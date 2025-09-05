https://sarabic.ae/20250905/هل-تحمي-حصانة-الأمم-المتحدة-الجواسيس-جدل-حول-دور-شخصيات-أممية-في-صنعاء-1104526031.html

هل تحمي حصانة الأمم المتحدة الجواسيس؟... جدل حول دور شخصيات أممية في صنعاء

هل تحمي حصانة الأمم المتحدة الجواسيس؟... جدل حول دور شخصيات أممية في صنعاء

أعلنت الأمم المتحدة أن إجمالي العاملين في الأمم المتحدة ووكالاتها داخل اليمن، الذين تحتجزهم "أنصار الله" بلغ 18 موظفا بعد اعتقال 7 موظفين خلال اليومين... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، إن مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء تم اقتحامه من قبل السلطات في صنعاء، التي تسيطر أيضا على مكاتب اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي.وجدد دوجاريك إدانة الأمين العام للأمم المتحدة، للاستيلاء على ما تحتويه المقرات الأممية من ممتلكات خاصة بالمنظمة الدولية، مشددا على ضرورة سلامة وأمن موظفيها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.ودعا دوغاريك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنهم محتجزين تعسفيا، على حد وصفه.ومن جانبها، تبرر "أنصار الله" احتجاز الموظفين التابعين للأمم المتحدة بأنهم متورطين فيما وصفته بـ "خلايا تجسس" شاركت في اغتيال رئيس الحكومة في صنعاء وعدد من الوزراء إثر استهدافهم في قصف جوي إسرائيلي، الخميس الماضي.ودعا بيان لوزارة الخارجية التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء، "المنظمات والبرامج والوكالات والصناديق التابعة للأمم المتحدة بالالتزام بمبادئ العمل الإنساني"، منتقدا ما تتعرض له من انتقادات أممية بسبب احتجاز من تعتبر أنهم شاركوا في جرائم كما حذرت من أن تصبح البيانات الأممية غطاء لتلك الجرائم".كما أكد البيان احترام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، لكنه شدد على أن هذه الحصانات لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني، على حد وصفه.وقارن البيان الصادر عن خارجية "أنصار الله" بين سرعة استجابة الأمم المتحدة وأدانتها لاحتجاز من وصفتهم بـ"متورطين في خلايا تجسس" بينما لم تعلق على استهداف رئيس الحكومة والوزراء فيما وصفته "بسابقة خطيرة على مستوى المنظمة والعالم".وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، والضربات الإسرائيلية التي تتعرض لها مناطق سيطرة "أنصار الله" عقب هجماتها ضد إسرائيل.كما دعا غروندبرغ إلى ضبط النفس وأعرب عن بالغ قلقه إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.اتهامات التجسستشير تقارير إلى أنه لا توجد قواعد صريحة للتعامل مع قضايا التجسس، التي تعد من القضايا الغامضة في القانون الدولي، بحسب موقع "تريتي إكزامينر"، الذي أشار إلى أنه يمكن القول إن "القانون الدولي الحالي لا يحظره ولا يتسامح معه".وأضاف: "بقدر ما تتجاهل حالة التجسس قواعد عدم التدخل والعلاقات الدبلوماسية والقانون الدولي الإنساني، يبدو أن الدول مترددة في فرض معيار قانوني على هذه المسألة، التي غالبا ما يتم تركها لاعتبارات المصلحة السياسية".خرق لميثاق الأمم المتحدة؟يوضح ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 بعضا من أهم المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الدولي الحديث، وأبرزها مبدأ عدم التدخل الذي يقول إنه "على جميع الأعضاء أن يمتنعوا في علاقاتهم الدولية عن أي طريقة تتعارض مع أغراض الأمم المتحدة."ويفسر البعض ذلك بأن وجود عملاء سريين (تحت غطاء دبلوماسي أو أممي) على أراضي دولة أخرى، ينتهك واجب عدم التدخل العام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وتقصر هذه الآراء عن اعتبار التجسس جريمة دولية.

