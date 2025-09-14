الدفاع الروسية تنشر مشاهد تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقالت الدفاع الروسية في بيان إن جنود اللواء "37" للبنادق الآلية التابع لمجموعة قوات "الشرق" حرروا بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال العمليات النشطة في المقاطعة .كما تُظهر لقطات تحرير البلدة جنودًا روسا يحملون العلم الروسي ذي الألوان الثلاثة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة نوفونيكولاييفكا، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة.وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية النشطة، التي نفذتها وحدات من مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
04:10 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 14.09.2025)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من قيام الجيش الروسي من تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان إن جنود اللواء "37" للبنادق الآلية التابع لمجموعة قوات "الشرق" حرروا بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال العمليات النشطة في المقاطعة .

ويظهر مقطع الفيديو كيف تقوم القوات المسلحة الروسية باستهداف وتدمير المعدات والقوى بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما تُظهر لقطات تحرير البلدة جنودًا روسا يحملون العلم الروسي ذي الألوان الثلاثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة نوفونيكولاييفكا، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية النشطة، التي نفذتها وحدات من مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "أوراغان" الروسية تدك مواقع قوات كييف بكثافة نارية مذهلة... فيديو
أمس, 07:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
