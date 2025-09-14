https://sarabic.ae/20250914/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-تحرير-بلدة-نوفونيكولاييفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--فيديو-1104820232.html
الدفاع الروسية تنشر مشاهد تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مشاهد تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من قيام الجيش الروسي من تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
الدفاع الروسية تنشر مشاهد تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو
04:10 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 14.09.2025)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من قيام الجيش الروسي من تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان إن جنود اللواء "37" للبنادق الآلية التابع لمجموعة قوات "الشرق" حرروا بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال العمليات النشطة في المقاطعة .
ويظهر مقطع الفيديو كيف تقوم القوات المسلحة الروسية باستهداف وتدمير المعدات والقوى بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما تُظهر لقطات تحرير البلدة جنودًا روسا يحملون العلم الروسي ذي الألوان الثلاثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة نوفونيكولاييفكا، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية النشطة، التي نفذتها وحدات من مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.