لوكاشينكو يأمر الجيش البيلاروسي بالتعلم من الروس
لوكاشينكو يأمر الجيش البيلاروسي بالتعلم من الروس
أمر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، الجيش البيلاروسي بالتعلم من الروس، الذين "بإمكانهم إنجاز الكثير"، وأكد أن الشركاء الروس مستعدون... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحربأمن الدولة البيلاروسي: اعتقال مواطن بولندي في بيلاروسيا بتهمة التجسس
https://sarabic.ae/20250915/لوكاشينكو-ما-دامت-بيلاروسيا-وروسيا-تبنيان-مستقبلا-مشتركا-فلا-يمكن-كسرهما---1104854963.html
https://sarabic.ae/20250914/الدفاع-البيلاروسية-مناورات-الغرب-2025-تظهر-مستوى-عاليا-من-التفاعل-بين-الجيشين-1104822925.html
الأخبار
وقال لوكاشينكو في حفل توزيع جوائز الدولة في مينسك: "كونوا على أهبة الاستعداد دائمًا. لحسن الحظ، يستطيع الروس اليوم إنجاز الكثير. ولكن للأسف، بسبب الحرب. وهم مستعدون لمشاركة مهاراتهم وتدريبهم معنا مجانًا. يجب أن نتعلم. إذا أردنا أن نعيش، يجب أن نكون قادرين على فعل كل شيء. أتوجه بهذا كرجل عسكري إلى العسكريين".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن التنسيق بين العسكريين البيلاروسيين والروس خلال التدريبات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" يظهر مستوىً رفيعًا من التفاعل والتنسيق بين الجيشين المتحالفين.
وأكد المسؤولون الروس والبيلاروسيون مرارا وتكرارا أن مناورات "زاباد-2025" مخططة ولا تشكل أي تهديد لأحد.
وأعلن وزير الدفاع البيلاروسي، في وقت سابق، أن مناورات "الغرب–2025"،
ستشمل تدريبات على تخطيط استخدام الأسلحة النووية وكذلك اختبار منظومة "أوريشنيك"، وفقا لوكالة "بيلتا".
وتجرى مناورات "الغرب-2025" على أراضي بيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري. وتهدف إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل.
بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مخطط لها، وليست موجهة ضد أحد، نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين"، وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.
وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية
مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والدفاع.