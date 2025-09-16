عربي
وقال لوكاشينكو في حفل توزيع جوائز الدولة في مينسك: "كونوا على أهبة الاستعداد دائمًا. لحسن الحظ، يستطيع الروس اليوم إنجاز الكثير. ولكن للأسف، بسبب الحرب. وهم مستعدون لمشاركة مهاراتهم وتدريبهم معنا مجانًا. يجب أن نتعلم. إذا أردنا أن نعيش، يجب أن نكون قادرين على فعل كل شيء. أتوجه بهذا كرجل عسكري إلى العسكريين". وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن التنسيق بين العسكريين البيلاروسيين والروس خلال التدريبات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" يظهر مستوىً رفيعًا من التفاعل والتنسيق بين الجيشين المتحالفين.وأعلن وزير الدفاع البيلاروسي، في وقت سابق، أن مناورات "الغرب–2025"، ستشمل تدريبات على تخطيط استخدام الأسلحة النووية وكذلك اختبار منظومة "أوريشنيك"، وفقا لوكالة "بيلتا".بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مخطط لها، وليست موجهة ضد أحد، نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين"، وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والدفاع.لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحربأمن الدولة البيلاروسي: اعتقال مواطن بولندي في بيلاروسيا بتهمة التجسس
https://sarabic.ae/20250915/لوكاشينكو-ما-دامت-بيلاروسيا-وروسيا-تبنيان-مستقبلا-مشتركا-فلا-يمكن-كسرهما---1104854963.html
https://sarabic.ae/20250914/الدفاع-البيلاروسية-مناورات-الغرب-2025-تظهر-مستوى-عاليا-من-التفاعل-بين-الجيشين-1104822925.html
لوكاشينكو يأمر الجيش البيلاروسي بالتعلم من الروس

10:30 GMT 16.09.2025
تابعنا عبر
أمر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، الجيش البيلاروسي بالتعلم من الروس، الذين "بإمكانهم إنجاز الكثير"، وأكد أن الشركاء الروس مستعدون لمشاركة مهاراتهم مع البيلاروسيين مجانًا.
وقال لوكاشينكو في حفل توزيع جوائز الدولة في مينسك: "كونوا على أهبة الاستعداد دائمًا. لحسن الحظ، يستطيع الروس اليوم إنجاز الكثير. ولكن للأسف، بسبب الحرب. وهم مستعدون لمشاركة مهاراتهم وتدريبهم معنا مجانًا. يجب أن نتعلم. إذا أردنا أن نعيش، يجب أن نكون قادرين على فعل كل شيء. أتوجه بهذا كرجل عسكري إلى العسكريين".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن التنسيق بين العسكريين البيلاروسيين والروس خلال التدريبات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" يظهر مستوىً رفيعًا من التفاعل والتنسيق بين الجيشين المتحالفين.
وأكد المسؤولون الروس والبيلاروسيون مرارا وتكرارا أن مناورات "زاباد-2025" مخططة ولا تشكل أي تهديد لأحد.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
لوكاشينكو: ما دامت بيلاروسيا وروسيا تبنيان مستقبلا مشتركا فلا يمكن كسرهما
أمس, 08:19 GMT
وأعلن وزير الدفاع البيلاروسي، في وقت سابق، أن مناورات "الغرب–2025"، ستشمل تدريبات على تخطيط استخدام الأسلحة النووية وكذلك اختبار منظومة "أوريشنيك"، وفقا لوكالة "بيلتا".
وتجرى مناورات "الغرب-2025" على أراضي بيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري. وتهدف إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل.
المناورات الروسية البيلاروسية في بيلاروسيا الغرب-2525 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
الدفاع البيلاروسية: مناورات "الغرب-2025" تظهر مستوى عاليا من التفاعل بين الجيشين
14 سبتمبر, 07:46 GMT
بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مخطط لها، وليست موجهة ضد أحد، نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين"، وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.
وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والدفاع.
لوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحرب
أمن الدولة البيلاروسي: اعتقال مواطن بولندي في بيلاروسيا بتهمة التجسس
