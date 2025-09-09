https://sarabic.ae/20250909/الرئاسة-السورية-الشرع-يبحث-مع-وفد-روسي-في-دمشق-تعزيز-التعاون-وتطوير-العلاقات-الثنائية-1104667121.html

الرئاسة السورية: الشرع يبحث مع وفد روسي في دمشق تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية

الرئاسة السورية: الشرع يبحث مع وفد روسي في دمشق تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في القصر الرئاسي... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T16:54+0000

2025-09-09T16:54+0000

2025-09-09T16:54+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "استقبل السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم في قصر الشعب بدمشق، وفدًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين".وقال الشيباني، خلال لقائه بألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في دمشق: "نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف".وأضاف الشيباني أنه "كلما استقرت سوريا انفتحت أمام الجميع آفاق التعاون، وكلما ضعفت زادت فرص الفوضى والإرهاب، والدعم الروسي الصريح لمسار سوريا الجديد سيكون خطوة في صالح بلدنا والمنطقة بأسرها".ووصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، وفد روسي رسمي برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء الروسي، والوفد المرافق له في قصر الضيافة بدمشق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقيةغارات إسرائيلية تستهدف حمص واللاذقية في سوريا... فيديو

https://sarabic.ae/20250909/الشيباني-خلال-اجتماعه-بنوفاك-نرحب-بالتعاون-مع-روسيا-في-مجال-إعادة-الإعمار-والطاقة-والزراعة---1104656830.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي