابع حديثه بالتركيز على الجانب الاقتصادي للرياضة: "وأنا أتحدث عن الرياضة، وسأقتصر على الرياضة والترفيه فقط، للتأكيد على الإمكانات الهائلة وغير المستغلة إلى حد كبير لأفريقيا ومغتربيها لتسخير البراعة الاقتصادية لرياضيينا".
وأضاف: "سواء كان ذلك في ألعاب القوى، التي يهيمن عليها بالكامل تقريبا رياضيون من أصل أفريقي، أو سواء كان ذلك في كرة القدم، حيث يمكننا أن نجادل بأن أعظم لاعب في كل العصور، بيليه، هو من البرازيل. أو في الكريكيت، حيث أن أعظم فريق في كل العصور هو من منطقة البحر الكاريبي. أو في كرة السلة، حيث لا يتعين علينا أن نجادل، فإن قاعة مشاهير كرة السلة بأكملها تتكون من أشخاص من أصل أفريقي".
واستطرد قائلا إن "هذا النجاح الواضح هو دليل دامغ ليس فقط على القدرة والموهبة، ولكن على القدرة على التفوق باستمرار على الآخرين".
وأردف قائلا: "لكن مع ذلك، فإن العديد من رياضيينا بعد أن ينهوا مسيراتهم المجيدة، يقعون في براثن الفقر، وغالبا ما يكونون غير قادرين على توجيه وتشجيع ودعم الجيل القادم. ولماذا هذا؟ لأنه إلى حد كبير، لا يزال قطاع الرياضة التجاري (بزنس الرياضة) خاضعا لسيطرة أولئك الذين يرغبون في مواصلة استغلال شعبنا".
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
وزير النقل الجزائري لـ"سبوتنيك": خطوط جديدة لربط موانئ أفريقيا والخليج
أمس, 17:08 GMT
وأشار إلى أنه "عندما يدعو الرئيس رامافوزا ورئيسة الوزراء موتلي إلى إنشاء "لجنة أفريقيا العالمية"، فإننا نتصور أن مثل هذه اللجنة ستبدأ في ضمان أن يبدأ رجال الأعمال الأفارقة في أفريقيا وفي الشتات في تقدير أنه لا ينبغي أن نكون فقط أولئك الذين يقدمون الترفيه أو المهارة، بل يجب أن نكون أولئك الذين يمتلكون النادي الرياضي، والملعب، وحقوق البث التلفزيوني، وحقوق التسويق، وحقوق الملابس، حتى يتمكن مواطنونا العالميون من الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم ونجاحهم".
جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، خلال فعاليات "يوم الجاليات الأفريقية" في إطار النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية، بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء وفود من القارة الأفريقية ودول الكاريبي، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
