الرئاسة السورية: الشرع يبحث مع وفد روسي في دمشق تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في القصر الرئاسي
وقالت الرئاسة السورية في بيان: "استقبل السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم في قصر الشعب بدمشق، وفدًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين".وقال الشيباني، خلال لقائه بألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في دمشق: "نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف".وأضاف الشيباني أنه "كلما استقرت سوريا انفتحت أمام الجميع آفاق التعاون، وكلما ضعفت زادت فرص الفوضى والإرهاب، والدعم الروسي الصريح لمسار سوريا الجديد سيكون خطوة في صالح بلدنا والمنطقة بأسرها".ووصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، وفد روسي رسمي برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء الروسي، والوفد المرافق له في قصر الضيافة بدمشق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وقالت الرئاسة السورية في بيان: "استقبل السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم في قصر الشعب بدمشق، وفدًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين".
ورحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع روسيا الاتحادية في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة "على أساس عادل"، مؤكدًا أن "دمشق وموسكو تجمعها علاقة صداقة عميقة".
وقال الشيباني، خلال لقائه بألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في دمشق: "نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف".
وأضاف الشيباني أنه "كلما استقرت سوريا انفتحت أمام الجميع آفاق التعاون، وكلما ضعفت زادت فرص الفوضى والإرهاب، والدعم الروسي الصريح لمسار سوريا الجديد سيكون خطوة في صالح بلدنا والمنطقة بأسرها".
وأشار الشيباني إلى أن "علاقة دمشق مع موسكو عميقة ومرت بمحطات صداقة وتعاون"، مؤكدًا أن "روسيا شريك إيجابي يقف بجانب وحدة سوريا".
ووصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق،
وفد روسي رسمي برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.
واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني،
نائب رئيس الوزراء الروسي، والوفد المرافق له في قصر الضيافة بدمشق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.